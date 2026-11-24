Kasım 2026 itibarıyla küresel borsalarda yaşanan yapay zekâ şoku; trilyonlarca dolarlık altyapı harcamalarının geri dönüşüne dair şüpheler, ABD'deki siyasi ve düzenleyici gelişmeler ile çip devlerindeki krizlerin birleşmesiyle tetiklendi. Bu satış dalgası, küresel hisse senedi piyasalarından yaklaşık 9 trilyon dolar piyasa değerinin silinmesine yol açtı...

Yapay Zekâ Şoku Neden Yaşanıyor? Teknoloji devlerinin veri merkezleri ve çiplere yaptığı devasa harcamaların ne zaman ve nasıl kâra dönüşeceği sorgulanıyor. Özellikle ABD'nin en büyük yapay zekâ şirketi Anthropic'in rekor halka arzının beklenen coşkuyu oluşturamayıp ikinci gününde %10'un üzerinde değer kaybetmesi, yüksek değerlemelere sahip yapay zekâ pozisyonlarında toplu satışları (tasfiyeyi) tetikledi Sektörün lokomotifi Nvidia'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang'ın, Çin adına casusluk iddialarıyla gündeme gelen bir soruşturma kapsamında istifa etmesi ve Kaliforniya Başsavcılığı'nın şirketten belge talep etmesi tedarik zincirinde büyük bir güven bunalımı meydana getirdi...

ABD ara seçimlerinde Demokrat Parti'nin Kongre'de güç kazanması, veri merkezlerinin enerji tüketimine ve yapay zekâ gelişimine yönelik daha sıkı yasal düzenlemeler getirileceği beklentisini artırdı. Ayrıca ABD'nin Çin'e yönelik yeni çip ihracat kısıtlamaları talep kaybı endişesini büyüttü. ABD Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikasını sürdüreceği beklentisi, borçlanarak veri merkezi kuran yeni nesil bulut ("neocloud") şirketlerinin finansman maliyetlerini ve kredi risklerini artırdı...

Şimdi gelelim en önemli soruya: Bu belayı dünyanın başına kim sardı?

Yapay zekânın bugün bir "bela" ya da tehdit olarak algılanmasının en büyük sorumlusu; teknolojinin kontrolsüz, etik kurallardan yoksun ve tamamen ticari odaklı geliştiren şirketlerdir...

OpenAI (ChatGPT), Google (Gemini), Microsoft, Meta ve Anthropic gibi dev kuruluşlar yapay zekâyı çok hızlı bir şekilde hayatımıza soktu. Bu şirketler kâr ve rekabet uğruna, teknolojinin getireceği işsizlik, dezenformasyon ve manipülasyon gibi riskleri tam olarak çözmeden sistemleri piyasaya sürdüler.

Yapay zekâyı besleyen devasa veriler, insanlığın internete yüklediği içeriklerden oluşuyor.

Yani yapay zekâya manipülasyonu, yalan söylemeyi ve telif hakkı ihlallerini bir anlamda insanlık kendi ürettiği verilerle öğretti. Hükûmetler ve uluslararası örgütler, teknolojinin hızına yetişemedi.

Yapay zekânın kötü amaçlı kullanımını (deepfake, siber saldırılar, otonom silahlar) engelleyecek küresel yasaların geç kalması bu teknolojiyi bir tehdit hâline getirdi.

Özet: İnsanlık kendi çıkarı için ürettiği sistemin esiri oldu. Şimdi onun boyunduruğundan nasıl kurtulacağının hesabını yapıyor!..

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