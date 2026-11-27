Bir milletin varlığı yalnızca ordusuyla, ekonomisiyle, sınırlarıyla ölçülmez. Onu millet yapan asıl değerler; tarihi, inancı, dili, edebiyatı, örf ve âdetleri, ahlakı ve kültürüdür. Bunları kaybeden milletlerin siyasi varlıklarını ne kadar devam ettirebilecekleri ise ayrı bir meseledir.

Tarih bunun misalleriyle doludur. Osmanlı Devleti, üç kıtada altı asır hüküm sürdü. Gittiği yerlere yalnızca askerini ve idarecilerini götürmedi. Camiler, medreseler, imarethaneler, hanlar, hamamlar, köprüler ve çeşmeler inşa etti. Bir medeniyet götürdü. Bugün Balkanların hangi şehrine gitseniz bu medeniyetin izlerine rastlarsınız.

Peki Osmanlının çekildiği topraklarda bu eserlerin ne kadarının ayakta kaldığını hiç düşündünüz mü? Nice camiler yıkıldı. Medreseler ortadan kaldırıldı. Mezarlıklar tahrip edildi. Osmanlının izlerini silmek için nice faaliyetler yürütüldü. Elbette bugün bu eserleri korumak ve ihya etmek için yapılan kıymetli çalışmalar var ancak kaybedilen mirasın büyüklüğü de ortada.

Burada bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Ülkemizde Roma eserlerini ortaya çıkarmak için büyük gayretler sarf ediyoruz. Bu iş için kazılar yapılıyor, restorasyonlar gerçekleştiriliyor, çok büyük kaynaklar ayrılıyor. Bunların korunmasına elbette karşı değiliz. Tarihî eser hangi medeniyete ait olursa olsun muhafaza edilmelidir.

Fakat onlara göstereceğimiz hassasiyetin çok daha fazlasını kendi medeniyetimize ait eserler için ortaya koymamız gerekiyor. Burada hiçbir şey yapılmıyor demek büyük haksızlık olur. TİKA eliyle çok ciddi çalışmalar yapıldı. Ne var ki çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Ayrıca Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Doğu'da Osmanlının bıraktığı muazzam mirası dünyaya ne kadar tanıtabiliyoruz? Daha da önemlisi, o eserleri meydana getiren medeniyeti kendi çocuklarımıza ne kadar öğretebiliyoruz? İşte asıl mesele budur!

Son yıllarda ülkemizde Kültür Yolu Festivalleri düzenleniyor. Konserler, gösteriler, sergiler, çeşitli eğlenceler birbirini takip ediyor. Bunlara büyük bütçeler ayrılıyor. Katılan insan sayıları başarı ölçüsü olarak takdim ediliyor. Oysa bu festivallerin muhtevası ve milletimizin manevi değerleriyle münasebeti hususunda aklı başında herkesten itirazlar yükseliyor.

Peki bütün bunlar yapılırken Türk kültürü adına ne kazanıyoruz? Kaç gencimiz Fuzûlî'yi, Bâkî'yi, Şeyh Gâlib'i tanıyor? Kaç çocuğumuz Dede Korkut hikâyelerini biliyor? Kaç gencimiz Yunus Emre'nin şiirlerini okuyabiliyor? Bir şehre binlerce insanı toplayıp konser vermekle kültürümüzü yaşattığımızı mı zannediyoruz? Yazık, çok yazık.

Kültür başka turizm başka!

Kanaatimce artık Türkiye'de bu meselenin köklü biçimde ele alınmasının zamanı gelmiştir. Bilindiği üzere Kültür ve Turizm Bakanlıkları 2003 yılında birleştirildi. Oysa turizmin hedefleriyle millî kültürün korunması ve yaşatılması aynı mahiyette değildir. Turizm, ülkemizin güzelliklerini tanıtır, ziyaretçi getirir, ekonomik kazanç sağlar. İyidir kötüdür burası tartışılır.

Kültürün vazifesi ise bundan çok daha farklı ve derindir. Kültür; Müslüman Türk milletinin asırlar boyunca meydana getirdiği medeniyeti, ahlakı, edebiyatı, sanatı, gelenekleri ve hayat anlayışını muhafaza etmek, öğretmek, benimsetmek ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bu sebeple Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığından ayrılmalı ve müstakil bir Millî Kültür Bakanlığı kurulmalıdır. Bu bakanlık yalnızca müzelerle, kazılarla ve festivallerle meşgul olmamalı; milletimizin kültürel değerlerini yaşatmayı, geliştirmeyi ve dünyaya tanıtmayı temel vazife edinmelidir.

Peki, bu bakanlık ne yapmalıdır? Her şeyden önce Türk milletinin kültürel değerlerini tanıtacak ve yaşatacak ciddi bir çalışma başlatmalıdır. Bizim muazzam bir edebiyat hazinemiz var. Şairlerimiz, hikâyelerimiz, destanlarımız, masallarımız, romanlarımız var. Maalesef bunların yeni nesillere aktarılması için yapılan çalışmalar devede kulak kalıyor.

Mevlâna yılı, Yunus yılı, Türkçe yılı dediğimiz zamanlar da dahi gençlerimiz çocuklarımız bunları duymadan yıl bitiyor.

Aile yılı dahi işitilmeden bitince önümüzdeki on yıl (2026-2035) aile politikaları yılı ilan edildi. Bir taraftan aile kültürümüz yok ediliyor bir taraftan aileyi güçlendirmek adına adımlar attığımızı zannediyoruz. Bunlar hayati konular ve Millî Kültür Bakanlığı bu noktada aile bakanlığı ile iş birliği içinde olmalıdır.

Millî Kültür Bakanlığı tarihimizi, kahramanlarımızı, aile yapımızı, ahlakımızı ve medeniyetimizi anlatan vasıflı eserlerin yazılmasını teşvik etmelidir. Bu eserlerin basılmasını, tanıtılmasını ve geniş kitlelere ulaşmasını sağlamalıdır. Yalnızca geçmişte yazılmış eserleri tanıtmak da yetmez. Yeni Yunusların, yeni Fuzûlîlerin, yeni edebiyatçıların yetişmesine imkân hazırlanmalıdır. Çocuklarımız yabancı masal kahramanlarını tanırken Keloğlan'ı, Nasreddin Hoca'yı, Dede Korkut'u kâfî derecede tanımıyor. Çocuklarımızı antik Yunan masallarıyla büyütmekten vazgeçmeliyiz.

Sinema alanında da vaziyet farklı değil. Bizim, kendi tarihimizden, inancımızdan ve ahlakımızdan beslenen sinema filmlerine ihtiyacımız var. Halkımızın yerli ve millî sinema ile buluşma vakti geldi de geçiyor. Bugün dünyanın büyük devletleri kendi tarihî şahsiyetlerini ve kahramanlarını filmlerle, dizilerle bütün dünyaya tanıtıyor. Peki, bizim kahramanlarımız nerede?

Sakın bizim de dizilerimiz var demeyin. Tarihî diziler, hiçbir fayda sağlamadığı gibi yıkım derecesinde zarar veriyor. Millî Kültür Bakanlığı tarihimize tarihî şahsiyetlerimize sahip çıkmalı doğru öğretilmesine vesile olmalıdır.

Bu arada yalnızca hükümdarlarımız mı? Ahmed Yesevî'miz, Yunus Emre'miz, Hacı Bayram Veli'miz, Şemseddin Sivasi’miz, Akşemseddin'imiz, Somuncu Baba'mız, Aziz Mahmud Hüdâyî'miz ve daha nice âlimlerimiz, âşıklarımız, erenlerimiz, evliyalarımız var. Bunların hayatları ne büyük ibretler ve güzelliklerle dolu!

Bu şahsiyetleri anlatan kaliteli filmler, diziler, belgeseller ve çizgi filmler niçin yapılmasın? Çocuklarımız neden sürekli yabancı kahramanların hikâyeleriyle büyüsün? Neden kendi medeniyetimizin büyüklerini ve büyüklüklerini tanımasın? Elbette bu eserler tarihî hakikatlere uygun sağlam senaryolarla ve yüksek sanat kalitesiyle hazırlanmalıdır. Bunların gerçekleştirilmesine Millî Kültür Bakanlığı öncülük etmelidir.

Kültürümüzü mahveden konserler!

Bir başka mühim mesele de giyim kuşam kültürümüzdür. Türk milletinin asırlar içerisinde geliştirdiği erkek ve kadın kıyafetleri vardır. Kumaşlarımız, işlemelerimiz, kaftanlarımız, cepkenlerimiz, geleneksel elbiselerimiz, başlıklarımız ve daha nice zenginliklerimiz bulunmaktadır. Her bölgemizin kendine mahsus kıyafetleri ve estetik anlayışı vardır. Peki, bugün bunların ne kadarı günlük hayatımızda yaşıyor? Moda denildiğinde neden hep Avrupa'ya, Amerika'ya bakıyoruz? Onların giydiğini giymek, onların ortaya çıkardığı akımları takip etmek zorunda mıyız? Bizim kendi zevkimiz, kendi estetiğimiz, kendi kültürümüz yok mu? Elbette geçmişte giyilen kıyafetlerin aynen bugüne taşınmasını söylemiyorum. Ancak o kıyafetlerdeki zarafetin, millî motiflerin, kumaşların ve geleneksel çizgilerin inancımıza uygun biçimde yeniden değerlendirilmesi neden mümkün olmasın?

Ne hazindir ki Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı içinde yer alınca bunları sadece yabancılara göstermek kızlarımızı onların önünde oynatmak için kullanıyor. Böyle zamanlarda giyim kuşam kültürü aklına geliyor.

Millî Kültür Bakanlığı, modacılarımızı ve tekstilcilerimizi teşvik etmelidir. Millî kıyafet tasarım yarışmaları düzenlemeli, geleneksel kumaş ve motiflerimizi yeniden gündeme taşımalıdır. Kadın ve erkek giyiminde kendi kültürümüzden doğan modeller geliştirilmelidir. Başkalarının modasını taklit etmek yerine kendi millî kıyafetlerimizi moda hâline getirmek neden hedefimiz olmasın? Üstelik güçlü bir tekstil sanayiine ve köklü bir dokumacılık tarihine sahip olan ülkemiz için bu zorlanılacak bir mevzu değildir.

Bütün bunların yanında mehterimiz, hat sanatımız, tezhibimiz, çiniciliğimiz, ananevi el sanatlarımız, aile hayatımız, mahalle kültürümüz, örf ve âdetlerimiz de aynı hassasiyetle ele alınmalıdır. Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerle iş birliği içinde çalışmalı; belediyeleri, vakıfları, dernekleri, sanatçıları ve kültür insanlarını desteklemelidir.

Kültür faaliyetlerinin başarısı yalnızca kaç konser verildiğiyle, kaç kişinin festivallere katıldığıyla ölçülmemelidir. Kaç gencimiz kendi tarihini öğrendi? Kaç çocuğumuz kendi kahramanını tanıdı? Kaç yeni edebî eser meydana getirildi? Kaç millî sanatımız yeniden canlandırıldı? Kaç tarihî şahsiyetimizin hayatı genç nesillere anlatıldı? Asıl bunlara bakılmalıdır!

Millî Kültür Bakanlığı işte bu anlayışla kurulmalı, yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de hayatını şekillendirecek çalışmalar yürütmelidir. Yani ismindeki millî kelimesinin hakkını vermelidir. Bu suretle isminde millî olan başka kurumlara da misal teşkil edecektir.

Şunu asla ve kata unutmayalım ki bir milletin tarihî eserlerini kaybetmesi büyük bir felakettir. Fakat o eserleri meydana getiren ruhu, inancı, ahlakı ve kültürü kaybetmesi çok daha büyük bir felakettir.

Çünkü yıkılan bir camiyi, bir medreseyi, bir köprüyü yeniden yapabilirsiniz. Ama ve lakin tarihini unutan, kültürüne yabancılaşan, değerlerinden uzaklaşan nesilleri zinhar geri getiremezsiniz. Şu hâlde üzerinde asıl düşünmemiz gereken mesele budur.

Bizim ihtiyacımız içi boş kültür festivalleri değil, millî kültürümüzü yeniden hayatın merkezine taşıyacak ciddi ve kalıcı bir kültür seferberliğidir!

TEFEKKÜR

Her mes’elesin kim okudum nüsha-i hüsnün

Resm-i edebe şart-ı riâyet var içinde

Nâbî

(Güzellik kitabını okudum baştan sona,

İçinde ahlak kurallarına uyma şartı da var).