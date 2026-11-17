ABD ara seçimlerinden sonra resim değişti. Temsilciler Meclisi ve Senatoyu ezici çoğunlukla ele geçiren demokratların 3 Ocak 2027’de göreve başlayacak üyeleri Trump’ı (siyasi hareket alanı daralan) "topal ördek" konumuna sokacak. Yasa teklifleri engellenecek, bütçe görüşmelerinde taviz verecek, üst düzey bürokrat ve yargı atamaları durdurulacak, savaş için fon sağlaması engellenecek. Bu durumu gören Trump, İran'daki savaşın askerî anlamda "fiilen bittiğini" ve yeni bir askerî tırmanışa gerek olmadığını söylemek zorunda kaldı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin yaşadığı yenilginin ana nedeninin İran savaşı olduğunu itiraf etmişti…

Temmuz ayında yeniden başlatılan Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukası ile İran'a yaklaşık 25 milyar dolarlık ham petrol ihracatı durdurularak ekonomiye büyük darbe vuruldu. Ancak ABD'nin günlük yaklaşık 20 milyon varil olan petrol tüketimi baz alındığında, temmuz başından kasım ortasına kadar geçen yaklaşık 135 günlük süreçte bu ek yakıt yükü 68 milyar dolara ulaştı. Yani ABD İran’a verdiği zararın neredeyse 3 katını ödedi...

Şimdi gelelim en önemli soruya. Dolar dünya para birimleri karşısında ne zaman değer kaybedecek? ABD'nin 40 trilyon dolara ulaşan devasa kamu borcu, doların satın alma gücünü ve küresel değerini düşürebilir. Zira borcun sürdürülemez boyutlara ulaşması dolar üzerinde yapısal baskıya yol açıyor. ABD hükûmeti borç yükünü hafifletmek için kemer sıkma yerine para biriminin kademeli olarak değer kaybetmesine izin vermek zorunda kalacak. Para arzının artması ve enflasyonun yüksek seyretmesi, borcun reel değerini eritirken doların satın alma gücünü düşürecek. ABD'nin yıllık borç faizi ödemeleri savunma harcamaları geçmiş ve toplam vergi gelirlerinin yaklaşık %20'sine ulaştı. Bu durum bütçe açıklarını daha da büyüterek yeni borçlanmayı zorunlu kılıyor. Büyüyen bütçe açıkları doların hâkimiyetini tehlikeye atıyor. Ülkede bütçe açığının büyümesi, kamu borcunun sürdürülemez hâle gelmesi tahvil satışlarının en büyük gerekçesi.

Yabancı yatırımcıların ve merkez bankalarının ABD tahvillerinden çıkıp altın veya diğer değerli metallere yönelmesi dolar talebini zayıflatacak. Piyasa şartları son 1 yılda önemli ölçüde değişti. FED'in 2025 yılında başlattığı faiz indirimlerinin tamamen geri alınabileceği beklentisi giderek güçleniyor...

ABD'de ara seçimlerin ardından İran savaşının sona erdirilmesi yönündeki siyasi baskı artıyor. FED'in faiz politikasından bağımsız olarak altın ve diğer değerli metallere yönelik talebi destekleyecek...

Son söz: FED’in faiz artırması ABD'nin kamu maliyesindeki sorunları ortadan kaldırmıyor. İran savaşının sona ermesiyle petrol fiyatlarının düşmesi, altın ve diğer değerli metaller yeniden güç artışına yol açacak… Unicredit bank yıl sonunda onsun 4.500 dolar, Morgan Stanley 4.450 dolar, ING Bank ve Goldman Sachs 4.150 dolar, Bank of America 4.000 dolar olarak tahmin ediyor. Bu durumda bugün 3.857 dolar karşılığı 6.330 lira olan 24 ayar külçenin 31 Aralık’taki değeri en düşük 6.600 en yüksek 7.400 lira olur...

Şu anda risksiz ve en güvenilir yatırım aracı olan altından asla vazgeçmeyin...

Necmettin Batırel'in önceki yazıları...