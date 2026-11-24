Hegemon güç, yani ABD, kendisini ve dünyadaki pozisyonunu yeniden revize etme kararı aldı. Bu karar, yalnızca ABD’nin dış politika önceliklerini değil, küresel ölçekte bütün dengeleri değiştiriyor. Elbette hegemon, küresel hegemonik gücünü korumak istiyor. Ancak bunu sürdürebilmek için bazı yüklerden kurtulması, kaynaklarını yeniden konumlandırması ve küresel güç mücadelesinde önceliklerini gözden geçirmesi gerekiyor.

Orta Doğu, Akdeniz ve Afrika hattına baktığımızda ABD’nin bölgedeki yükünü hafifletmek, yerel aktörlerle ve devlet aklına sahip unsurlarla yeni bir yol haritası oluşturmak istediğini saklamadığını görüyoruz. Trump’ın planları aslında rasyonel. Ancak bu stratejinin önünde önemli bir sorun var: Siyonist yapıdan kurtulamıyor!..

Çünkü ABD’nin bölgedeki yüklerini azaltarak yeni bir küresel pozisyon oluşturma arayışı ile Netanyahu ve temsil ettiği zihniyetin bölgesel politikaları arasında ciddi bir çelişki bulunuyor. Netanyahu ve temsil ettiği zihniyet, bulunduğu coğrafyanın nizamını değil, kaosu ve istikrarsızlığı körüklüyor. Yıllardır bu istikrarsızlık üzerinden kendisine hareket alanı açıyor.

ABD ise hegemonik gücünü koruyabilmek için bölgesel sorunların maliyetini azaltmak ve yerel aktörleri daha fazla devreye sokmak istiyor. Hegemonun geri çekildiği bu süreçte yerel aktörlerin devreye girmesine ses çıkarmamasının nedeni de bu. Çünkü yerel aktörlerin, başta Türkiye olmak üzere, küresel dizayn sürecinde önemli mihenk taşları olduğunun farkında. Böyle bir küresel dizayn tahayyülünde Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynamak rasyonel bir yaklaşım değil.

Dolayısıyla ABD, bir taraftan bölgesel yüklerini hafifletmeye çalışırken diğer taraftan İsrail’i dizginlemek için elinden geleni yapıyor. Ancak Washington yönetiminin kendi içindeki yapılarla baş etmekte zorlandığı da açık. Başka bir ifadeyle ABD’nin bölgesel stratejisi ile İsrail’in bölgesel hedefleri arasındaki uyumsuzluk, hegemonun geri çekildiği coğrafyalarda yeni bir güç mücadelesini beraberinde getiriyor.



İsrail’in istikrarsız bölge planı



Bu güç mücadelesinin sahadaki en belirgin yansımalarından biri Suriye’de karşımıza çıkıyor. İsrail’in Suriye’ye müdahale etmek istediği konuşuluyor. Ancak niyeti ve hedefi bu olsa da İsrail şunun farkında: Suriye ve oradaki ordu mantalitesi, başka örneklerle kıyaslanabilecek durumda değil.

Havadan saldırılar dışında kara gücüyle istediği sonucu alamayan İsrail, Suriye’deki yerel askerî unsurlarla baş edebilecek durumda değil. Karaya hâkim olamayan İsrail’in Suriye’ye yönelik bir saldırı gerçekleştirmesi, kendisi açısından ciddi sonuçlar doğurabilir.

İşte İsrail’in stratejisindeki temel mesele de burada ortaya çıkıyor. Doğrudan askerî güç kullanarak istediği sonucu alamadığı bir coğrafyada, istikrarsızlığın devam etmesi kendisine farklı imkânlar sunuyor. Çünkü istikrarsız bir bölge, İsrail’in kendi amaçlarına ulaşması bakımından âdeta bir can simidi niteliği taşıyor. Devletlerin zayıflaması, bölgesel dengelerin bozulması ve ortak hareket etme imkânlarının ortadan kalkması, İsrail’in hareket alanını genişletiyor.

Üstelik bu strateji yalnızca Suriye ile sınırlı değil. ABD’nin bölgedeki yükünü azaltarak geri çekildiği alanlarda oluşan boşluk, İsrail tarafından yeni krizler üzerinden değerlendiriliyor. İsrail, yine arkasına ABD’yi alarak krizler üretiyor ve kendisine yeni hareket alanları açıyor. Suriye ve Doğu Akdeniz üzerinden yeni kriz alanları oluşturup genişlemek, ticaret hatlarını ve deniz yollarını kontrol altına almak istiyor...

Dolayısıyla İsrail’in istikrarsızlık politikası, yalnızca kendi güvenlik kaygılarıyla açıklanabilecek bir yaklaşım değil; hegemonun geri çekildiği coğrafyalarda yeniden hâkimiyet kurma ve bölgesel güç dengelerini kendi lehine şekillendirme arayışının da bir parçası.

Ancak burada önemli bir sonuç ortaya çıkıyor: İsrail bölgede istikrarsızlığı pekiştirdikçe, bölge devletlerinin ortak hareket etme ihtiyacı da güçleniyor. Başka bir ifadeyle İsrail’in istikrarsızlık üzerinden alan kazanma stratejisi, karşısında bölgesel bir ortak aklın oluşmasını da kaçınılmaz hâle getiriyor.

Türkiye’nin bölgesel ittifak ve iş birliği planlamalarının stratejik aklın ürünü olduğunu tam da bu noktada unutmamak gerekiyor. Bölgenin yerel unsurları olan devletlerin ortak bir akılla hareket etmesi artık yalnızca bir tercih değil, değişen güç dengelerinin ortaya çıkardığı stratejik bir zorunluluk hâline geliyor.

Bu aklı Türkiye üretti... Bölgedeki diğer aktörler de bu stratejinin öneminin farkında.



Mekke İttifakı yeni ortaklık mantığının yansımasıdır



ABD’nin bölgedeki yükünü hafifletmesi, İsrail’in istikrarsızlık üzerinden genişleme arayışı ve bölge devletlerinin giderek artan ortak güvenlik ihtiyacı, yeni bir bölgesel ortaklık anlayışını zorunlu kılıyor. Mekke İttifakı da tam olarak bu yeni ortaklık mantığının yansımasıdır.

Mekke İttifakı; İsrail’in planlarına karşı koymak, ittifak üyelerinin sayısını artırmak, bir taraftan İsrail’e karşı caydırıcı gücü pekiştirmek, diğer taraftan ise ortak bir savunma hattı oluşturmak bakımından günümüz şartlarında kaçınılmaz hâle gelmiştir. Çünkü istikrarsız bölge, bugüne kadar yalnızca terör örgütleri ve İsrail açısından önemli bir imkân alanıydı. Bölgedeki devletlerin ortak hareket edememesi, bu istikrarsızlığın kalıcı hâle gelmesine zemin hazırlıyordu. Ancak bu imkânları ortadan kaldırmaya yönelik hamle yapan Türkiye aklı, yeni bir savunma hattı oluşturma iradesini ortaya koydu. Böylece İsrail’in istikrarsızlık üzerinden alan kazanma stratejisine karşı bölgesel bir denge oluşturulmasının önü açıldı.

Bu nedenle Türkiye’nin bölgesel ittifak arayışını yalnızca diplomatik ilişkiler veya geçici iş birlikleri üzerinden değerlendirmek eksik olur. Burada asıl mesele, hegemonun geri çekildiği bir coğrafyada bölgesel güvenlik ve istikrarın yerel aktörler tarafından ortak bir iradeyle yeniden inşa edilmesidir.

Türkiye’nin dışarıdaki ilişkilerine yönelik provokatif eylemleri ve içeride siyasi istikrarsızlaştırma girişimlerini de bu büyük resim içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bölgesel ölçekte yeni bir savunma ve iş birliği hattının oluşturulması, yalnızca dış politikada değil, Türkiye’nin kendi iç istikrarı bakımından da önemli bir mesele hâline geliyor.

Sonuç olarak İsrail’in Suriye içinde, Doğu Akdeniz’de ve İran hattında savaşı derinleştiren, istikrarsızlığı kalıcı hâle getiren her türlü hamlesi, hegemonun geri çekildiği alanlarda yeniden hâkimiyet kurma arayışıyla doğrudan bağlantılıdır.

ABD küresel hegemonik gücünü korumak için bölgesel yüklerini azaltmaya çalışırken İsrail, bu geri çekilmenin oluşturduğu boşluğu istikrarsızlık üzerinden değerlendirmek istiyor. Ancak bu strateji, bölge devletlerini ortak bir güvenlik anlayışına ve yeni ittifak arayışlarına yöneltiyor.

Türkiye’nin bölgesel ittifak ve ortak savunma hattı oluşturma çabasının stratejik anlamı da tam olarak burada ortaya çıkıyor: Hegemonun geri çekildiği, İsrail’in istikrarsızlık üzerinden alan kazanmaya çalıştığı bir coğrafyada, bölgenin geleceğini belirleyecek olan yerel aktörlerin ortak akıl ve iradeyle hareket edebilmesidir.

Sevil Nuriyeva’nın önceki yazıları…