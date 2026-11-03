Yarım asırda hazırlanan kitap

Tecrübelerime binâen, insâflı bir şekilde, kıymetli bir ilmî kitap olan “Tâm İlmihâl Seâdet-i Ebediyye” hakkında bazı mütâlaalarda bulunmak istiyorum...

Bendeniz, Diyânet İşleri Başkanlığı’nda, uzun yıllar [1969-1980 seneleri arasında, 11 sene] Raportörlük yaptım; yüzlerce kitap okuyup haklarında raporlar yazdım... 1968-1969 yıllarından bu yana, günlük, haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık gazete ve dergilerde pekçok (binlerce) makâle yazdım... Pekçok konferans, sempozyum ve kongrede bulundum, teblîğler sundum, müzâkerecilik yaptım, oturum başkanlıkları yaptım. Birçok akademik çalışmam da oldu.

Fakültelerde de, pekçok Y. Lis., Dok., Yrd. Doç., Doç. ve Prof.luk jürilerinde bulundum; o çalışmalar hakkında ilmî raporlar yazdım... İlmî bir makâle, teblîğ, kitap hâzırlamak ne kadar emek ister; bunları çok iyi bilen bir kişiyim. İşte bu tecrübelerime binâen, insâflı bir şekilde, kıymetli bir ilmî kitap hakkında bazı mütâlaalarda bulunmak istiyorum.

Hüseyin Hilmi Efendi, ilk defa 1956 yılında, henüz Kuleli Askerî Lisesinde Albay iken, 64 sahîfe (30 madde) olarak “Seâdet-i Ebediyye” ismiyle küçük bir broşür hâlinde, ilk kitâbını bastırmıştır. Bu kitâba dâir bazı suâller gelmiş, onların cevaplarıyla birlikte kitâbın 2. cildini, 1957 yılında 300 sahîfe olarak yeniden neşretmiştir. Bilâhare 1. risâle 400 sahîfe olarak yeniden basılmış; Erzincan’da iken de, 1960 yılında 3. cildi yayınlamıştır. 1963 yılında, kitâbın 3 cildi birleştirilerek 728 sahîfe hâlinde “Tâm İlmihâl Seâdet-i Ebediyye” ismiyle tek cild ve büyük ebatta neşredilmiştir. [3 kısımdan ibâret olan kitâbın 1. kısmı 75 madde, 2. kısım 50 madde, 3. kısım da 75 madde idi.] Henüz askeriyede vazîfede oldukları için, kitâbı, kendi ismiyle değil, hocası Seyyid Abdülhakîm Efendi’nin birâderinin torunu olan Seyyid Zeynelâbidîn Işık adına neşretmiştir ve bu baskıda hâl tercümeleri yer almamıştır.

Tâm İlmihâl Seâdet-i Ebediyye kitâbı, hâzırlanırken bir ömür harcanmış, yarım asırda hâzırlanmış, 1034 kaynak referans verilmiş büyük bir eserdir. Vefâtlarına kadar, 85 baskısı, bugüne kadar ise 156 baskısı yapılmıştır ve 1249 sayfadır.

6 cild hâlinde İngilizceye tercüme edilip (Endless Bliss-1-2-3-4-5-6) isimleriyle defalarca basılmış, büyük bir cild hâlinde Almanca tercümesi de neşredilmiş, Arabîye tercümesi ise tamâmlanmış olup tashîh çalışmaları devâm etmektedir.

Ayrıca “Seâdet-i Ebediyye” kitâbından, aşağıda yazılı kısımlar, Türkçeden Arabîye tercüme edilip, “En-Nâhiye” kitâbının son kısmına eklenmiştir.

1- Bir Üniversiteliye Cevâb. [s. 73]

2- İslâmiyyet Nedir? [s. 528]

3- Adâlet, Akl, Îmân, Kazâ-kader, Halâl, Harâm. [s. 402]

4- Mu’cize, Kerâmet, Firâset, İstidrâc, Sihr. [s. 747]

5- Ulûm-i İslâmiyye, Tefsîr Kitâbları, Hadîs-i Şerîfler. [s. 413]

6- Resûlullahın Ana-Baba ve Dedeleri Mü’min İdiler. [s. 386]

7- Rûhların Hâzır Olması. [s. 743]

8- Cin Hakkında Bilgi. [s. 735]

9- Bir Tesavvuf Mütehassısının Mektûbu. [s. 921]

10- Ölüm ve Ölüme Hâzırlık… [s. 988]

[Bunlardan başka kısımlar da, Arabîye tercüme edilip başka kitapların içine konulmuştur.]

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