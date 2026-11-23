"Bu asrın mürşid-i kâmili Tâm İlmihâl Se'âdet-i Ebediyye'dir. Çünkü yüzlerce âlim ve evliyâ zâtın mübârek sözleridir."

Merhûm Hüseyin Hilmi Efendi (rahmetullahi aleyh) demiştir ki:

“Peygamber Efendimiz, “Allahü teâlânın çok sevdiği kimse, dînini öğrenen ve başkalarına da öğretendir” buyuruyor.

Şevâhidü’n-Nübüvve kitâbında, “Allahü teâlâ, bir kulunu severse, onu fıkıh ilmiyle meşgûl eder. Sonra da fıkıh âlimi olur” buyuruluyor.

“Her kitap, o günün şartlarında, o günün insanlarına, o günün ihtiyaçlarına cevap olarak yazılmıştır. O kitapların içindekilerden bugüne âit olanlar, seçilerek [Tâm] “İlmihâl” [Seâdet-i Ebediyye]ye konmuştur. Bu çok önemlidir! Onun için bu asrın mürşid-i kâmili “Tâm İlmihâl Se'âdet-i Ebediyye”dir. Çünkü yüzlerce âlim ve evliyâ zâtın mübârek sözleridir. Bu kitâbı okuyup anlayan, âlim olur. Öğrendikleriyle amel eden de, evliyâ olur.”

“Tâm İlmihâl Se'âdet-i Ebediyye” kitâbını, İslâm âlimlerinin eserlerinden tercüme ederek hâzırladık, içinde bize âit hüküm bildiren bir kelime yoktur. Bu yüzden çok kıymetlidir. Bu kitâbı çok okumalı. Ben de devâmlı okuyup istifâde ediyorum…

Kur'ân-ı kerîmin tefsîrini öğrenmek isteyen, “İlmihâl”i okuyup anlamaya çalışmalı. Kur'ân-ı kerîmin asıl gâyesi, “Bu yenir, bu yenmez; bu serbest, bu yasak; bu yapılır, bu yapılmaz; bu sevilir, bu sevilmez” diye öğretmektir. Orada Cennetliklerin ve Cehennemliklerin hâlleri bildirilmiştir. Dolayısıyla “Se'âdet-i Ebediyye”, Kur'ân-ı kerîmin açıklamasıdır. Ona uyan, Kur'ân-ı kerîme uymuş olur.”

Bu eserde, îmânın esâsları, Ehl-i sünnet i’tikâdı çok geniş ve herkesin anlayabileceği bir şekilde açıklanmıştır. Bâtıl fırkalar ve dînler, bozuk inançlar bildirilerek, Müslümânlar, bunların zararlı propagandalarından korunmaya çalışılmıştır. İtikâdî meselelerden sonra, İslâm’ın beş şartı çok geniş bir şekilde kaynaklı olarak açıklanmıştır. Her konu, Hanefi mezhebine göre yazılmış, zaman zaman diğer üç mezhebe göre hükümler de ayrıca bildirilmiştir. Hiçbir Türkçe ilmihâlde olmayan, ihtiyaç hâlinde yapılan “Mezhep taklîdi” geniş olarak açıklanmıştır. Müslümânların, herhangi bir özürle kendi mezheblerine göre yapamadıkları amelleri, hak olan dört mezhepten birini taklîd ederek nasıl yapacakları anlatılmıştır.

İslâmiyet’te kadının yeri, kadının ve kocasının birbirlerine karşı hak ve görevleri ve evlilik hakkında geniş bilgi verilmiştir. Yemesi, içmesi harâm ve helâl olanlar bildirilmiştir.

Rûh çağırmak ve cin hakkında uzun açıklamalar yapılmıştır. İnsan kaderini kendi çizer mi? Kısmet meselesi, alınyazısının mâhiyeti bildirilmiştir. Tefsîr, Meâl hakkında kâfî malûmât verilmiştir. Hadîs-i şerîf çeşitleri de geniş olarak açıklanmıştır.

50 yıldan fazla bir araştırmanın mahsûlü olan ve 2026 yılında 156. baskısı yapılan 1249 sayfalık bu eser, çeşitli ilim adamlarının tetkikinden de geçmiştir. Bu dev eseri, her Müslümânın okuyup, çoluk çocuğuna da okutması gerekir. En güzel hediye, en güzel mîrâstır.

İnşâallah diğer makâlelerimizde, bu kıymetli kitâbın muhteviyâtından, münderecâtından daha geniş şekilde bahsetmek istiyoruz.

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