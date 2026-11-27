Önceki gün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında devletin zirvesinden verilen mesajlar, kadına yönelik şiddetle mücadelenin ertelenemez bir insanlık ve vicdan meselesi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şiddetin her türlüsünü lanetliyoruz" vurgusuyla tavizsiz bir duruşunu yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kadına verdiği değer ve destek herkesin malumudur. Cumhuriyet tarihinde kadına bu anlamda en çok destek veren liderlerin başında gelir ki bu konuda atılan adımlar; mesela kadının bakanlık, valilik başta olmak üzere her türlü üst makama atanması, başörtüsü meselesinin çözülerek bu kadınların devlette istihdam edilmesi Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu konudaki samimiyetinin en net göstergesidir.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şiddet döngüsünü kırmak için riskleri erken fark etmek ve zamanında harekete geçmek gerekiyor. Saygının olduğu yerde şiddete yer yoktur" sözleriyle proaktif mücadelenin önemine işaret etti.

Bu konuşmaları dinlerken, bu kararlı iradeye rağmen, toplum vicdanını kanatan çok karanlık bir başlık tüm ağırlığıyla aklıma takılıyor! "Yüksekten düşme" adı altında kayıtlara geçen şüpheli kadın ölümleri… 2026 yılında yaklaşık 59 yüksekten düşme olayı gerçekleşmiş! 2025 yılında da 254 şüpheli kadın ölümü var!

Son yıllarda yüzlerce kadının şüpheli şekilde hayatını kaybettiği ve bunların onlarcasının evlerinin balkonundan ya da penceresinden "yüksekten düşerek" hayıtını yitirmiş olması, hayatın olağan akışına tamamen aykırıdır!

Bu ülkede binaların balkonları ya da pencereleri, istatistiksel olarak neden yalnızca kadınlar için ölümcül bir tuzağa dönüşüyor acaba? Bu sorunun cevabı, fizik kurallarında değil, alçak ve ahlaksız bir zihniyetin bu suçu örtbas etme çabasında gizli. Gerçekte bu kadınlar bir kaza ile o balkon ve pencerelerden düşmüyor. Büyük bir çoğunluğu en yakınlarındaki erkekler, yani eşleri, nişanlıları, sevdikleri ya da aile bireyleri tarafından o boşluğa itiliyor!

Peki, kadını balkondan aşağı atmaya iten sebep ve amaç nedir?

Burada iki temel motivasyon öne çıkıyor. Birincisi, kadının kendi hayatı üzerinde söz sahibi olma, ayrılma veya şiddete boyun eğmeme iradesine karşı duyulan hastalıklı tahakküm ve kontrol edilemeyen öfke nöbetidir.

İkincisi ve sinsice olanı da "cezasızlık" düşüncesidir. Ateşli silah veya kesici alet kullanıldığında failin kimliği ve suçun niteliği tartışmasız biçimde ortaya çıkarken, yüksekten düşme vakalarında failler, eylemi bir "intihar" ya da "elim bir kaza" süsü vererek gizlemeyi amaçlıyor. Kapalı kapılar ardında, tanığın olmadığı bir anda işlenen bu cinayetler, faillerin gözünde adaletten kaçmanın en kolay ve pratik yolu olarak görülüyor maalesef!

Peki bu düşmelerin gerçekte cinayet olduğu adli makamlar tarafından teknik olarak ispat edilemiyor mu? Aslında modern adli tıp, fizik mühendisliği ve olay yeri inceleme teknikleri, bir insanın kendi iradesiyle mi atladığını, dengesini kaybedip mi düştüğünü yoksa bir dış kuvvetle mi itildiğini büyük ölçüde tespit edebilecek donanıma sahip.

Düşme açısı, bedenin binaya olan uzaklığı, tırnak altındaki doku örnekleri, vücuttaki eski veya yeni boğuşma izleri ve dijital kayıtlar hakikatin sessiz tanıkları aslında. Mamafih sorun bilimin yetersizliğinde değil! Uzmanlar, ilk müdahale anında olayın "intihar" veya “kaza” ön kabulüyle ele alınması ve delillerin zamanında, titizlikle toplanmaması ihmalinde yattığını söylüyor.

Hasılı, Bakan Göktaş’ın vurguladığı riskleri olay yaşanmadan fark etmeyi hedefleyen “Sosyal Risk Haritası’ ve “Sıfır Tolerans” politikası hiç şüphesiz çok önemli. Sıfır tolerans politikası yüksekten düşme olaylarındaki failler için istisnasız ve hassasiyetle uygulanmalıdır.

Her yüksekten düşme vakası, aksi kesin olarak ispatlanana kadar cinayet şüphesiyle soruşturulmalıdır. Öyle ki hiçbir fail, bir kadının hayatını kararttıktan sonra "kendi düştü" yalanının arkasına sığınamamalıdır. Adaletin eksiksiz tecellisi, karanlıkta bırakılan her bir dosyanın aydınlatılmasıyla mümkündür. Ve buna olan inancımız tamdır.