Emeklilik Huzuru "Kâbusa" Dönüşmesin! Emeklilik yıllarca verilen emeğin en tatlı meyvesidir. Ancak SGK kapınızı çaldığında bu huzur bir anda endişeye dönüşebilir. "Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah’a ısmarla" demiş atalarımız. Sosyal güvenlikte de hak kaybına uğramamak için kuralları bilmek şarttır.

Gazetemizden sıkça vurguladığım üzere: "Sosyal güvenlikte bir günlük ihmal, yılların birikimini heba edebilir." Gelin, binlerce malul ve engelli emeklinin yüreğini ağzına getiren Kontrol Muayenesi bilmecesini, SGK’nın uygulamaları ışığında en yalın hâliyle çözelim.

KONTROL MUAYENESİ NEDİR? SGK NEDEN İSTER?

Sağlık sorunu nedeniyle maaş bağlanan kişinin, iyileşip iyileşmediğinin denetlenmesidir.

Çalışma gücündeki kaybın devam edip etmediğini Kurum Sağlık Kurulu yeniden tartar.

Amaç Devlete ait beytülmalın korunması.

Özetle: "SGK, 'Sürekli' ibareli raporunuz olsa dahi kanunen sizi her an kontrol muayenesine çağırabilir. Kimse 'Benim raporum ömür boyu geçerli' rehavetine kapılmamalıdır."

KİMLER KONTROL MUAYENESİNE ÇAĞRILIR?

Bu uygulama herkesi kapsamaz. Sadece SSK (4/1-a) ve Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki şu gruplar mercek altındadır:

Malullük aylığı alanlar.

Çalışmaya başlamadan önce malul olduğu için erken yaşlılık aylığı bağlananlar.

Çalışma gücünü %40 ile %59 arasında kaybederek yaşlılık aylığı alanlar.

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlar.

Maluliyeti sebebiyle yetim (ölüm) aylığı veya geliri bağlanan çocuklar.

HANGİ DURUMLARDA KAPINIZ ÇALINIR?

SGK durup dururken kimseyi hastaneye göndermez. Sevk için şu 3 sebepten biri gerekir:

Kurum Sağlık Kurulu İhtiyacı: Kurulun, hastalığın seyrini görmek istemesi.

Kurulun, hastalığın seyrini görmek istemesi. İtiraz Durumu: Verilen karara sigortalının veya hak sahibinin itiraz etmesi.

Verilen karara sigortalının veya hak sahibinin itiraz etmesi. Denetim ve Soruşturma: SGK denetim elemanlarının yürüttüğü incelemelerde şüphe veya ihtiyaç doğması. (Unutmayın: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz; sahte rapor operasyonları bu süreci tetikleyen en büyük etkendir.)

HANGİ HASTANEYE GİDECEKSİNİZ? "KAFAMA GÖRE RAPOR ALDIM" DEMEYİN!

Yetkili Adresler: İkamet ettiğiniz ildeki Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile devlet üniversite hastaneleri tek adrestir.

İkamet ettiğiniz ildeki Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile devlet üniversite hastaneleri tek adrestir. Tedavi Görülen Hastane Önceliği: Hastalığınız nedeniyle sürekli takip edildiğiniz hastane SGK tarafından yetkilendirilmişse ve bunu belgelerseniz, öncelikle oraya sevk edilirsiniz.

Hastalığınız nedeniyle sürekli takip edildiğiniz hastane SGK tarafından yetkilendirilmişse ve bunu belgelerseniz, öncelikle oraya sevk edilirsiniz. Yoğun Bakım İstisnası: Özel veya yetkisiz bir hastanenin yoğun bakımında yatan ve nakli hayati risk taşıyan hastalar yerinden oynatılmaz. Durum belgelenirse, yattıkları hastanede muayene edilirler.

Özel veya yetkisiz bir hastanenin yoğun bakımında yatan ve nakli hayati risk taşıyan hastalar yerinden oynatılmaz. Durum belgelenirse, yattıkları hastanede muayene edilirler. Kritik Uyarı: SGK’nın sevk etmediği bir hastaneden kendi imkânlarınızla aldığınız raporlar kesinlikle geçersizdir. İsa Karakaş bu konuda çok nettir: "SGK'nın sevk kâğıdı olmadan alınan rapor, hukuken yok hükmündedir. Boşuna vakit ve nakit kaybetmeyin."

"ÜÇ AY" KURALI: MAAŞINIZ KESİLMESİN!

"Vaktinde atılmayan adım, sonradan pişmanlık getirir." Süreç şöyle işler:

Erken Bildirim: SGK, kontrol muayene tarihinden en az 3 ay önce size sevk yazısını gönderir.

SGK, kontrol muayene tarihinden size sevk yazısını gönderir. Hemen Randevu: Yazıyı elinize alır almaz ilgili hastaneden randevu almalısınız.

Yazıyı elinize alır almaz ilgili hastaneden randevu almalısınız. Maaş Ne Zaman Kesilir? Geçerli bir mazeretiniz olmadan belirtilen tarihe kadar muayeneyi yaptırmazsanız, takip eden ödeme döneminde maaşınız bıçak gibi kesilir.

PEKİ MAAŞ KESİLİRSE GERİ ALINIR MI?

İlk 3 Ay İçinde Giderseniz: Belirtilen tarihten itibaren 3 ay içinde muayene olur ve malullüğünüzün sürdüğü onaylanırsa, hiç hak kaybı yaşamazsınız . Kesilen tüm maaşlarınızı topluca alırsınız.

Belirtilen tarihten itibaren 3 ay içinde muayene olur ve malullüğünüzün sürdüğü onaylanırsa, . Kesilen tüm maaşlarınızı topluca alırsınız. 3 Ayı Geçirirseniz: Rapor tarihini takip eden ay başından itibaren maaşınız yeniden bağlanır. Aradaki ayların maaşı ise yanar, geri ödenmez .

Rapor tarihini takip eden ay başından itibaren maaşınız yeniden bağlanır. Aradaki ayların maaşı ise . Önemli Detay: Bu 3 aylık sürenin hesabında, hastaneye başvurduğunuz gün değil, hastanenin raporu düzenlediği tarih esas alınır. Hastane koridorlarındaki gecikmeleri mutlaka hesaba katın!

KARARA İTİRAZ HAKKI: KAPILAR TAMAMEN KAPANMIYOR!

Kurum Sağlık Kurulu’nun çalışma gücü kaybı kararına katılmıyorsanız itiraz hakkınız vardır.

İtirazınızı değerlendirecek en üst merci Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu 'dur.

'dur. İstisna: Kurul henüz kesin karar vermemiş, sadece "ek belge getirin" veya "yeniden muayene olun" demişse, bu ara karara itiraz edilemez.

TEKRAR ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLARIN DURUMU

Malullük maaşı alırken Türkiye’de veya yurt dışında sigortalı çalışmaya başlayanların aylığı kesilir.

İşten ayrılıp yeniden maaş talep ettiğinizde, SGK sizi tekrar kontrol muayenesine gönderir.

İlk maaşa esas hastalığınızın sürdüğü tespit edilirse, başvurunuzu izleyen ödeme döneminden itibaren aylığınız yeniden bağlanır.

ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİYLE EMEKLİ OLANLAR DİKKAT!

15 Ocak 2025 (hariç) tarihinden önce vergi indirimi belgesiyle yaşlılık aylığı talebinde bulunan emekliler de bu kurallara tabidir.

tarihinden önce vergi indirimi belgesiyle yaşlılık aylığı talebinde bulunan emekliler de bu kurallara tabidir. Kontrol muayeneleri, Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Onlar da muayene tarihinden en az 3 ay önce hastaneye sevk edilir.

HASILIKELAM: Her fırsatta altını çizdiğim üzere: "Devlet kapısında hak verilmez, takip edilerek alınır."

Tebligat adresinizi güncel tutun, gelen evrakı ihmal etmeyin ve 3 aylık süreyi asla geçirmeyin.

Unutmayın; tedbirli olanın maaşı kesilmez, ihmalkâr olanın ise feryadı fayda etmez. Sağlığınız da, alın teriniz olan maaşınız da daim olsun!

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