Âhıretde ni’mete kavuşmak için, îmân sâhibi olmak lâzım olduğu din kitâblarında yazılıdır. Bu kitâblar dünyânın her yerinde çokça vardır.

Merhûm Hüseyin Hilmi Efendi (rahmetullahi aleyh) diyor ki:

“Yeni Müslümân olan kimsenin veyâ âkıl ve bâliğ olan Müslümân evlâdının, evvelâ 'Kelime-i şehâdet'i söylemesi ve bunun ma’nâsını öğrenip inanması lâzımdır.

Sonra, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblarında yazılı olan i’tikâd, ya’nî îmân edilmesi lâzım olan bilgileri öğrenip bunlara inanması lâzımdır.

Sonra Ehl-i sünnetin dört mezhebinden birinin kitâblarında yazılı olan fıkıh bilgilerini, ya’nî İslâmın beş şartını ve helâl, harâm olan şeyleri öğrenmesi ve bunlara inanması ve uygun yaşaması lâzımdır. Bunları öğrenmek ve uymak lâzım olduğuna inanmayan, ehemmiyyet vermeyen “mürted” olur. Ya’nî kelime-i şehâdet getirerek Müslümân olduktan sonra, tekrâr kâfir olur.

Dört mezhebin i’tikâdı birbirinin aynıdır. Dört mezhebden birinin îmân ve fıkıh bilgilerine tâbi’ olan [uyan] bir Müslümâna “Ehl-i sünnet” veyâ “Sünnî” denir. Dört mezhebden birinde olmayan kimsenin îmânı bozulur. Yâ, “bid’at sâhibi”, ya’nî sapık Müslümân, yâhud da mürted olur. Bunun her ikisi de, tövbe etmeden ölürlerse, muhakkak Cehenneme girecekler, ateşte yanacaklardır.” [Tâm İlmihâl Seâdet-i Ebediyye, s. 446]

Tâm İlmihâl Seâdet-i Ebediyye’de, bir “Tenbîh”te (s. 16) deniliyor ki:

“Önsözde bildirildiği gibi, bu kitâbda yalnız, ibâdetlerin sahîh olmaları için lâzım olan ve günlük işlerin doğru olarak yapılmasını sağlayan bilgiler kısaca yazılıdır. Bu kadar bilginin her ihtiyâca cevâb vermesi imkânsızdır. Fazla bilgi edinmek için, bu kitâbda tavsiye edilen, mu’teber kitâblara mürâcaat ediniz.”

İmâm-ı Rabbânî’nin (rahmetullahi aleyh) “Müjdeci Mektûblar” kitâbının I. cild, 36, 40, 59 ve 177. mektûblarında ve “el-Hadîkatün-nediyye”de I. Cild, s. 366’da özet olarak, Müslümâna lâzım olan 3 şey bildirilmektedir:

İslâmiyyetin temeli üçtür: İlm, amel ve ihlâs. 1- İlim, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblarından öğrenilir. 2- İlme uygun olan ameldir. 3- İlimde ve amelde ihlâs sâhibi olmaktır. İhlâs, ilmin ve amelin Allah rızâsı, Allah sevgisi ile olmasıdır. Mal, mevki ve şöhret için olmamasıdır. Bu üçüne sâhip olan Müslümâna “Hakîkî müslümân” ve “İslâm âlimi” denir.”

[Tâm İlmihâl Seâdet-i Ebediyye, II. Kısım, 77. Madde: 2. cild 69. mektûb, s. 290’daki bir] “Tenbîh”te denilmiştir ki: “Âdem aleyhisselâmdan bugüne kadar, her zamân, her yerde, kötü insanlar iyilere saldırmışlardır. Allahü teâlâ her şeyi sebepler ile yaratmaktadır. Kötülerin cezâsını da, kötü insanlar vâsıtası ile vermektedir. İşkence edenlere dünyâda da cezâlarını vermektedir. Kötülerin yanı sıra, iyiler de azâb görmektedirler. Bunların ve harbde ölenlerin ve kazâda ölen Müslümânların hepsi şehîddirler. Dünyâda azâb çeken iyi, suçsuz Müslümânlara âhırette bol ni’metler verilecektir.

Âhıretde ni’mete kavuşmak için, îmân sâhibi olmak lâzım olduğu din kitâblarında yazılıdır. Bu kitâblar dünyânın her yerinde çokça vardır. Bu kitâbları okuyup da inanmayana kâfir denir. İslâmiyyeti işitmeyen kâfir olmaz. İşitince “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah” diyen ve buna inanan Müslümân olur. Bunun ma’nâsı, “Her şeyi yaratan bir Allah vardır ve Muhammed aleyhisselâm Onun Resûlüdür” demektir. Müslümân olan, Onun son Peygamberine tâbi’ olur.”]

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı'nın önceki yazıları...