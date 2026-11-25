Uluslararası ilişkiler literatüründe bölgesel bütünleşme ve entegrasyon süreçleri genellikle devletler arası antlaşmalar, ticaret koridorları, gümrük tarifeleri ve ortak savunma mekanizmaları üzerinden değerlendirilir. Oysa kalıcı ve sarsılmaz bir entegrasyonun asıl taşıyıcı kolonu, bu kurumsal mimariyi inşa edecek ve işletecek olan ortak beşerî sermayedir.

Önceki gün Bişkek’ten Ankara’ya uzanan liyakat ve bilim köprüsünün somut göstergelerinden birini müşahede ettik. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’ten gelen ve Türk dünyası kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu sıra dışı haber, Türk dünyası entegrasyonunun insani ve kurumsal boyutunun en somut göstergesiydi.

Kırgızistan Sağlık Bakanı Damir Osmonov’un, bakanlık gibi üst düzey devlet görevinin yanı sıra hekimlik önlüğünü giyip bir hastanın ameliyatını gerçekleştirmesi önemli bir haberdi ancak müdahalede bulunduğu hastanın, kabinede birlikte mesai yürüttüğü bir başka bakan olması çok daha önemli bir haber olma özelliğini taşıyordu. Bakan Osmonov’un başarıyla gerçekleştirdiği anjiyo ve stent operasyonuyla mevkidaşının hayatını kurtarması yani bir bakanın bir diğer bakanı ameliyat etmesi her zaman rastladığımız bir vaka değildir.

Bişkek’teki bu hadiseyi Türk dünyası entegrasyonu açısından stratejik bir vaka analizine dönüştüren asıl unsur, Bakan Osmonov’un akademik geçmişi hiç şüphesiz. 1999 yılında genç bir tıp öğrencisi olarak Ankara’ya gelen Osmonov, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamış, İstanbul Dr. Siyami Ersek Hastanesi’nde kardiyoloji ihtisasını gerçekleştirmiş ardından Kazakistan’da ve Kırgızistan’da hekimlik mesleğini yürütmüş olması pek çok açıdan dikkat çekicidir.

Siyasi makamının yanı sıra mesleki kimliğini ve insan hayatına dokunma sorumluluğunu canlı tutan bu anlayışın Türkiye’deki en müstesna isimlerinden biri de AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü Hocadır. Uzun yıllar Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürüten ve Türkiye’de ileri endoskopik uygulamalara öncülük eden bir gastroenteroloji profesörü olan Hülagü Hoca, yasama görevini sürdürdüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki yoğun mesaisine rağmen kritik vakalarda Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde hekimlik görevini aksatmadan ifa etmektedir.

Mevki ve makamların nefisleri esir alan geçici cazibesine düşmeden ilmin ve hekimlik yemininin kalıcılığını temsil eden bu yaklaşım, Türk devlet geleneğindeki "halka hizmet, Hakk’a hizmettir" düsturunun modern siyaset ve kamu yönetimindeki en berrak tezahürü olsa gerektir.

Kırgızistan Sağlık Bakanı Damir Osmonov’un Türkiye’de tıp eğitimi alması gösterdi ki Türkiye’nin yükseköğretim kurumlarında yetişen kadroların Türkistan coğrafyasının karar alma mekanizmalarında zaman içinde yer almasıyla, diplomatik metinlerin ötesinde doğal bir entegrasyon kendiliğinden gerçekleşecektir. Mesela, Kazakistan Cumhuriyeti son on yıldır Türkiye Büyükelçilerini ODTÜ ve Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunu olan diplomatlardan seçiyor. Hatta TDT diplomatlarını da… Bu anlamda Kazakistan’ın oldukça dikkatli hareket ettiğini belirtelim.

Binaenaleyh Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) çatısı altında yürütülen Orhun Değişim Programı, hayati bir stratejik araç olarak öne çıkıyor. Üye ve gözlemci devletlerin üniversiteleri arasında öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğini kurumsallaştıran Orhun Değişim Programı, yarının bilim insanlarını, hekimlerini, diplomatlarını ve devlet adamlarını ortak bir iklimde buluşturacaktır. Daimî sekretaryası ve özel fonuyla giderek güçlenen bu mekanizma, Türk Dünyası 2040 Vizyonu'nun beşerî altyapısını inşa etmeye devam ediyor.

Hasılı, Türk dünyasının küresel sistemde müstakil bir güç merkezi olarak yükselmesi, kurumsal ve ekonomik entegrasyonun beşerî entegrasyonla tahkim edilmesiyle mümkündür. Bişkek’teki ameliyathanede tezahür eden bu yüksek liyakat, ortak geleceğimize, beşerî entegrasyon süreçlerine olan sarsılmaz güvenin en güçlü göstergesi değil mi?