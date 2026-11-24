Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP31, ortak bir sonuç bildirgesi çıkmadan kapandı.

Açık konuşmak gerekirse bu tablo pek de sürpriz olmadı. Zirvede iki farklı cephe vardı; bir yanda fosil yakıtları hızla geride bırakmak isteyenler, diğer yanda ise ekonomisi doğrudan petrole ve doğalgaza dayanan ülkeler. Herkes iklim krizinin kapıya dayandığının farkında; ancak faturayı kimin ödeyeceği, nasıl bir yol izleneceği ve bu dönüşümün ne kadar süreceği konusunda kimse elini taşın altına koymak istemiyor.

Antalya’daki görüşmeler tam da bu düğüm noktasında kilitlendi. Sonuç metninde fosil yakıtlardan çıkışın nasıl ifade edileceği, iklim finansmanının nereden bulunacağı ve verilen sözlerin nasıl denetleneceği büyük tartışmalara sebep oldu.

Kimi ülkeler fosil yakıtlara net bir atıf yapılmasında ısrar ederken, üretici devletler bu ifadelere sert çıktı. Günün sonunda ise masadan ortak bir metin çıkmadı.

Peki, neden uzlaşılamadı?

Çünkü iklim krizi artık sadece çevrecilerin ya da doğa korumacıların gündemi değil. İşin tam göbeğinde enerji güvenliği, ekonomik büyüme, fabrikaların çarkları, istihdam ve ülkelerin kendi kararlarını verebilme gücü yatıyor. Bir ülkeye "fosil yakıtı bırak" demek kolay. Zor olan bu sorulara cevap vermek. O ülke elektriğini nereden bulacak, fabrikalarını nasıl döndürecek, ulaşımı nasıl sağlayacak ve en önemlisi, bu devasa dönüşümün parasını kim ödeyecek?

Dünyanın gerçekleri birbirinden çok farklı.

Bir yanda bütçesini petrol ve gaz gelirleriyle döndüren, halkına bu sayede iş sağlayan ülkeler var. Diğer yanda enerjiyi dışarıdan alan, sanayisini büyütmeye çalışan ve ucuz enerjiye muhtaç devletler...

Bir de iklim krizinin faturasını en ağır ödeyen ama yeşil dönüşüm için kasasında tek kuruşu olmayan yoksul ülkeler var.

Bütün bu bambaşka hikâyeleri görmezden gelip herkese aynı reçeteyi yazmak sahada karşılık bulmuyor.

Üstelik ortada ciddi bir adalet sorunu da var. Bugünün gelişmiş ülkeleri, kendi sanayilerini kurarken yıllarca kömürü, petrolü sınırsızca kullandı. Şimdi gelişmekte olan ülkelere "siz bunları kullanmayın" deniyor ama ihtiyaç duyulan para ve teknoloji desteği bir türlü masaya konmuyor.

Finansman pazarlıklarının bu kadar sert geçmesinin asıl sebebi de bu. Maliyeti kimin üstleneceği netleşmeden kimse yeni hedeflerin altına imza atmak istemiyor.

İklim bilimci Prof. Dr. Levent Kurnaz hocamın da sıkça vurguladığı gibi, kâğıt üzerinde anlaşmaya varmak tek başına bir anlam ifade etmiyor. Asıl mesele o kararların sokağa, sahaya nasıl yansıyacağı. Bir bildirgeye "fosil yakıtlardan çıkıyoruz" yazmak; arkasında hangi yatırımın, hangi bütçenin ve hangi takvimin durduğunu söylemedikçe sadece iyi niyet temennisi olarak kalıyor. Özel sektörün, üniversitelerin, bankaların ve belediyelerin elini taşın altına koymadığı bir süreci sadece diplomatların imzasıyla yürütmek imkânsız.

Dünyanın artık süslü deklarasyonlara değil, ayağı yere basan politikalara ihtiyacı var.

Hedefler ölçülebilir olmalı, paranın kaynağı baştan belirlenmeli ve her ülkenin kendi ekonomik şartları gözetilmeli. Başarıyı zirve salonlarında atılan imza sayısıyla değil, o imzalardan sonra dikilen rüzgâr türbinleriyle, kurulan şebekelerle ve sahadaki gerçek sonuçlarla ölçmeliyiz.

Türkiye bu tablonun neresinde?

COP31’in Türkiye açısından önemi tam da bu noktada başlıyor. Antalya’daki ev sahipliğimiz, ülkemize iklim diplomasisinde çok daha görünür ve etkili bir alan açtı. Türkiye’nin öncülük ettiği 35x35 hedefi, yani 2035’e kadar küresel enerji tüketiminde elektriğin payını yüzde 35’e çıkarma vizyonu tam 75 ülkeden destek gördü. Bu tablo, elektrifikasyon fikrinin dünyada ciddi bir karşılığı olduğunu gösteriyor. Şimdi asıl sınav, bu diplomatik başarıyı somut yatırımlara dönüştürebilmek.

Bunun için sadece güneş panellerini veya rüzgâr türbinlerini artırmak yetmez. Üretilen o elektriği kayıpsız taşıyacak güçlü şebekelere, enerjiyi depolayacak teknolojilere ve sanayiyi bu dönüşüme hazırlayacak altyapıya ihtiyacımız var.

Nükleer enerjiyi de enerji arz güvenliği ve karbon salınımını düşürme denkleminden dışlamamak gerekiyor. Türkiye’nin önündeki asıl mesele enerji kaynaklarını birbiriyle yarıştırmak değil; çeşitliliği, teknolojiyi ve kesintisiz enerjiyi aynı potada eritebilmek.

Gözden kaçırmamamız gereken bir diğer hayati başlık ise uyum süreci. Kuraklık, azalan su kaynakları, tarladaki verim kaybı, orman yangınları ve şehirlerimizin ani hava olayları karşısındaki savunmasızlığı artık "yarının sorunu" değil, bugünün gerçeği. Tedbirleri bugünden almazsak; bunun bedelini yarın çiftçimizin kuruyan tarlasında, musluktan akmayan suda ve çöken şehir altyapısında çok ağır öderiz.

Sonuç olarak Antalya’dan ortak bir bildiri çıkmamış olması iklim mücadelesinin bittiği anlamına gelmiyor. Ancak küresel ölçekte omuz omuza vermenin ne kadar zorlaştığını bize net bir şekilde gösteriyor. Enerji rekabeti ve ekonomik çıkarlar masada çözülmeden, sadece iyi niyet beyanlarıyla yol almak artık mümkün değil.

Elbette doğayı korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız. Ama bunu yaparken ülkelerin enerji ihtiyacını, kalkınma hakkını ve ekonomik gerçeklerini yok sayamayız. Gerçekçi bir dönüşüm, çevreyi korumakla ekonomiyi ayakta tutmayı birbirine rakip görmemeli; ikisini aynı anda başarmanın yolunu bulmalı.

Antalya’dan geriye kalan asıl soru; Dünya iklim krizi üzerine yeni metinler yazmaya devam mı edecek, yoksa o metinlerin gereğini yapacak cesareti ve politikaları mı ortaya koyacak?

Yarının dünyasında güçlü olmanın kuralı değişiyor. Artık ne kadar çok enerji tükettiğiniz değil; o enerjiyi nasıl ürettiğiniz, hangi teknolojiyi geliştirdiğiniz ve kendi kaynaklarınızı ne kadar akıllıca yönettiğiniz belirleyici olacak.

İklim politikası da bu yüzden sıradan bir çevre başlığı olmaktan çıktı. Bu mesele artık doğrudan ekonomik bağımsızlığın, enerji güvenliğinin ve geleceğimize sahip çıkmanın ta kendisi.

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