İsrail'in bilhassa çocuk vurması, Lübnan ve Suriye'ye girip çıkması, siyonist yerleşimcilerin aşikare gasp soygun yapması, terör devletinin zeytinlik yakması, ev yıkması adet halini aldı, eğer bunlara da dur diyemeyecekse BM ne için var?

Mâlum BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in vazife süresi 31 Aralık’da son bulacak. Yeni Genel Sekreter 1 Ocak 2027 itibarıyla koltuğa oturacak.

Yoklama turları yapıldı. Her ne kadar Kosta Rikalı Rebeca Grynspan, Guyana Daimi Temsilcisi Carolyn Rodrigues ve İsrail’in nükleer silahlarını görmezden gelen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Arjantinli Rafael Grossi öne çıksa da mevcut adaylardan biri üzerinde mutabakat sağlanamadı daha. Hal böyle olunca Türkiye de topa girdi. Evet eski Dışişleri Bakanı ve AGIT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu da katıldı adaylar arasına.

Milletler birleşti, illetler yönetti

Olur mu?

Hem konseyin gönlünü yapmak hem de "malûm beşten" veto yemeden sıyrılmak kolay değil ama öyle bir şansı var ki Ankara arkasında…

Şimdi bırakalım günlük siyaseti, gelin ben size daha evvel seçilen Genel Sekreterleri anlatayım nostalji hesabına.

Efendim BM’den evvel Cemiyet-i Akvam (Kavimler cemiyeti) adlı bir teşkilat vardır, maksat savaşları önlemek, sulh ve sükun sağlamak. Başkan Wilson’un ön ayak olmasıyla kurulur (1920) aza toplamaya başlar.

Lâkin Türkiye’yi devletten saymaz arasına almaz, neden sonra İspanya’nın teklifi ve Yunanistan’ın desteğiyle katılırız halkaya.

Ne zaman? Taaa kuruluşundan 12 yıl sonra (1932).

Güya çatışmaları önleyecek barışı sağlayacaklardır, Cemiyet-i Akvam mensupları en önde silahlanır, cephelere koşar 2. Dünya Savaşında.

Baron Gladwyn Jebb

Cemiyete İngilizler hakimdir. Nitekim 2. Cihan Harbinin ardından kurulan Birleşmiş Milletlere de (United Nations) postu yayar, Baron Gladwyn Jebb adlı soyluyu (eski bir hariciyeci ve ajan) vekaleten oturturlar koltuğa (1945).

Elleriyle getirdikleri adama da tahammül edemezler. İngiltere Dışişleri Bakanı Selwyn Lloyd: "Sen bir züppesin Jebb" demekten kaçınmaz mesela.

Trygve Lie

Trygve Lie

Norveç İşçi Partisi hükümetinde Adalet, Ticaret ve Dış işleri Bakanlığı yapan Trygve Lie hızlı bir Sosyalisttir. Hatta Troçki'nin Norveç'e yerleşmesini sağlar. Sonra Stalin'le takışmaktan korkar, misafiri kışkışlar kibarca.

Nazi işgali başlamadan evvel (1940). Dışişleri Bakanlığı yapar. Olabilecekleri hisseder, bütün gemileri Müttefik limanlarına yollar

Ve gelir dayanır 1946 BM Genel sekreter seçimi. SSCB Kanadalı aday Lester B. Pearson'a karşı çıkar. ABD ise Yugoslavya'nın Washington Büyükelçisi Stanoye Simic ve Polonya Dışişleri Bakanı Wincenty Rzymowski'ye tavır koyar. Sonunda her iki cenah Lie üzerinde anlaşırlar.

Lie solcu olmasına rağmen Batılıların peşine takılır, İsrail’in kuruluşunda rol oynar. Öyle ki mahrem sırları bile Siyonistlere sızdırır, militanlaşır bu hususta.

Lie, küçük devletlerden toplanacak bir Muhafız Birliği'ne ihtiyaç duyar. Nitekim İngiliz Mandası'ndaki Filistin’e asker (UNTSO) gönderir, barışı korur güya.

İran krizinde Sovyet güçlerinin çekilmesi için çabalar, petrol yataklarında gözü olan Kapitalistlerin önünü açar.

Tarafgirdir % 95 Müslüman olan Keşmir'de % 5'lik Hindulara oynar.

1948 Berlin ablukasının ardından Sovyetler ve Batı arasında arabuluculuk yapar.

Milletler birleşti, illetler yönetti

1950 Kuzey Kore saldırısı üzerine 99. Maddeyi meriyete koyar. İşgali BM'ye yönelik bir saldırı kabul eder, derhal Güvenlik Konseyi'ni toplar.

Sovyet muhalefetine rağmen komutayı Amerikalılara bırakır. Çatışmalar uzayıp gider, kangrene döner adeta. Üç çeyrek asır geçti barış yok, düşünebiliyor musunuz teknik olarak savaş sürüyor hâlâ.

Kasım 1950. Lie'ın görev süresi 5’e karşı 46 oyla uzatılır. Moskova mani olmaz.

Sovyetler Franco İspanya'sının BM'e alınmasına, Çin Halk Cumhuriyeti'nin ise alınmamasına bozulurlar. Lie Milliyetçi Çin’i (Taiwan’ı) tanır, Pekin’i yok sayar.

Ancak Joseph McCarthy tarafından "sadakatsiz" Amerikalıları işe almakla suçlanınca istifasını vermek zorunda kalır. Üç gün sonra da BM Hukuk Dairesi Baş Direktörü Abraham Feller camdan atlar canına kıyar.

Telaşları nedir bilmiyoruz, bir pislik mi vardı acaba?

Dag Hjalmar

Dag Hjalmar

Dag İsveç Başbakanı Hjalmar Hammarskjöld'ün oğludur. Çocukluğu kışlalarda şatolarda geçer, halkı tanımaz, hiçbir siyasi partiye yakın durmaz.

Felsefe Lisansı aldıktan, Hukuk ihtisası yaptıktan sonra İşsizlik Komitesi'ne atanır, bunlar alıştırma turlarıdır daha. Nitekim İsveç Merkez Bankası Başkanlığına tepeden iner adeta.

II. Dünya Savaşını müteakip Paris konferansına katılır.1952 BM Genel Kurulunda İsveç delegasyonuna başkanlık yapar.

1953'te Güvenlik Konseyi dört aday üzerinde oylama açar. Kanada'dan Lester B. Pearson kafi oyu alsa da Rus vetosunu aşamaz.

Sovyet daimi temsilcisi Valerian Zorin Hammarskjöld'ü "zararsız" bulur ve oy vereceğini açıklar. İngiliz Dışişleri Bakanı Anthony Eden kefil olunca çekimserler de katılır kervana... Dag adının teklif edildiğinden habersizdir, gece gazeteci arkadaşı telefonla arar ve müjdeyi fısıldar.

7 Nisan 1953'te 57-1-1 oyla BM. Genel Sekreteri olur, oturur koltuğa.

Dag yemeklerini yemekhanede personeliyle yer, hususi asansörünü umumi kullanıma açar. İbadet edilebilecek odalar tanzim eder ayrıca.

Arap İsrail gerginliği gidermek için, David Ben-Gurion ile Cemal Abdül Nasır arasında arabuluculuk yapar. Ben- Gurion’u ırkçı bulur, içi ısınmaz.

Kore Savaşı'nda esir düşen 11 ABD pilotunun serbest bırakılması için Çin'le temas sağlar.

Bu arada BM Acil Durum Gücü'nü kurar ve 1956 Süveyş Krizi'ne müdahale eder onlarla.

Yıl 1960, Kongo bağımsızlığını kazansa da Belçika elini çekmez, Katanga'daki kabileleri silahlandırıp ayrılıkçılık yapar, kukla bir devlet kurar. Kongo BM'den yardım ister. Hindistan, İrlanda ve İsveç'ten toplanan 20 bin askerlik barış gücü ülkeye girer ancak Batılıların menfaati söz konusu olunca işler sarpa sarar.

BM seçilmiş Lumumba hükümetinin arkasında duramaz, Belçikalılar da adamı alıp götürür işkence ile öldürür, kemiklerini un edip aside atar, ortadan kaldırırlar.

Dag Kongo’ya gelmeye niyetlenir, DC-6 tipi yolcu uçağı, Kuzey Rodezya üzerinde (şimdiki Zambiya) düşürülür, BM Genel sekreteri ile 15 yolcu ölür. Halefi de yoktur, BM’de kriz çıkar.

Bu komplonun, CIA, MI6 ve bir Belçika madencilik şirketi tarafından planlandığı söylenir, Katanga Hava Kuvvetlerindeki paralı askerler tetikçilik yapar.

ABD Başkanı Harry Truman "O öldürüldüğünde bir şeyleri başarmak üzereydi” der ve ilave eder “öldürüldüğünde dedim, dikkat edin!"

Thant U Thant

Thant U Thant

Birmanyalı (Burma- Myanmar) diplomat U Thant, Hindistan'ın dolayısıyla İngiltere’nin eyaleti olan Burma Pantanaw’da doğar. Yani Arakan yakınlarında…

Büyük Dedesi Bengalli bir tüccardır. Babası Po Hnit Kalküta'da eğitim görmüştür, gazete çıkarır ve Burma Araştırma Derneği'ni kurar. Toprak ağasıdır, pirinç ziraatı yapar.

Thant mektep yıllarında hevesli bir okuyucudur, arkadaşları "bilge" der ona.

Spor yapar, yüzer, koşar, kamplara katılır, izci dergilerine yazılar yollar. Babasını kaybedince (14 yaşındadır daha) akrabalar arasında niza çıkar, dede servetinden pay alamaz.

Annesine yardımcı olmak için Rangoon Üniversitesi'nde 2 yıl okuyup öğretmen çıkar, Tarih Fakültesine devam eder bu arada.

Kısa zamanda aranan bir öğretmen olur, edebiyat dergileri, kitap kulüpleri, münazara grupları… Aradığını bulur sonunda.

Yıl 1931. Lise muallimi olabilmek için imtihana girer ve birinci olur Burma çapında. "Thilawa" takma adıyla çeşitli gazete ve mecmualara yazılar yollar. Sun Yat-sen ve Mahatma Gandhi hayranıdır, ne ateşli milliyetçi ne de İngiliz muhibidir, ılımlı bir yol tutturur arada.

II. Dünya Harbinde Japonlar Burma'yı işgal eder, Thant'ı Eğitim Komitesi'ne başkan yaparlar. Liselerde Japonca mecburi olunca Thant vitesten atar.

1948'de Burma, İngiltere'den bağımsızlığını kazanır. Fakülte arkadaşı Nu, başbakan olur, Thant Nu için nutuklar hazırlar, yurt dışı seyahatler ayarlar, konuk ağırlar, sırdaş olurlar adeta.

1955 Endonezya Bandung Konferansı'nın sekreterliğini Thant yapar ve "Bağlantısızlar Hareketi" doğar. Sonra BM daimi temsilcisi olur ve Cezayir'in bağımsızlığıyla ilgili müzakerelere hız katar. 1957'den 1961'e kadar Burma'nın BM daimi temsilcisidir ve Cezayir'in bağımsızlığıyla ilgili müzakerelere aktif olarak katılır. 1961'de BM Kongo Komisyonu Başkanıdır.

Genel Sekreter Dag Hammarskjöld tayyare kazasında ölünce ABD ve SSCB Thant'ı muvakkaten Genel Sekreterliğe oturturlar.

İlk işi Küba Füze Krizi'ni yatıştırmak olur, sonra Kongo'daki iç savaşı sona erdirir. Büyük güçler arasındaki gerilimi azaltmak gibi bir niyeti varsa da boyunu aşar.

Thant gerektiğinde güç kullanmaktan yanadır. Kongo'da Moise Tshombe liderliğindeki Katanga ayrılıkçılarını silahla dağıtır meselâ..

Güney Afrika'daki apartheid rejimine tavır koyar. İsrail’e de yüz vermez, emir eri olmaz.

Onun zamanında birçok ülke BM üyesi olur, kalkınma ve çevre ajansı kurar, fon sağlar.

Bir yanda Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki Altı Gün Savaşı, öbür yanda Prag Baharı, Sovyetlerin Çekoslovakya'yı zaptı, Hint-Pakistan Savaşı ve Bangladeş'in doğuşu...

Evvelce ABD ile arası iyidir ancak Vietnam’daki keyfi bombardımana karşı çıkar. Washington ve Hanoi arasında barış görüşmeleri için zemin hazırlasa da Başkan Johnson yanaşmaz.

Bu arada Çin Halk Cumhuriyetini tanınır ve BM’ye alınır neden sonra.

BM Sekreterliğindeki ilk Asyalıdır 2 dönem çalışır. Üçüncü bir dönem için istense de kendi arzusu ile ayrılır.

Kurt Waldheim

Kurt Waldheim

Waldheim, Viyana yakınlarındaki Wördern'de doğar (1918). Çek asıllı bir okul müdürünün oğludur. Kardeşleri Walther ve Gerlinde ile orta sınıf bir hayat yaşarlar.

Waldheim 1,92 boyuyla dikkat toplar, yüzer, kürek çeker, tenis oynar, keman çalar. Yabancı lisanlara meraklıdır ayrıca.

Babası onun hekim olmasını ister ancak kan görmekten korkar, diplomatlığa merak salar.

Ülkesinin Alman ilhakına karşı çıkar, Viyana'da nümayiş yaparken Naziler tarafından tartaklanır hatta.

Bu arada babası da Gestapo tarafından vazifeden alınır, tutuklanır, Waldheim'ın bursu da gider araya. Talebelere hususi dersler (Latince ve Yunanca) vererek ve eğitimini tamamlar. Bilahare NSDStB’a, (Nasyonal Sosyalist Alman Öğrenci Birliği) katılır, evet Naziler arasına...

Mart 1936'da Schuschnigg hükümeti, müstakbel devlet memurlarını askere alınca Waldheim'ın kışla hayatı başlar, 1937’de yedek subay olur ve Konsolosluk Akademisi'ne girer hukuk ve diplomasi tahsiline devam.

Balkan cephesinde postal giyerken Viyana Üniversitesi'nde hukuk doktorası yapar.

Lisanı olduğu için Karadağ'daki İtalyanlarla irtibat kurmayı ona bırakırlar. İçinde bulunduğu birlik Partizanlara ve Sırp sivillere karşı acımasızdır, hayli can yakar.

Devir karanlık ve karışıktır, evraklar sağda solda. Düşünün Başkan Tito, mazisini bilmeden nişan takar ona.

Yıllar sonra defterler açılacak başı ağrıyacaktır o başka.

Waldheim, Paris ve Kanada Büyükelçiliklerinde çalıştıktan sonra tekrar döner Bakanlığa...

1964'te Avusturya'nın BM Daimi Temsilcisi olur. 1971'de cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılır, geride kalır. Ancak aynı yıl BM Genel Sekreterliği için yarışır ve kazanır.

BM himayesinde düzenlenen konferanslarda Siyonizmi "bir tür ırkçılık" olarak anlatır ve Güney Afrika Apartheid rejimi ile eş tutar. (BM 3379 sayılı Kararı, Arap ülkeleri, Sovyet bloğu ve Bağlantısızların baskısıyla onaylanır.) Gelgelelim Waldheim’ın çabaları, ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın gölgesinde kalır.

İsrail, Entebbe baskını ile Uganda'da silahlı operasyon yapınca Waldheim bunu "BM üyesi bir devletin egemenliğini ihlal" olarak açıklar.

Waldheim bir dönem daha BM Genel Sekreteri olmak için seçime katılır. Çin ilk turda oy vermez, ikinci turda tek başına kalır, kalabalığa katılır (1976).

Waldheim Kuzey Kore'yi ziyaret eden ilk Genel Sekreterdir (1979).

1980'de Tahran'da tutulan Amerikalı rehineler için müzakere teklifinde bulunur ancak Humeyni yanaşmaz.

Kamboçya'da Pol Pot cinayetlerinden bıkan halkın yalnız bırakmaz.

1981’de üçüncü bir seçime hazırlanır, ilk turda Tanzanyalı Salim Ahmed 1 rey fazla alır, Salim ABD’den, Waldheim ise Çin’den veto yer, meydan Peru'lu Pérez de Cuéllar’a kalır.

Pérez de Cuéllar

Pérez de Cuéllar

Perez, Peru'nun başkenti Lima'da doğar (1920).

Ailesi İspanyol asıllıdır. Henüz 4 yaşında babasını kaybedince, akrabaları sahip çıkar.

Çocukken paralara, pullara ilgi duyar. Dünya meselelerine ve yapancı lisanlara meraklıdır.

Katolik okulunu (Colegio San Agustín) bitirir, papalık Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alır. Mezuniyetin ardından hariciyede çalışır.

Henüz 25 yaşındayken Peru delegesi olarak BM Genel Kuruluna katılır (1946).

İsviçre, SSCB, Polonya ve Venezuela Büyükelçisi olarak vazife yapar.

1973 -74 arası BM Güvenlik Konseyi'nde yer alır ve Kıbrıs Barış Harekâtında Konsey Başkanıdır. 1975'te Genel Sekreterin Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atanır.

Peru'nun Academia Diplomatica'sında Beynelmilel Hukuk, Academia de Guerra Aerea'sında Dış İlişkiler Profesörü olur, ayrıca ünlü Manual de Derecho Diplomatico’nun yazarıdır.

1988’de 8 yıl süren Irak-İran savaşını sonlandırır.

Temkinli bir diplomattır, Pakistan ve Afganistan’a gider Sovyet güçlerinin çekilmesinde rol oynar.

ABD Başkanı Ronald Reagan BM'ye hasımdır aidatları bilerek aksatır. Halbuki Perez SSCB ve ABD arasındaki münasebeti yumuşatır.

El Salvador'da bir barış anlaşmasına başkanlık yapar. Namibya'nın ırkçı Güney Afrika'dan ayrılmasını sağlar.

İsrail BM güçlerinin içinden geçip Lübnan'ı işgal etmiştir, Siyonistler keyfi kan döküp yayılırlar.

Perez, o işgalden on gün sonra Reagan ile ilk öğle yemeğinde buluşur. Başkanın dünya siyaseti hakkındaki bilgisi şaşılacak kadar sığdır. Masadaki çiçek aranjmanının arkasına gizlediği ufak kartlardan okuduklarını satar. BM'i görmezden gelir, Beyrut’a asker gönderip çökmekten yanadır.

Bu arada İsrail'in Hristiyan müttefikleri Sabra ve Chatila kamplarında Filistinli mültecileri kırar. Ertesi yıl, patlayıcı yüklü bir kamyon da kışlayı uçurur, ABD 241 askerini kaybeder bir anda.

Pérez de Cuéllar, BM Genel Kurulu'nun emriyle uluslararası bir barış konferansı düzenlemeye çalışsa da ABD ve İsrail katılmaz.

Derken Arjantin Falkland Adaları'na asker çıkarır. Bir güney Amerikalı olarak Arjantin’e muhabbet beslese de tarafsız davranır.

Nisan 1985… Pérez hem İran'ı hem de Irak'ı ziyaret eder, ancak Batı yüzünden mesafe alamaz. ABD, İngiltere ve Fransa her iki tarafa da silah satmaktadır, savaşın devamından yanadırlar.

Ardından Irak, Kuveyt’te oltaya atlar, ABD ve yandaşları BM Güvenlik Konseyi'nden yetki almadan harekâta başlar. Şehirleri bombalayan General Schwarzkopf, bilgi verme ihtiyacı bile duymaz.

Hasılı Pérez, Körfez Savaşında sureta vazife yapar, ancak El Salvador'daki savaşa nokta koyar. İki dönem sekreterlik yormuş olmalı ki üçüncü defa aday olmaz.

Çekilir köşesine madalyaları ile oyalanır.

Peru seçimlerine heves etse de, halk, ülkeye Bolivya'dan kara trenle giren "el Indio"ya (Fujimori) bağlılıklarını sunar.

Aklı Madrid, Paris ve New York'ta kalan yaşlı aristokrat heyecan vermez vatandaşa.

Ancak siyaset tıkanınca Lima’ya çağrılır, bir yıl kadar başbakanlık yapar.

Bilahare Paris’e yerleşir ve hayatını kaybeder orada (2020).

Boutros-Ghali

Boutros-Ghali

BM’e Budist ve Hristiyanlardan Genel Sekreter seçilmiştir şimdi sırada bir Müslüman ülke olmalıdır. 1981’de Tanzanyalı Salih Ahmed rakiplerinden fazla oy almasına rağmen "Maskeli Beşler"den veto yemiş saf dışı kalmıştır.

Şer cephesi bu defa Mısırlı adayı öne çıkarır: Boutros-Ghali.

Halbuki Boutros Kıpti asıllı bir Ortodoks Hristiyan olmasının ötesinde Müslümanlara tavırlıdır. Eşi Maria Nadler İskenderiyeli bir Yahudidir, sonradan dönme olur, Katoliklere katılır.

Butros 1946 Kahire Üniversitesi mezun olur Paris Hukuk’da doktorasını tamamlar. Sonra Mısıra döner Uluslararası İlişkiler derslerine girer çıkar.

Arap Sosyalist Birliği Merkez Komite üyesidir, hariciyede Devlet Bakanı olarak vazife yapar. Enver Sadat ile Menachem Begin arasındaki anlaşmada rol oynar.

Dışişleri Bakanı olduğunda (1990) Ruanda'ya gizli ve usulsüz olarak 26 milyon dolarlık silah satar ki bunlar Tutsi soykırımında kullanılacaktırlar.

Düşünün zikrolunan katliamda BM genel sekreterinin payı var, hatasını iyi bilir dökülen kana kulak asmaz.

Boutros'un gözle görülen elle tutulan faaliyeti yoktur, demokrasiyi teşvik, önleyici diploması gibi daktilo sayfalarında kalan beylik laflarla BM’ye zaman kaybettirir boşuna.

Somali, Ruanda ve Angola’daki iç savaşlara müdahale etmez, topu ABD’ye atar çekilir kenara.

Katliamlar sürerken Bosna’nın adını bile anmaz. Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad, Boutros-Ghali'nin bu hususta tek adım atmadığı söyler ve istifaya çağırır sonunda.

ABD'li gazeteci Mark Bowden, eski diktatör Siad Barre'nin klanı olan Darod'u kayırarak, Mohamed Farrah Aidid ve Habar Gidir kabilesine karşı şahsi kin ve intikam peşinde koştuğunu ve Somali krizini tırmandırdığını söyler açıkça.

İkinci dönem için hazırlanırken Madeleine Albright, onu Ruanda'daki soykırıma "kayıtsız kalmakla" suçlar. Güvenlik Konseyi'ndeki 15 oydan 14'ünü alsa da ABD vetosuna uğrar. Veto ile yeniden seçilemeyen tek Genel Sekreter olarak tarihe geçer sonunda.

Boutros, Kahire'deki bir hastanede ölür (93 yaşında). Cenazesi İskenderiyeli Papa II. Tawadros'un yönettiği merasim ile kalkar.

Kofi Annan

Kofi Annan

Gana Altın Sahili'ndeki Kumasi şehrinde doğan bir Protestandır. Babası Henry Reginald ihracatçılık yapar. Büyükbabası ve amcaları kabile şefidir, kardeşi Kobina Gana'nın Fas Büyükelçisi olacaktır daha sonra.

Hasılı kalbur üstü bir ailedir, Kofi'yi taa 1870'lerde kurulan Mfantsipim okuluna yollarlar.

1962'de DSÖ’nde çalışmaya başlar. Sonra Gana Turizm Geliştirme Şirketine müdür olur. 1980'den itibaren BM içinde çeşitli vazifelerde bulunur ve ABD desteği ile Genel Sekreter Yardımcısı yapılır.

1995'te, NATO güçleri hava yolculuğunda olduğu için Boutros-Ghali'ye ulaşamaz, Kofi insiyatif kullanır "Bosna'daki Sırp mevzilerinin bombalanmasına" izin verir. Ve bu cesareti onu Washington'un gözdesi yapar artık Boutros yerine onu düşünmeye başlarlar..

Ancak Ruanda'daki BM Yardım Misyonu (UNAMIR) kuvvet komutanı General Roméo Dallaire, Annan'ın yaklaşan soykırıma karşı pasif kaldığını iddia eder. Hatta silah deposuna erişim talebiyle gönderilen faks mesajlarına bile cevap vermediğini, Tutsileri savunmadığını, ortada bıraktığını söyler açıkça.

Annan on yıl sonra itirafta bulunacak "alarmı çalmak ve destek toplamak için daha fazlasını yapabilirdim" diyecektir, "ve yapmalıydım da."

Bunu ne zaman söylüyor? 800 bin kişi palalarla doğrandıktan sonra.

Pes yani. Uyan da balığa!

1996 Genel Sekreter seçiminde Annan, ilk turda Amara Essy'yi bir oyla geçer. Ancak Fransa, Annan'ı dört defa veto ettikten sonra nihayet çekimser kalır. 1 Ocak 1997'de genel sekreter seçilir.

Annan düzenlediği Milenyum zirvesinde daha fazla özgürlük adlı ilerleme raporu sunar. Vaktini analiz ve tekliflerle harcar. Sadece görüntü verir ve BM’ye güvenenlerin azalması için elinden geleni yapar.

HIV/AIDS salgınına karşı tedbir alacağına manasız "Eylem Çağrıları" yayınlar.

BM Srebrenitsa'yı Güvenli Bölge ilan edince Boşnaklar oraya akar. BM Barış gücü Müslümanların ellerindeki silahları toplar.Ve kendisine sığınanları Sırplar teslim eder, buyurun katledin der adeta. Tankı topu vardır ama Ratko Mladiç karşısında acizleri oynar. Hava desteği de istemez, sessiz kalır kanlı kırıma. Kofi’nin sekreter kalması birilerinin işine geliyor olmalı ki “Srebrenitsa felaketine rağmen” Nobel Barış ödülü sunarlar.

2003 Irak işgaline BM tüzüğüne uygun değil deyip karşı çıkar.

Nijerya'da askeri yönetimden sivile geçişi destekler.

Doğu Timor'un bağımsızlık çabalarına yardımcı olur çünkü Endonezya vardır karşısında.

2006'da Kamerun ve Nijerya arasında Bakassi yarımadası üzerindeki anlaşmazlığın çözümünde rol oynar.

İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini onaylar. Ancak Siyonistlerin nükleer silahlarını görmezden gelir.

Güçlüye boyun eğer, Holokostu inkar edenlere parmak sallar.

Sudan'ın Darfur bölgesine sükunet sağlayamaz.

Ve BM karargahında toplanan liderlere bir veda konuşması yapar "insan hakları ve hukukun üstünlüğünden" söz açar.

Ne zaman? Vazife bittikten sonra.

2018’de İsviçre'nin Bern kentinde ölür, Gana'ya getirilir, Burma Kampı'nda toprağa verilir.

Kofi Annan

Ban ki Moon

Ban, Kore'nin Chuseihoku Eyaleti, Insei'deki Wonnam'a bağlı küçük köyde doğar (1944). Sonra Chungju kasabasına taşınırlar. Babasının bir deposu vardır, iflas eder, aile hayli sıkıntı yaşar.

Kore savaşı sürerken uzak bir dağ yamacına kaçar, savaş bittikten sonra kasabaya iner Amerikalılarla tanışırlar.

Ban Kızıl Haç tarafından düzenlenen bir yarışmayı kazanır ve birkaç ay San Francisco'da kalır. Kennedy ile görüştürülür hatta. Soranlara diplomat olacağım der o yaşta.

Nitekim Seul Üniversitesi'nde uluslararası ilişkileri bitirip Harvard'da Yüksek Lisans yapar. Onu konsolos olarak Yeni Delhi’ye yollarlar. Derken Washington Büyükelçi yardımcısı olur BM'de çeşitli kademelerde çalıştıktan sonra

1998'de Avusturya ve Slovenya Büyükelçisi olarak atanır ve bir yıl sonra da Kapsamlı Nükleer Test Yasağı Anlaşması Örgütü (CTBTO PrepCom) Hazırlık Komisyonu başkanlığına seçilir. Burada ABD’nin nasırına basar ve kendini kapıda bulur bir anda. Ancak o sıra Kore BM dönem başkanıdır, yetişmiş elemana ihtiyaçları vardır çağırırlar.

BM Sekreterlik Seçiminde parlak bir isim değildir ama kolay kazanır. Fransızca konuşmasına rağmen biraz Fransa yokuş yapar o kadar.

Mâlum Tsunamide, Kore de yaralıdır. Kuzey ile görüşür buzları eritmeye çabalar.

İran ve Kuzey Kore'den yükselen nükleer tehditlerle, Darfur'da kanayan yarayla, Orta Doğu'da bitmek bilmeyen şiddet, yaklaşan çevresel felaket, tırmanan uluslararası terörizm, kitle imha silahları ve yayılan AIDS ile uğraşır.

Pol Pot'un ölümünün ardından rejimin üst düzey liderlerinin adalete teslim edilmesi çağrısı yapar..

Ehil olsun olmasın birçok kadına BM'de üst düzey makamlar sunar, maaş cebinden çıkmıyordur nasıl olsa.

Küresel ısınmayı ciddiye alır. Dünya İklim Konferansı'nda endişelerini açıklar: "Gaza basmış gidiyoruz uçuruma!"

Ban, Mısır, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suudi Arabistan'ı ziyaret eder Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşür, Hamas'tan İsmail Haniye'ye mesafe koyar.

Güya İsrail'in Batı Şeria'da kurduğu meskenlere karşıdır, kınamakla kalır o kadar.

İran Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ahmed-i Nejad'a tebrik mesajı yollar.

Libya İç Savaşında krizi bitirmek için lobi yapar. Askeri müdahaleye karşı çıkar.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan el-Beşir'i ikna eder BM barış güçlerinin Darfur’a girmesine hususunda.

BM güçlerine katılan Nepalli askerler yüzünden Haiti kolera salgınına uğrar. Ölümler hastalıklar… Ban işin üzerine gideceğine, örtmeye çabalar. Jamaika ve Karayip topluluğu resmen BM’i mesul tutar. Gazeteciler müştekilere tazminat ödenip ödenmeyeceğini sorar. Ban ki Moon gidicidir susar, Guterres gelir o da üstüne alınmaz.

BM Barış Gücü elemanları bilhassa Orta Afrika Cumhuriyeti'nde şakilik yapar, çocuklara tacizde bulunurlar. Ban birkaçını görevden alsa da Mahkeme itibarını iade eder cezaya çarptırmaz.

Ban Ki-moon, BM Genel Sekreterliği için 2. defa adaylığını açıklar. Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi destekler ki rakip de yoktur ortada. Yeni beş yıllık müddeti 2012'de başlar.

Ban İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin durumu ve Gazze Şeridi sakinlerine uygulanan zulmden endişe duyar. "Ezilen halkların işgale tepki göstermesi insan doğası gereğidir ve bu durum çoğu zaman şiddet ve nefret getirir" der, Terörist Netanyahu bu sözü kullanır, üste çıkar.

Ban, Yemen müdahalesinde çocuklara karşı işlenen ihlaller yüzünden Suudlara tavır koyar. .

Ve "Zamanı Geldi" başlıklı konuşmasında LGBT haklarını artırmaya kalkar. Delegeler salonu terk eder, kala kalır ortada.

The Economist, Ban'ı "protokole önem veren ve büyük güçlerle çatışmaktan korkan, en kötü genel sekreterlerden biri" olarak tarif eder.

Kardeşi ve yeğeni Vietnam'da 800 milyon dolarlık bir bina satışında rüşvete karışmakla suçlanırlar.

Milletler birleşti, illetler yönetti

António Guterres

António Manuel de Oliveira Guterres, Lizbon'un Santos-o-Velho semtinde dünyaya gelen (1949) bir Portekizlidir.

Camões Lisesi'nden mezun olur (1965) ülkenin en iyi öğrencisi seçilir (Prémio Nacional dos Liceus). Teknik Üniversitede (Instituto Superior Técnico) okur, fizik ve elektrik mühendisi olur. Talebelik yıllarında, genç Katolikler kulübü Grupo da Luz'a katılır, Fransisken rahibi Vítor Melícias’a bağlıdır.

Uzun süre Sistem teorisi ve telekomünikasyon sinyalleri üzerine ders verse de akademiyi bırakır, tam zamanlı siyasete atılır (1974). Caetano'nun diktatörlüğüne son veren Karanfil Devrimi'nin ardından Parti liderleri arasında yer alır. Eylül 1992'de Sosyalist Enternasyonal'de başkan yardımcısı seçilir.

Sosyalistler seçimlerde art arda üçüncü mağlubiyeti alınca muhalefet lideri olur. Siyasi yelpazenin her renginden insanla konuşur, istişarede bulunur. Partideki laikçilere rağmen dindarlığını saklamaz.

Nitekim 1995 seçimini kazanır. Başbakan vasfıyla kabineyi kurar, icraata başlar. Eğitim, mesken, sağlık, güvenlik gibi alanlarda reformlara imza atar. Bütçe açığını azaltır, refahı artırır, ekonomiyi canlandırır. O gazla Sosyalist Enternasyonal başkanı seçilir hatta.

1998'de iki referandum yaptırır. İlki kürtaj üzerinedir, Guterres kürtaja hayır diyenler arasındadır ve kazanırlar.

Eskiden tıp fakültelerinde eşcinsellik, pedofili, nekrofili gibi "pskiyatrik vaka" olarak okutulur. Hastalar tedaviye alınır. 1990 yılında DSÖ homoları akıl hastalıkları listesinden çıkarır. Guterres "eşcinselliğin rahatsız edici bir şey” olduğunu söyler tavır koyar. Ama aynı Guterres 2. dönemde uyuşturucu kullanımını suç olmaktan çıkarır ve eşcinsel birlikteliği yasallaştırır. Demek siyaset insanlara inanmadığı işleri de yaptırır.

Hükümetteki ikinci dönemi sıkıntılı geçer. Parti içi çatışmalar, iktisadi durgunluk… Hele ikazlara rağmen bakımı ihmal edilen Hintze Ribeiro Köprüsü çöküp de arabalar nehre uçunca karizma paramparça!

2001 mahalli seçimlerde Sosyalist Parti yok olur adeta. Guterres "ülkenin siyasi bataklığa saplanmasını önlemek" için basar istifayı bırakır kaçar. Başkan Jorge Sampaio, Parlamentoyu fesh eder seçim çağrısı yapar.

Mayıs 2005'te Guterres, BM Genel Kurulu tarafından Mülteciler Yüksek Komiseri seçilir. Artık 126 ülkede 10. binden fazla çalışanı olan ve 60 milyon vatansıza mekânsıza yardım sağlayan dünyanın en büyük yardım kuruluşlarından birinin (UNHCR) başındadır. Guterres Cenevre merkezdeki personeli azaltır, maliyetleri düşürür ve daha çok insana ulaşır.

Bilhassa Suriyeli mültecilere yardım sağlamak için çalışır. Lübnan ve Ürdün gibi yük çeken ülkelere omuz çıkar. Avrupalı tuzu kurulara bu işin bir "hayatta kalma meselesi" olduğunu anlatır, Akdeniz yoluyla gelen mültecilere insanca yaklaşılmasını arzular.

Bu hususta aktris Angelina Jolie'den yardım alır. Birlikte Kilis Öncüpınar'ı (2012); Ürdün'deki Zaatari mülteci kampını (2013) ve Malta Deniz Filosunu (2015) ziyaret ederler.

Nitekim yolu BM Genel sekreterliğine çıkar. Aday olur ve seçilir ki BM Sekreteri olan ilk milli liderdir, 2017'yi barış yılı yapacağına söz verir.

Ancak Katalonya bağımsızlık referandumu şiddetle başlar, Suudi önderliğindeki müdahalede Yemen ablukasına karşı çıkar. 40'ı çocuk 51 sivil ölünce koalisyon hakkında soruşturma çağrısı yapar.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına itiraz eder. Mart 2018'de Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki insanların sesi olur. BM uydu görüntülerine göre bölgede binaların %93'ü yıkık ya da hasarlıdır.

2018 Kuzey Kore-ABD zirvesini "nükleer silahsızlanma için dönüm noktası" görse de değişen bir şey olmaz.

Myanmar'ın Rohingya Müslüman azınlığa uyguladığı mezalimi telin eder ve daha güçlü bir cevap verilmesi çağrısında bulunur.

Eylül 2018'de, gelişen teknolojinin işgücü piyasalarını daha önce hiç olmadığı kadar alt üst edeceğini söyler. Temel geliri işaret eder.

Çin'in Uygurları ve diğer Müslüman azınlıkları Sincan toplama kamplarına gönderirken "sessiz" kalır, tenkit alır.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da Ürdün Vadisi'ni ilhak etme planını kınar. Türkiye'nin terör faaliyetlerini durdurmak için Suriye'ye girmesinden "derin endişe" duyar.

2020 yılında Dünya Yahudi Kongresi ona Theodor Herzl Ödülü verir. Komite başkanı Ronald Lauder, Guterres'i "Yahudi halkının ve İsrail'in sadık bir dostu" olarak tanıtır.

Ne zaman ki Azerbaycan ilerlemeye başlar, "Karabağ'daki çatışmaları durdurun" der, "derhal!"

BM Güvenlik Konseyi, onun tekrar genel sekreter olmasını destekler. Bir dönem daha devam (2021).

Guterres, ekosidin (tabiat katlinin) Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde suç sayılmasını ister.

Ukrayna'ya gider. Kiev’de olduğunu bilmelerine rağmen Rus bombardımanına çok şaşar.

Guterres'in liderliğindeki BM, Türkiye ile birlikte, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatının önünü açar.

Milletler birleşti, illetler yönetti

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüşür. Hükümet ile Tigray isyancıları arasındaki savaşı bitirmek için çaba harcar.

Rus muhalif aktivist ve siyasi tutuklu Alexei Navalny'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatılması çağrısında bulunsa da ABD ve müttefikleri, Guterres'i, Putin'e karşı yumuşak davranmakla suçlar. Nisan 2023'te, Pentagon belgeleri sızar, Guterres'in ABD istihbaratı tarafından izlendiğini ortaya çıkar.

Guterres, İsrail'in Gazze Şeridinde topyekûn abluka kararından "derin üzüntü" duyar, Hamas saldırısının "boşlukta gerçekleşmediğini" ve "Filistin halkının 56 yıldır boğucu bir işgale maruz kaldığını" açıklar.

Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırıları üzerine "ateşkese saygı gösterilmesi, engelsiz insani yardım sağlanması ve kalan rehinelerin serbest bırakılması için güçlü bir çağrı yapar.

Siyonist Dışişleri Bakanı Katz ise Guterres'i istenmeyen kişi ilan eder. BM temsilcilerine vize verilmesini engel koyar.

Guterres ABD'nin İran nükleer tesislerine yönelik saldırıları "tehlikeli bir tırmanış" olarak değerlendirir ve diplomasi çağrısı yapar.

Milletler birleşti, illetler yönetti

Sudan'ın El Fasher şehrinde sivillerin katledilmesini kınamakla kalır oysa barış gücü çıkarmalıdır yola.

Bu arada İsrail Lübnan ve Suriye'ye girip çıkar, siyonist yerleşimciler aşikare gasp soygun yapar, silah kullanır, ceza almazlar. Terör devleti keyfi zeytinlik yakar, ev yıkar. Eğer bunlara da dur diyemeyecekse BM ne için var?