Türkiye’nin siyasi ve kültürel hayatında dikkat çekici, hatta bana göre hayli tuhaf bir düşünce alışkanlığı var: Bir milletin veya bir halkın tarihî bir şahsiyet tarafından var edildiğine, oluşturulduğuna, ortaya çıkartıldığına inanmak. Sanki toplumlar uzun tarihî süreçler içinde oluşmaz, dilleriyle, gelenekleriyle, hafızalarıyla ve yaşama biçimleriyle yüzyıllar boyunca şekillenmez de bir gün güçlü bir lider gelir ve onları birden ortaya çıkarır.

Bu anlayışın Türkiye’de en eski ve en bilinen örneği Mustafa Kemal etrafında oluşturulan söylemdir. Yıllardır Mustafa Kemal’in yalnızca anlamda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olmadığı, âdeta Türk milletini de sıfırdan oluşturduğu, var ettiği fikri işlendi. Hâlen de bu yaklaşıma devam edilmekte. Oysa bu, tarihî gerçekler ve tabii olgular bakımından da mantık bakımından da savunulması güç bir iddia.

Türkler Mustafa Kemal’le birlikte ortaya çıkmadı. Mustafa Kemal doğduğunda Türkler zaten yüzyıllardır vardı. Bir dilleri, kültürleri, tarihleri, devletleri, tecrübe birikimleri, edebiyatları ve toplumsal hafızaları bulunuyordu. Bu yüzden daha doğru ifade şudur: Mustafa Kemal Türkleri oluşturmadı; Mustafa Kemal’in kendisi, kendisinden önce var olan Türk toplumunun içinden çıktı. Mustafa Kemal Türk milletinin oluşturucusu değildi, Türk milletinin bir mensubuydu.

Bu çerçevede “Atatürk” adının sanki bütün bir milletin tarihinin kaynakları tek bir kişide toplanıyormuşçasına tekelci bir siyasi ve kültürel sembole dönüştürülmesi de bu problemli anlayışın mühim bir parçasıdır. Bir milletin tarihi bir kişiden çok daha büyüktür. Hiçbir tarihî şahsiyet, ne kadar önemli ve büyük olursa olsun, kendisinden önceki toplumsal varlığı yok sayacak biçimde milletin başlangıç noktası hâline getirilemez.

Şimdi benzer bir düşünce biçiminin Kürtler bakımından da ortaya çıktığını görüyoruz. Bu defa, PKK’nın, bir başka deyişle Öcalan’ın, Kürtleri “var ettiği”, Kürtlere kimlik kazandırdığı veya onları tarih sahnesine çıkardığı ileri sürülüyor. Oysa Kürtler PKK’dan ve Öcalan’dan çok önce vardı. Kürtlerin dili, kültürü, aşiretleri, edebiyatı, siyasi tecrübeleri ve tarihî hafızası PKK’nın-Öcalan’ın ortaya çıkışından yüzlerce yıl öncesine uzanır. Dolayısıyla PKK Kürtleri oluşturmuş değildir. Tersine, PKK’nın bazı Kürtler tarafından kurulmuş, ortaya çıkartılmış olduğunu söylemek tarihî ve sosyolojik olarak çok daha doğrudur ve anlamlıdır.

Buradaki düşünce hatası iki örnekte de aynıdır: Toplumun yerine tek ve “yanılmaz” lideri koymak. Bu anlayış kaçınılmaz olarak “tek adam” kültürünü ve kültünü de doğuruyor. Nasıl Mustafa Kemal bazı Türklerin gözünde her sözü doğru, asla yanılmayan, tercihleri asla tartışıl(a)maz, millet adına neyin iyi neyin kötü olduğunu ebediyen belirlemiş bir şahsiyete dönüştürülmüşse, Abdullah Öcalan da bazı Kürtlerin gözünde benzer bir konuma yerleştiriliyor. Söyledikleri tartışılmıyor, fikirleri eleştirilmiyor; toplum adına konuşma ve tek başına topluma yön verme yetkisine sahip olduğu varsayılıyor. Kürtlerin bir anlamda var edicisi olarak görülüyor. Hâlbuki demokratik ve çoğulcu bir toplumun temeli, insanların düşünmesi, tartışması ve otorite kabul edilen kişileri ve onların icraatlarını da eleştirebilmesidir. Bir insanı veya tarihî şahsiyeti eleştiriden muaf hâle getirdiğiniz anda düşünce hayatını dondurmaya başlarsınız.

Kuşku yok ki toplumlar kişilerden büyüktür. Milletler liderler tarafından oluşturulmaz; liderler milletlerin içinden çıkar. Hiçbir kişi hiçbir toplumun sahibi değildir. Hiçbir kişi bir halka ne düşüneceğini, neye inanacağını ve nasıl yaşayacağını ebediyen dikte etme hakkına sahip olamaz. Türklerin de Kürtlerin de ihtiyacı yeni “var ediciler” değil; kendi tarihlerini, fikirlerini ve geleceklerini özgürce tartışabilecekleri çoğulcu bir düşünce ortamıdır.