Bilindiği gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump, APEC-Asya-Pasifik İktisâdî İşbirliği Zirvesi cümlesinden olarak 19 Kasım 2026’da Çin’in Şıncın şehrinde bir araya geldiler. Geldiler ve masal anlatmaya başladılar. BM’nin yapısındaki bozukluk ve dünyadaki adaletsizliklerden yakınıyorlardı. Kimse onlara "siz, aklımızla mı alay ediyorsunuz?" demedi. Hâlbuki BMGK adlı tartışmalı teşkilatın 5 mensubundan 3’ü bu devletlerdir. Gazze’de katil İsrail, tarihin en zalim ve en vahşi, soykırımını yaparken soykırımcı teröriste destek olan ABD’dir, Çin, 1884 ve 1949 kademelerinden beri Şarkî Türkistan’da işgalcidir ve Müslüman Uygur Türklerine zulmün en ağırını tatbik etmektedir. Kırım’da işgalci olan Rusya, dünkü "Moskof" kimliği depreşmiş olarak Ukrayna’ya "Batılı hiçbir kuruma üye olmayacaksın” tehdidini savurup bu ülkeyle 24 Şubat 2022’den beri savaş hâlindedir…

Bu “3 Benzemez” Şıncın’da gayrı samimi toplantılarını yaparken Sn. Devlet Bahçeli, Ankara’da fevkalade yüksek değerde bir çıkışla bu toplantının nakıslığına, eksikliğine dikkat çekti. Şöyle dedi:

Sn. Recep Tayyip Erdoğan, güvenilir şahsiyetiyle Türklerin ve İslâm Dünyasının liderdir. Bu toplantıda "dünya 5’ten büyüktür!" diyen Türkiye’nin ve O’nun Cumhurbaşkanının olması gerekirdi. Masa, 4’lü olmalıydı.

Yukarıda da temas ettiğimiz gibi Sn. Bahçeli’nin bu toplantının eksik kadroyla, icrâ edildiğine dair yaptığı haklı tesbitle Türkiye’de siyasetin bundan böyle işleyişi hakkında dile getirdiği Yağmur Stratejisi, eş zamanlıdır.

Devlet Bey, daha evvel temas ettiği bu meseleyi bu defa basın vasıtasıyla geniş kitlelere duyurmayı istemiş görünüyor. Burada ana cümle, MHP Genel Başkanının "yolsuzluk, yoksulluk ve fon skandalları!" sözüdür.

Ne yazık ki çok liderin başına gelen çevre kirliliği, Sn. Erdoğan’a da musallat oldu. Menfaatçiler, dalkavuklar, yiyiciler, liderle dostları arasında görünürlüğü kararttılar. Vatandaşa değil, kendilerine çalıştılar. Biz her gün milletin arasındayız, çok miktarda soru ve görüşe muhatap oluyoruz. O üç kelime vatandaşın ağzından alev gibi kahırla çıkmaktadır:

-Yolsuzluk, yoksulluk ve fon skandalları!

Şunu görüyoruz ki Sn. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olurken partisini de bırakmaması basiretinin eseridir. Bugün eğer, Cumhurbaşkanlığı sistemi olmasa ve Tayyip Erdoğan, aynı zamanda AK Parti Genel Başkanlığı yapmasaydı bu alevli ahlar çok şeyi çoktan yıkmıştı. Halbuki Sn. Erdoğan, Hükûmete, AK Partiye ve parti teşkilatına tam hâkimdir.

Buna rağmen "küskün" denmese bile kırgın, hayalleri örselenmiş bir kitlenin olmadığı söylenemez. Sn. Bahçeli, "Devletin başı sen ol, Meclis’i bize bırak" demiyor. Bahçeli, bir bakıma AK Parti tabanında sandığa gitmeyecek veya belki başka partilere yönelecek seçmene sesleniyor:

-Sn. Erdoğan’dan memnunuz. Siz, eğer bâzı suistimallerden rahatsız olarak sandığa gitmeyecek veya başka partiyi düşünecekseniz, yolunuz şaşmasın; MHP buradadır…

Devlet Bey, böylesi düşünceleri önemsediği gibi MHP’nin sağında yer alan rakip partilerin MHP tabanına vermesi muhtemel ziyanlara karşı da tedbirler düşündüğü açıktır.

Diğer yandan Sn. Erdoğan. AK Parti’yi evlâdı gibi, göz bebeği gibi görmektedir. Partisini temlik etmesi asla düşünülemez. Seçmenin kahir ekseriyeti zaten, Tayyip Erdoğan’a oy veriyor. Partilerini terk etmeleri uzak ihtimaldir. Yüzer- gezer oylar veya küskünler her zaman olabilir. Ama tehlike, küçük olsa da hafife almamak gerektiği, Sevgili Peygamberimizin -aleyhi’s selâm- buyruğudur.

Bu sebeple Bahçeli’nin gündeme getirdiği fikrin üzerinde durup tahliller yapılabilir. İstişare, pişman etmez. AK Parti ve MHP zaten ortak gibi çalışmaktalar. Keza Sn. Bahçeli’nin dillendirmese dahi bilinen tercihi "ben olmasam da fikrim iktidar olsun" şiarı, fedakârlığı bellidir. Kaldı ki bugün İttifak, iktidardır.

Muhterem Bahçeli, "Yağmur Stratejisi"ni nisan yağmuru gibi temiz sulara benzetiyor. Gâyesinin şu olduğuna eminiz: Atalar, "Dere geçerken at değiştirilmez!!" demişler. Aynen doğrudur. Türkiye Yüzyılı ve Savunma Sanayii başta olmak üzere devâsa kalkınma kalemleri, 4 asırdan bu yana yakaladığımız emsalsiz fırsatlardır. Türkiye, bir yıldız olarak her gün biraz daha parlıyor. Bu başarının yiyici sefihler yüzünden tehlikeye düşmemesi şarttır. Eminiz ki Sn. Erdoğan ve Sn. Bahçeli, Bahçeli’nin bu fikir ve endişelerini, bir araya gelerek görüşeceklerdir.

Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin her ikisi de yek diğerine samimiyetle inanıp mertliğine güvenen iki liderdir. Varlıkları, Türkiye, Türk Dünyası ve İslâm âlemi için şanstır. İkisini de tanırız. Onlar, lidercilik oynamıyorlar. Doğuştan liderler. İmtihanı çoktan verdiler.

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