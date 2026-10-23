Kristal puan

Şok şok şok… Oyuncu listeleri bi’ geldi; Beşiktaş UEFA Konferans Ligi’nin son şampiyonunun karşısına yedeklerle çıkıyor! Taylan, Ümit, Ndidi, Kartal, Miretti, hatta İlhan, hatta Oh…

4’lü savunma, 3’lü orta saha, 3’lü hücum hattından hiçbirinin bir arada oynamadığı bu kadro için hemen hocanın gerekçesini araştırdım. “Bütün oyuncuların hazır olması gerekiyor. Bu maç oynamayanlar için fırsat. Bütün oyunculara ihtiyacımız var. Şimdi kendilerini gösterme zamanı” demiş. Haklı olup olmadığını maçın sonunda anlayacağız.

İlk yarının büyük bölümü Fransız golcü Jean-Philippe Mateta ile Beşiktaş defansı arasında geçti. Takımımız adına bu yarıda en iyiler Ndidi ve Trossard idi.

Ve o sihirli son dakika geldi. Sakatlanan Fabio Miretti’nin yerine oyuna giren Salih Özcan, İngiliz defansının arkasına koşu atan Ndidi’yi mükemmel gördü. Nijeryalı topu harika indirdi, öldürücü vurdu. Öndeyiz!

On kişi kaldık

Bence artık bu maç Olaitan’ı çağırıyor sinyor İtaliano… Oyun kuracak, maçın temposunu ayarlayacak adamı yani…

Hoca bu hamleyi yapmadı. İlk yarının yedek takımıyla maça döndü. Ve İngiliz ekibi, bu inadın faturasını dört dakikada iki golle kesti. 51’de Yeremy Pino, 55’te -Djalo’nun “asistinde” Mateta ile… İtaliano gollerden sonra yıldızları sahaya sürdü.

Olaitan’la golü bulduk, Ümit Akdağ ile on kişi kaldık. Bu şartlarda 1 puana “eyvallah” dedik.

Maçın adamı: Philippe Mateta

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