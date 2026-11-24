Türkiye COP31 Antalya Zirvesi'nde ihtişamlı bir ev sahipliği yaptı. Herkes Türk misafirperverliğinin en güzel örneklerini yaşadı… Zirve sonuç bildirisi için mutabakat sağlanamamış olması bizim suçumuz değil elbet!..

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 Antalya Zirvesi, tarihteki en uzun iklim konferansı oldu. 20 Kasım’da tamamlanması planlanan zirve, müzakerelerde anlaşmazlığın devam etmesi sebebiyle iki gün uzatıldı. Buna rağmen nihai sonuç bildirisi konusunda mutabakat sağlanamadı… Böylece BM İklim Zirvesi, 2009 yılında Danimarka, Kopenhag’da düzenlenen COP15’ten bu yana ilk defa kapsamlı bir siyasi mutabakat olmadan tamamlandı. Avrupa Birliği, İngiltere ve iklim değişikliğinden en çok etkilenen Ada Devletleri, Türkiye’nin Başkanlık ve Avustralya’nın müzakere başkanlığında hazırlanan nihai anlaşma taslağını reddetti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, sonuç bildirisindeki anlaşmazlığı duyururken, bu konuda kimseye dayatmada bulunmadıklarını belirtti… Özetle temel anlaşmazlık noktası, fosil yakıtlardan (kömür, petrol, doğalgaz ve türevleri…) uzaklaşma ve iklim değişikliği finansmanı hususunda uzlaşma sağlanamaması…

Gelişmeler üzerine Batı Medyası, kendi zaviyesinden konuyu ele alarak çeşitli yorumlar yaptı. Ağırlıklı olarak Suudi Arabistan’ın öncülük ettiği petrol satıcısı ülkelerin zirveyi ele geçirdiği iddiasını seslendirdi. Batı dünyasın küresel meselelere tarafsız ve objektif bir yaklaşım beklemek beyhudedir!.. Mesela iklim değişikliği ve küresel ısınma konusunda bugüne kadar ileri sürülen tezlerde dünyayı en fazla kirleten ülkeler yerine tam tersine en az kirleten veya hiç kirletmeyen ülkeleri hedef aldılar. Çevreyi kirletme hususunda başı çeken Amerika Birleşik Devletleri ne yapıyor sizce? Paris İklim Anlaşması'ndan ülkesini iki defa (2017 ve 2025) geriye çeken Donald Trump ne diyor? “İklim değişikliği konusunda yapılan tartışmalar birer aldatmacadır” diyor. Hatta ‘en büyük aldatmaca’ olarak nitelendiriyor. Fosil yakıtları en çok kullanan, dolayısıyla çevreyi en fazla kirleten Amerika, Antalya’ya resmî temsilci bile gönderme zahmetinde bulunmuyor… Amerika bu konuda yalnız değil… Avrupa Birliği liderleri de Antalya’daki zireveye iştirak etmedi. Bütün bunlar bahse konu çevrelerin meseleye bakışını ortaya koyuyor tabii.

Türkiye COP31 Antalya Zirvesi'nde ihtişamlı bir ev sahipliği yaptı. Küresel ölçekteki beynelmilel zirvelerini düzenlemede önde gelen ülkelerden biri olarak, ilgili çevrelerce büyük takdir topluyor… Antalya Zirvesi'nde bir kere daha Türkiye’nin mükemmel ev sahipliği gıpta ile takip edildi. Zirve sonunda ortak bir mutabakata varılamaması herhâlde bu etkinliğe başkanlık yapan Türkiye’nin bir eksikliği değil… Kaldı ki, bu konuda Türkiye’nin olumlu yöndeki gayretleri de orta yerde duruyor. 196 ülke Antalya’ya temsilci gönderdi. Her birinin meseleye bakış açısı farklı. Antalya’da müşahhas bir neticenin çıkması elbette memnuniyet verici olurdu, ancak olmadı. Bu ilk defa da olan bir durum değil. Yukarıda Danimarka örneğini verdik. Önceki yazılarımızda Kyoto Protokolü'nün neden hayata geçirilmediğini hatırlatmıştık. Keza Paris İklim Anlaşması'nın ne gibi engellerle karşılaştığına dikkat çekmiştik… Yani olup bitenler dünyanın sonu değil!

Dünyanın sonu değil, fakat bizim muhalefet böyle düşünmüyor. Epeydir parti içi konularda bocalayan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya’da sonuç bildirisi için uzlaşma sağlanamamış olmasını bahane ederek hükûmete yüklendi. X hesabından geniş bir açıklama yapan Özel, dünyanın en önemli uluslararası iklim müzakerelerinden birinin Türkiye açısından tarihî fırsat olduğunu ancak hükûmetin izlediği politikalar nedeniyle bu fırsatın değerlendirilemediğini iddia etti. Özgür Özel, açıklamasında Antalya'da ortaya çıkan tabloyu Türkiye'nin uluslararası itibarıyla ilişkilendirerek şunları söyledi: "Antalya'daki COP31 iklim zirvesi, ortak bir karar metni kabul edilemeden dağıldı. 2009'dan bu yana ilk kez bir iklim zirvesinden mutabakat çıkmadı." Türkiye'nin önemli bir diplomatik fırsatı kaçırdığını öne süren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarihî bir fırsat yakaladığımız bu zirvenin sonucu, diplomasi tarihimize ağır bir başarısızlık ve tam bir fiyasko olarak geçti. Dünya basınına da 'Şimdiye kadarki en kötü COP toplantısı' olarak yansıdı. Türkiye'nin zirvede ev sahibi ve dönem başkanı olarak uzlaşma sağlaması gerektiğini savunan Özel, hükûmetin müzakere yöntemini eleştirerek şöyle dedi: "Peki ne oldu? Köprü yapacağız dedikleri ülkemizi, taraf yaptılar. Uzlaştırması gerekenler, masadaki diğer taraflara metin dikte etmeye kalktılar."

Türkiye'nin uluslararası bir toplantıda bütün taraflarla diplomatik denge kurması gerektiğini belirten Özel, uzlaşma sağlanamamasının sorumluluğunu hükûmetin müzakere anlayışına bağladı.

Özel, hükûmetin zirveyi uluslararası müzakere sürecinden çok bir tanıtım faaliyeti olarak gördüğünü ileri sürerek şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyetin yüz yıllık diplomasi birikimini taşıyan Dışişleri Bakanlığımızı ve tecrübeli devlet kadrolarını sürecin dışında bırakarak, her zamanki gibi yine uluslararası bir toplantıyı bir halkla ilişkiler ve göz boyama faaliyetine çevirdiler."

Özgür Özel, zirvenin organizasyon maliyetini de gündeme taşıdı. COP31 için kamu kaynaklarından 25 milyar lira harcandığını ileri süren Özel, bu büyüklükte bir harcamanın diplomatik başarıyla sonuçlanmamasına tepki gösterdi: "Bu zirve için milletin kaynaklarından 25 milyar lira harcayıp, Türkiye'yi dünyaya karşı mahcup ettiler, tarihî bir fırsatı heba ettiler."

Özgür Özel’in iddialarına cevap veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, COP31 Başkanı Murat Kurum sert tepki gösterdi. Özgür Özel’e şöyle seslendi: “Bizden de sizin gibi birilerinin piyonu olmamızı beklemeyin. Olmadık olmayacağız…”

Bakan Kurum, Türkiye’nin uluslararası müzakerelerde dayatmaları kabul etmeyeceğini ifade etti... Netice olarak Antalya Zirvesinden mutabakat çıkmamış olması Türkiye’nin bir eksikliği değil.

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