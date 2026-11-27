“Amerika, Çin ve Rusya dünyanın geleceğini kendi aralarında belirlemeye kalkışmış. Peki, Türkiye nerede? Türk milletini hangi siyasi hesapla yok sayıyorlar? Dünyanın en kritik coğrafyalarından birinde bulunan, asırlar boyunca devletler ve medeniyetler kurmuş bir milletin bugünkü varlığını görmezden gelerek nasıl bir dünya düzeni oluşturacaklar? Türkiye'nin bulunmadığı bir dünya paylaşımında hangi sınırın, hangi güvenlik hesabının ve hangi siyasi dengenin kalıcı olacağını düşünüyorlar?

Türkiye'yi yalnızca bugünkü sınırları içerisinde değerlendirenler, Türk milletinin tarihini ve bulunduğumuz coğrafyanın siyasi gerçeklerini yeterince anlamamıştır. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti'nin ardından kurulmuş bağımsız bir millî devlettir. Ancak Türk milletinin devlet tecrübesi cumhuriyetin kuruluşuyla başlamamıştır. Asya'dan Avrupa'ya uzanan tarihî varlığımız, farklı coğrafyalarda kazanılmış büyük bir siyasi ve askerî birikime dayanmaktadır. Bu miras, bugünkü Türkiye'nin tarihî bağlarını ve bölgesel meselelerdeki ağırlığını anlamak bakımından önemlidir. Türk milletini yalnızca nüfusu ve yüz ölçümü üzerinden değerlendiren bir anlayış, Türkiye'nin gerçek stratejik konumunu kavrayamaz.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafya, büyük devletlerin dünya üzerindeki hesaplarının kesiştiği merkezlerden biridir. Karadeniz'in güvenliği, Balkanların siyasi dengeleri, Kafkasya'daki gelişmeler, Orta Doğu'nun geleceği ve Doğu Akdeniz'deki mücadele doğrudan Türkiye'yi ilgilendirmektedir. Amerika'nın, Rusya'nın ve Çin'in bu bölgeler üzerinde siyasi veya ekonomik hedefleri bulunurken Türkiye'nin kendi çevresinde yaşanan gelişmelerin dışında tutulması düşünülemez. Başkentlerde çizilen haritalar coğrafyanın gerçeklerini değiştirmez. Türkiye'nin yerini ve bu yerin stratejik değerini hiçbir siyasi pazarlık ortadan kaldıramaz.”

Taha Uğur Türkmen

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'Küçük olsun, benim olsun' felsefesi

Feridun Ağabey, İskandinav ülkelerinden Türkiye'ye gelen turistleri anlayabiliyorum. Oralarda güneş doğsa bile ısı veremez durumda olduğunu söylüyorlar. Geldiklerinde güneşe nerede rastladılarsa orada mola verip güneşlendiklerini görüyoruz. Duyuyoruz ki Orta Doğu ülkelerinin zenginleri Londra'nın okyanus kıyılarından mülk satın alma yarışına girmiş.

Orta Doğu'dan gelen iki göçmen giydikleri yöresel kıyafetler sayesinde tanışmışlar. Daha önce gelenin önderliğinde ilk gezi yeri olarak Hyde Park'ı tercih etmişler. Gördükleri manzara karşısında şaşırmışlar. Çevresine kimi az kimi çok insan toplayan herkes kürsüye çıkıp konuşuyormuş. Bunlardan birisi diyormuş ki: "Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlık sırasında iki süper gücün nasıl anlaşmaya vardığını çözememiştim. Anladım ki süper güç, kendi nüfuz alanındaki devletin elinde kayda değer ne varsa onları sömürme hakkına sahip olurken dirençle karşılaştığında her türlü tahribatı yapmayı kendinde hak görecekmiş, diğer süper güç bu duruma müdahale etmeyecekmiş. Anlaşmanın özü buymuş.

Yakın zamanda ise süper güçlerin üç kutuplu bir anlaşma yaptıklarını duyuyoruz. Buna karşın bazı siyasetçiler 'küçük olsun, benim olsun' felsefesini benimsese de güçsüzün yaşama ihtimali hiçbir zaman yok. Devletimizin güçlü olması için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz.”

Mustafa Ali Mahdum

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Çok yoruldum ama hukuktan vazgeçmedim

“Sevgili Feridun Ağabey; Türkiye gazetesini evimizde severek okur, o içten, samimi ve dertlere ortak olan satırlarınızda kendimizden bir şeyler buluruz. Bugün size içimdeki o büyük sızıyı, yıllardır süren adalet arayışımı ve üniformama olan hasretimi anlatmak için yazıyorum” diyerek uzunca mailinde yaşadığı süreci anlatan ve son paragrafta “geceleri yastığa başımı koyduğumda tek tesellim temiz vicdanım oldu” diyen değerli okuyucumuz rumuz uzman onbaşı, bahsettiğiniz konuyla ilgili hukuki bir süreç olması sebebiyle bizim herhangi bir şekilde beyanda bulunma yetkimiz yoktur. İnşallah ümitle beklediğiniz adaletin tecelli etmesi ve arzunuza kavuşmanız dileğiyle Efendim. Saygılarımızla F.A.

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Velinimet ne bilir misiniz?

“Feridun Ağabey, bazı arkadaşlar esnaflığın iyiden iyiye yok olup gittiğini anlatıyor. Ama bazı esnaflar var ki hâlen müşterisi hiç eksilmiyor” diyen ve kendisinin yirmi yıldır esnaf olduğunu söyleyen okuyucumuz özetle şunları ifade ediyor: “İşinizi severek yapın. Müşterinizi eskilerin deyimiyle velinimet olarak görün. Velinimet demek birçok şeyini ona borçlu olduğun kimse demek. Yani müşterini senin velinimetin olarak gör. Sürekli şikâyet etmek, eleştirmek yerine o işini o gün de sürdürebildiğin için sevin ve yaşadığın ana şükret. Bu ruh hâlini müşterine de yansıt. Müşteri güler yüze gelir. Anlayışlı olmaya gelir. Bir şey alıp giderken de almadan veda ederken de her müşterisine “güle güle” diyebilen yere gelir. Çok alana az alana değil her alana “bereket versin” diyebilene gelir. Müşterisinin arzu ve isteklerine kulak asmayan değil isteklerine göre kendini geliştirene gelir. Bir çiklet alana da bir market arabası doldurup gidene de aynı güler yüz ve samimiyeti gösterene gelir.”

Bakkal Abdullah