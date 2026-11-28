ABD Başkanı Trump, İran’la tekrar savaşmak için ciddi bir sebep bulunmadığını bizzat ifade etti. Aynı Trump, öteden beri Putin’in Ukrayna savaşını sonlandırmak istediğini tekrarlıyor. O hâlde kim savaşmak istiyor?

Hayli zamandır devam eden vekâlet savaşlarının bir dünya harbine dönüşmesi ihtimali üzerinden ha bire korku pompalanıyor… Bu işte başı çeken İngiltere, halkına sürekli olarak yiyecek stoku ve zaruri eşya temini konusunda çağrılar yapıyor. Ve son olarak gelen haberler doğruysa, en az yüz bin yedek askere mektup gönderilerek görev için hazır olmaları istendi… Ukrayna savaşı, Baltık Bölgesi ve Doğu Avrupa üzerinden giderek yayılma istidadı gösteriyor. Zaman zaman hedefini şaşırarak Polonya topraklarına düşen füzeler yüzünden Varşova Hükûmeti, Kremlin’e nota verdi… Estonya 1 Aralık itibarıyla Rus Sınır Kapısı’nı kapatma kararı aldı. Diğer taraftan İngiltere ve başta Almanya olmak üzere AB ülkeleri, Ukrayna ordusuna en modern silahları vermeye devam ederek, Rusya’nın birkaç bin kilometre derinliklerine kadar saldırı imkânını kazandırıyor!.. Bu yolla Rusya’nın sabrı iyiden iyiye test ediliyor. İngiltere ve AB ülkeleri, Rusya’nın bu savaşta iyice yıpranarak Avrupa için güvenlik tehdidi olmaktan çıkmasını umuyor. Acaba bu beklenti fiilen gerçekleşir mi? Rusya’nın şu ana kadar maddi – manevi olarak büyük kayıplar verdiği ortada… Ancak Rusya, savaşı devam ettirme güç ve kapasitesini de kaybetmiş değil. Dahası Rusya bu savaşa epey önceden hazırlanarak girdi diyebiliriz. Ukrayna ve Gürcistan’daki Batı güdümlü renkli devrimlere, Moskova’nın verdiği tepkiler iyi incelenirse bu anlaşılır. Gürcistan’ın fiilen üçe bölünmesi, Kırım’ın işgal ve ilhak edilmesi (2014). Rusya Batı’yı her seferinde değişik yöntemlerle uyararak aslında savaşı önlemek istedi fakat bu olmadı…

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov 2013 yılında bir makale yazdı… Bilimin Değeri Öngörüde Saklıdır – The Value of Science İs in the Foresight. Bu makalede Gerasimov özetle şu görüşleri ileri sürdü. 21. yüzyılda savaş ile barış arasındaki sınırlar belirsizleşti… Savaşlarda askerî olmayan yöntemlerin öneminin arttığını belirtti. Siyasi, ekonomik, diplomatik ve enformasyon araçlarının savaşın parçaları hâline geldiğini yazdı. Gerasimov bu makalesinde ayrıca psikolojik operasyonlar ve bilgi savaşlarının önemine dikkat çekti. Rusya Genelkurmay Başkanı, geleneksel büyük orduların cephede karşılıklı çarpışmasının öneminin azaldığını da ifade etti bahse konu makalesinde. Ve Gerasimov gelecek savaşların önceden tahmin edilmesi gerektiğini de belirtti… Batılı askerî çevrelerde daha sonra bu görüşler “Gerasimov Doktrini” diye anılmaya başladı… Rusya cenahındaki askerî – stratejik konuların makale biçiminde ortaya konulması bununla da bitmiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşının başlamasından takriben altı ay önce (12 Temmuz 2021) de yaklaşık altı bin kelimelik bir makale kaleme aldı ve Kremlin’in internet sitesinde yayınlandı. Bu makalede Putin Rusya’nın tarih anlayışı, güvenlik politikası ve gelecekteki savaşların mahiyeti hakkında değerlendirmelerde bulundu. Makalenin Başlığı şöyle idi: RUSLARIN VE UKRAYNALILARIN TARİHÎ BİRLİĞİ ÜZERİNE. Burada Putin özetle, Rusların ve Ukraynalıların tarihî olarak aynı halkın parçaları olduğunu savunuyor… Rusya, Ukrayna ve Belarus’un ortak tarihî köklerini ele alarak bu birliği pekiştirme yolunda değerlendirmelerde bulunuyor. Bu noktada Ukrayna’nın Batı ile yakınlaşmasının Rusya açısından güvenlik problemi teşkil ettiğini belirtti. Daha açıkçası Rusya ile Ukrayna arasındaki tarihî ve kültürel bağların koparılmasına karşı çıktı… Putin 2020 yılında da II. Dünya Savaşı’na dair bir makale yazmıştı… Yani Rus lider öteden beri dersine iyi çalışmıştı!.. Bunun manası da şu idi. Batı’nın Ukrayna toprakları üzerinden ülkesini kuşatmasına fırsat vermemek için savaş dâhil her türlü mücadeleyi vermekte kararlı idi…

Rusya’nın bu türden, Batı’yı Ukrayna konusunda caydırma yöntemi sonuç vermedi ve sonunda en olumsuz alternatif devreye girdi… Rus tarafının insani kayıpları Batı’da abartılarak veriliyor. Gerçi taarruz eden taraf olduğu için, oran olarak Ukrayna göre daha fazla kayıp vermesi anlaşılır bir durum. Ancak Ukrayna’nın uğradığı yıkım ve insani kayıplar da felaket boyutunda… Ukrayna bu feci durumlara nereden ve nasıl geldi? 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya – Ukrayna Savaşı (Putin buna Özel Askerî Operasyon diyor…) beşinci yılına girmek üzere ve son zamanlarda süre bakımından II. Dünya Harbi ile kıyaslanıyor. Hâlbuki savaşın başlamasından sadece bir ay sonra (29 Mart 2022) İstanbul Dolmabahçe’de; Türkiye’nin ara buluculuğunda, Rusya ile Ukrayna arasında barış müzakeresi masası kuruldu. Ve bu masada son derece olumlu bir neticeye doğru ilerleme kaydedilmişken, birdenbire rüzgâr tersten esmeye başladı. Dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev’e gitti ve Ukrayna tarafını resmen barış masasından kaldırdı!.. Trump’ın iktidara gelmesiyle birlikte, Ukrayna’daki konsept de değişti. ABD, Ukrayna’ya savaş desteğini geri çekti. Fakat Avrupa bu savaşı sürdürmekte ısrarlı. Sebebini yukarıda belirttik. Rusya’yı olabildiğince yıpratıp zayıflatma ve nihayetinde Avrupa için tehdit unsuru olmasından çıkarma hedefi… Hedef tutar mı, tutmaz mı bugün için belli değil. Lakin zoraki sürdürülen bu savaş her iki tarafı fena hâlde hırpalıyor. Ukrayna tarafını daha çok perişan ediyor elbet. Hâlen bu savaştan ötürü enerji maliyetleri üçe dörde katlanmış olan Avrupa, ekstra maddi külfetlere rağmen, bütün dünyayı menfi yönde etkileyen vekâlet savaşını sürdürmekte kararlı görünüyor. Bakalım nereye kadar gidecek? Yemen ve İran savaşları başka bir yazıya…