Birleşik Krallığın başkenti Londra’daydık geçen hafta.

Murat Ülker’in nazik daveti dolayısıyla…

Yıldız Holding’in Londra’daki Harlesden tesislerini gezdik.

101 yıllık fabrikada üretilen ürünlerin nasıl imal edildiğine şahit olduk.

‘’Yorulduysan öbür işe başla, dinlenirsin!’

Bisküvi, kek, pasta, çikolata gibi atıştırmalıkların tadına baktık.

Ürünlerin satıldığı marketleri dolaştık, pazarlamanın önemini gördük.

Tezgâhlarda Türk ürünlerinin yer alması gurur vericiydi.

‘’Yorulduysan öbür işe başla, dinlenirsin!’

***

Murat Ülker’le de samimi sohbet imkânımız oldu…

Merhum babası Sabri Ülker’i de andık bu arada.

Çalışkanlığını, üretici, yenilikçi yönünü ve başarısını…

Murat Bey de onun izinden giden bir iş adamı…

Her ne kadar “emekliye ayrıldım”, “bana ne iş verirlerse yapıyorum" dese de.

Holdingin beyni ve teknik gücü.

Sıkıntı olduğunda çözüm üreten bir vazgeçilmez.

Küresel gelişmeleri takip eden, bilgi sahibi…

Ama işinden gücünden asla taviz vermeyen bir karakter.

‘’Yorulduysan öbür işe başla, dinlenirsin!’

***

Babasıyla ilgili anıları da anlattı sohbetimizde Murat Bey …

Babası yorulduğunu fark ettiğinde nasihat edermiş:

"Yorulduysan öbür işe geç, dinlenirsin!” diye…

Babasının felsefesini hiç unutmamış:

Dürüst olmak, çalışkan olmak, ülke menfaatini hep önde tutmak.

‘’Yorulduysan öbür işe başla, dinlenirsin!’

Dünya markası Godiva’nın satın alma hikâyesi de ilginç…

"New York’tayız. Ablama telefon açtım: 'Ben, Godiva’yı satın alıyorum abla. Şu kadar da para veriyorum' dedim. Ablam, 'Aaa Godiva çikolata mı?' diye heyecanlandı. 'Evet' karşılığını verdim. ‘Paramız var mı o kadar, ödeyebilecek miyiz?’ diye sordu. 'Paramız var, olmasa da çalışıp öderiz' dedim. Sonra bana, 'Ben, o markayı bilirim… Babam beni seyahatlere götürürdü. Bir seferinde, Godiva çikolatası istedim. Olmaz kızım. Biz çikolata yapıyoruz. Ben ona para vermem, alamam' dedi. Şimdi sen fabrikasını alıyorsun, teşekkür ederim."

‘’Yorulduysan öbür işe başla, dinlenirsin!’

Murat Beyin misyon ve vizyonuna gelince…

Bizzat en yakın çalışma arkadaşı Birleşik Krallık/Hollanda Ülke Müdürü Mete Buyurgan’ın ağzından aktaralım isterseniz:

"Murat Bey'in ticari, teknik bilgisinin yanında ürün bilgisi de çok ileri seviyede. Bir yerde takılıp kaldığımız zaman, direkt Murat Bey'e gidiyoruz. ‘Bunu nasıl yapacağız?’ diye soruyoruz. Murat Bey'de her zaman hazır bir reçete var. Şunu çıkarın, bunu koyun. Şu ham maddeyi şöyle yapın diyor ve üç dakikada çözüyoruz işi. Bizim Murat Bey gibi bir şansımız var."

***

Murat Bey kültür ve sanatla da yakından ilgili…

Bir sanat galerisinde buluştuk ve eserleri inceledik.

Pladis Holdingin merkez ofisi de sanat eserleriyle doluydu.

İki yerde de tabloların özelliklerini tek tek anlattı.

‘’Yorulduysan öbür işe başla, dinlenirsin!’

Yıldız Holding geçen yıl;

658 milyar lira civarında ciro yakalamıştı.

Bu yılın hedefi ise 16 milyar dolara ulaşmak.

Bu da yaklaşık 800 milyar liraya denk geliyor.

81 bin kişinin istihdam edildiği devasa holding…

Önümüzdeki dönemde de yatırımlarına devam edecek.

‘’Yorulduysan öbür işe başla, dinlenirsin!’

***

Londra demişken kısaca bahsedelim.

Şehri Thames Nehri ikiye bölmüş.

Turistlerin akın akın geldiği bölge burası.

‘’Yorulduysan öbür işe başla, dinlenirsin!’

Herkes hatıra fotoğraf için yarışıyor âdeta.

Yeni evlenenlerin de mekânı olmuş…

Albümleri için bol bol poz veriyorlar.

Sokaklar, caddeler pırıl pırıl, tertemiz…

‘’Yorulduysan öbür işe başla, dinlenirsin!’

Tarihî ve modern binalar iç içe göz kamaştırıyor.

Şehirde ulaşım siyah taksi, çift katlı kırmızı otobüslerle sağlanıyor.

Yerimiz dar olduğu için affınıza sığınıyorum...

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