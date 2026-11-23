Fon vurgunu meselesi piyasaları sarsarken siyaset ve bürokrasiye yönelik olumlu algıları da yıktı. Girift ilişkiler, para ağları, bürokratların normal maaşla beş asırda alamayacağı saray yavrusu köşkleri ve rüşvet verilen lüks otomobiller büyük güven bunalımı oluşturdu. Vatandaş, meseleleri daha çok sorgular hâle geldi. Bunun en net göstergesini HGS tartışmalarında gördük. Bütün medya ağız birliği yaptı. Problemin üzerine gidildi. Tepkiler üzerine HGS icraları durduruldu. Otoyol işletmecilerinin vatandaşla daha sağlıklı bir iletişim altyapısı kurması kararlaştırıldı. Fon meselesi Türkiye’de bir milattır. “Fondan önce/Fondan sonra" bile denilebilir.

Evet cami kokuyor!

Dizi oyuncusu Çiğdem Batur, Sultanahmet Camii'ni ziyaret etmiş. Burnunu kapatarak bir video çekip paylaşmış. Sosyal medyada linç edildi. Hakkında "dinî değerleri aşağılamak" suçundan soruşturma başlatıldı. Geçen hafta Sultanahmet Camii'ndeydim. Gerçekten koku var. Sadece orada değil Eminönü Yeni Cami gibi diğer ibadethanelerde de ziyaretçileri kötü bir koku karşılıyor. Bunun birçok sebebi bulunuyor. Birincisi çorap kokusu. Yerli ve yabancı turistler akşama kadar geziyor. Hâliyle ayakları da kokuyor. O hâlde camiye giriyorlar. Eskiden turistlere ayrılan alan küçüktü. Paravan neredeyse caminin yarısına dayanmış durumda. Ziyaretçiler, ibadet için gelenlerin yirmi katı. Yani namaz kılanları suçlamak haksızlık. Caminin eski yıllarını da biliyoruz. O zaman niye kokmuyordu?

Sultanahmet'e akşam namazı vakti gitmiştim. Turistlerle birlikte sıraya girmek durumunda kaldım. Bazı turistler çoraplarıyla herkesin ayakkabılarla bastığı mermerlere basıyor ve ardından camiye giriyordu. Güvenlik görevlisini ikaz ettim, umursamadı bile. "Hangisini düzeltelim?" dedi.

Ziyaretçilere galoş veya tek kullanımlık çorap mecburiyeti getirilmesi, Ayasofya’daki gibi ayakkabılıkların dışarı alınması ve sık temizlik, koku sorununu büyük oranda çözecektir.

-Gündem notları-

Daha neyi bekliyoruz?

* Dijital platformların haber ve medya içerikleri üzerinden elde ettiği gelirden yayıncıların pay almasını sağlayan düzenlemeler, giderek daha fazla ülkenin gündemine geliyor. Avustralya, Kanada, İspanya gibi ülkeler yerel medyalarının içeriklerini Meta ve Google gibi platformlardan korumak için kanun çıkarmıştı. Halkaya Fransa da eklendi. Türkiye’de de medya kuruluşlarının emeğinin ve üretim maliyetinin karşılığını alabilmesi için benzer bir mekanizmanın kurulması büyük önem taşıyor. Fakat sektörün uzun süredir beklediği telif düzenlemesi şubat ayından beri Meclis komisyonunda görüşülmeyi bekliyor.

* Haber merkezlerine ve reklam ajanslarına görsel sağlayan uluslararası stok fotoğrafçılık şirketi Getty Images konkordato etti. Bu ABD’li şirkete bir dönem biz de abone olmuştuk. Çok işe yarıyordu. Yapay zekâ muazzam çözümler sunarak bu sitelere büyük darbe indirdi. Shutterstock gibi siteler arşivini yapay zekâ gücüyle birleştirmeye çalışıyor. Medya da reklamcılık sektörü de dönüşüyor. Artık birçok firma video reklamlarını yapay zekâya yaptırır hâle geldi. Bu süreçte ayakta kalanlar yapay zekâya direnenler değil onu işine entegre edenler olacak.

* Sözcü grubuna kayyım atandı. Fakat gazeteye değil, televizyona ve gazetenin internet sitesine. Basılı gazetenin içeriği portale aktarılamıyor. Bu, örneğini hiç görmediğimiz enteresan bir durum.

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