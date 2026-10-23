Yapılan kanuni değil ama mağduriyetin sebebi kim?

Feridun Ağabey, ben hayatını düzgün yaşamaya çalışan, kanunlara uyan biriyim. İki hafta kadar önce arzu etmediğim bir hadise yaşadık. Üniversite sınavına hazırlanan oğlumun ulaşım kartı cebindeyken kırıldı. Aylık abonman kullanıyordu. Kart çalışmadığı için içerideki bakiyesi de yandı. Yolcular kartı olmasa bile cep telefonundan QR kodu okutarak toplu ulaşım araçlarına binebiliyor. Fakat abonmanda böyle bir imkân tanımamışlar. Abonman var ama okuttuğunuzda normal kesiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi'ni aradık. Sırada 38 kişi bekliyordu. Onları randevu ile aştık ve müşteri temsilcisine ulaştık. Yetkili kişi kartı iptal etti. Yeni kart için müracaatta bulunmak istedik. Fakat tam kart verebileceklerini, çünkü üniversite sınavına girenlere lise bitiminden itibaren bir yıl öğrenci hakkı tanındığını ancak bunun için ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını beklememiz gerektiğini söylediler. Bir sürü bürokrasi çıktı karşımıza yani. İyi de çocuk, her gün dershaneye gidiyor. Ek yerleştirme sonuçları açıklanana kadar kardeşinin kartını kullandı. Kendi kartını kullanabilse değişen bir şey olmayacaktı diye düşündük. O da öğrenci bu da öğrenci. Tek fark isimleri. Hatalı kullanımdan dolayı 3.600 lira ceza yedik. Yaptığımız kanuni değil kabul ediyorum ama oğlumun mağduriyetinin sebebi de belediyedeki bürokrasi değil mi? Usulen haklı değiliz ama vicdanen rahatım. Kart kırıldığında tanımlansa ya da çocuk dijitalden abonmanını kullanabilse hiçbir sıkıntı yaşamayacaktık. Ayrıca cezayı öderken ayrı bir bürokratik sıkıntı daha yaşadık. E-Devlet'ten girdik olmadı, BELBİM'e girdik olmadı; İstanbulkart uygulamasından girdik olmadı. Günlerce bekledikten sonra halledebildik...

Buradan İBB Ulaşım AŞ yetkililerine sesleniyorum: İnsanları bürokrasiye boğmak yerine zorlaştırmak yerine dijital bir devirdeyiz kolaylaştırın anlık çözümler üretin. İnsanların sorunlarını çözün yanlış yapıyorsa cezasını yine kesin. Saygılarımla...

Bir vatandaş

Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimliğine teşekkür

“Feridun Abiciğim size bu maili gönderdiğim gün annemin patoloji sonucunu aldım ve hemen annemle ilgilenen hekim Dr. Yaşar Y. Beye gösterdim, “temiz, hiçbir şey yok” dedi. Annemin ishali geçti şu an iyi çok şükür. Önce Rabbimizin ve sonra sizlerin yardımıyla bu sıkıntıdan kurtulduk elhamdülillah. Sizlerin aracılığıyla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne ulaştık. Bizimle Başhekimlik ve Gastroenteroloji hekimi Dr. Yaşar Y. Beyefendi çok ilgilendiler. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun yokluğunuzu yaşatmasın inşallah... Saygı ve sevgilerimle hayırlı günler” diye geri bildirimde bulunan değerli okuyucumuz, yayınımız sebebiyle sizlere yardım elini uzatan devletimizin Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimliğimize ve değerli Gastroenteroloji Uzmanımıza okuyucumuz ve gazetemiz adına biz de en kalbî teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hastamıza da acil şifalar diliyoruz. İyi ki varsınız. F.A.

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