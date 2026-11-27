Bazı insanlar hayatlarını kendilerinden daha büyük bir hakikate adar. Onlar için vazife, bir meslek ya da üniforma olmaktan çıkar; omuzda taşınan ağır bir emanete, gerektiğinde canla ödenen bir söze dönüşür. İnsan ömrünün anlamı da biraz burada gizli. Yalnızca kendi gününü doldurmakla değil, başkalarının hayatına, milletin geleceğine ve vatanın selametine kattığı değerle ölçülür.

Türk askerinin hikâyesi de bu çizgide yazılır. Kimi sarp bir zirvede, kimi sınır boyunda, kimi derin sularda, kimi de bulutların üzerinde… Milletin huzuru ve devletin güvencesi için her şartta nöbettedir.

21 Kasım’da şehit olan İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün’ün ve 24 Kasım’da Eskişehir’de Cougar tipi helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu kaybettiğimiz beş kahramanımızın ardından bu hakikat yüreğimizi bir kez daha dağladı.

Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ…

Altı ayrı hayat, altı ayrı ocak, ardında kalan nice yarım cümle ve eksik hayal…

Şehitlik, inancımızda en yüce mertebelerden biridir. Lakin bu yücelikten söz ederken geride kalanların sahipsiz kalmayan hüznünü, annelerin gözündeki dinmeyen yaşı, bir çocuğun babasına uzanan küçücük ellerini de görmezden gelemeyiz. Çünkü vefa, yalnızca göğe bakmakla değil, yerde kalanların acısını kendi sinesinde hissetmekle başlar.

Hava Pilot Albay Mehmet Çöl’ün hayatı, bu fedakârlığın en insani yüzünü gösterir. Daha önce Merzifon’da çağrı adı “Melek” olan 203’üncü Personel Kurtarma Filosuna komuta etmiş; Sinop selinde, Hatay depreminde ve Karadeniz’deki gemi kazasında zor günler yaşayan insanlara el uzatmıştı. Eskişehir 1’inci Ana Jet Üssünde de arama kurtarma ekiplerinin koordinasyonunu yürütüyordu. Başkalarının canını kurtarmak için havalanan o pilotun hikâyesi, bu kez aynı gökyüzünde yarım kaldı. Üstelik acı haber, öğretmen olan eşine Öğretmenler Günü’nde ulaştı. Bir yanda öğrencilerin sevgiyle sunduğu çiçekler, diğer yanda hayat yoldaşını yitirmiş bir kadının tarifsiz sızısı…

Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut henüz 33 yaşındaydı; iki evladının babasıydı. Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyündeki baba ocağına ateş düştü. Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan 45 yaşındaydı ve üç çocuk babasıydı. En küçük yavrusunu henüz üç ay önce kucağına almıştı; bebeğin babasının sesine ve kokusuna yeni yeni ısındığı günlerde gelen bu veda, yüreklerde onulmaz bir iz bıraktı.

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan 41 yaşındaydı, iki çocuk babasıydı. Gökyüzündeki her uçuşun görünmeyen ama en sarsılmaz emniyet halkalarından birinde nefes veriyordu.

Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ ise yeni kurduğu yuvasında yarınlara dair umutlarını büyütüyordu. Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine uzanan kökleri, Antalya’daki babaevinde dalgalanan Türk bayrağıyla bir kez daha hatırlandı.

Her birinin ardında bir evlat, bir eş, bir baba, bir kardeş ve geleceğe dair kurulmuş düşler var. Üniformanın içinde önce insan atar; ama vazife saati geldiğinde o insan, kendi nefsinden büyük bir sorumluluğu gönül rızasıyla üstlenir.

Gökyüzünde süzülen o helikopterin ardında, görünmeyen ama birbirine kenetlenmiş bir gönül ve emek bağı vardır. Kokpitteki cesaret kadar pervaneyi emniyetle döndüren elin dikkati, gece gündüz süren nöbetler ve o nöbetlerin ardındaki adanmışlık bu gökyüzünü ayakta tutar.

Gece karanlığında da, zorlu havalarda da vatan nöbetinin saati yoktur; o nöbeti omuzlayan her evladımız bu milletin canından bir parçadır.

İnsanın yüreği böyle günlerde hem minnetle hem sızıyla dolar. Bu tip bir helikopterin ilk kez böylesine ağır bir kazayla anılması bile içimizi burkarken, asıl dileğimiz bu acıların ardındaki her gerçeğin incitmeden, örtbas etmeden, en samimi ve titiz biçimde ortaya çıkmasıdır. Çünkü evlatlarımızı gökyüzüne uğurlarken onlara duyduğumuz vefa, aynı yavruların bir daha aynı kederle anılmaması için duyduğumuz derin kaygıyla birleşir.

Bizim kültürümüzde emanet, kilit altında tutulan bir eşya değil; sahibine layık olma gayretiyle taşınan bir gönül borcudur. Vatan da öyledir. Üzerinde yürüdüğümüz coğrafyadan ibaret değildir; uğruna ömürler adanmış, dualarla yoğrulmuş, nesilden nesile aktarılan kutlu bir mirastır. Şehitlik de bu mirasın en ağır bedelle yazılmış satırlarıdır.

Çanakkale’den Sakarya’ya, Kıbrıs’tan terörle mücadeleye uzanan hafızamız, canını vazifesinin önünde tutmayan yiğitlerin izleriyle doludur. Ömür geçicidir; ama hakikat yolunda verilen emek, kendi süresini aşarak milletin hafızasında kök salar. Şehitlerimizi anmak da yalnızca geriye bakmak değildir; onların uğruna can verdiği emaneti aynı bilinçle geleceğe taşımaktır.

Bir millet, evlatlarının fedakârlığını yalnız gözyaşıyla değil, vefayla ayakta tutar. Şehit ailelerinin yanında durmak, çocuklarının istikbalini gözetmek, emanetlere sahip çıkmak bu ahdin gereğidir.

İnsan ömrü bir gün tamamlanır; fakat hakikat uğruna yüklenilen vazife, kuşaktan kuşağa devredilen bir emanete dönüşür. Gökyüzüne uğurladığımız evlatlarımızın adı ve hatırası, yalnızca ailelerinin evinde değil, bütün bir milletin gönlünde yaşayacaktır.

Rabbim aziz şehitlerimize rahmet eylesin; makamlarını âli, mekânlarını cennet kılsın. Geride kalan ailelerine sabır, milletimize metanet versin.

Bazı insanlar gökyüzünden iner; ama milletinin gönlünden hiç eksilmez.