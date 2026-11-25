“In God We Trust…” (“Tanrı’ya güveniriz…”)

Bundan 70 yıl önce, 30 Temmuz 1956 günü Amerikan dolarının üstüne “Tanrı’ya güveniriz” yazılmasını öngören yasa, ABD’nin Trump gibi Alman kökenli Başkanı Dwight David Eisenhower tarafından onaylandı. Buradaki güven kavramını baştan mimleyelim, çünkü sonda tekrar karşımıza çıkacak.

Bugünkü yazıda antik çağlardaki sikkelerden günümüzün ‘dijital altın’ı Bitcoin’e paranın evrimine odaklanacağız. Bu konuyu uzun zamandır işliyorum. Bundan beş yıl önce, 19 Eylül 2021’de Sabah gazetesinde ‘Sikkeden Bitcoin’e paranın hikâyesi’ başlıklı bir yazı yazmıştım. İngiliz gazeteci Philip Coggan’ın kaleme aldığı Sikkeden Bitcoin’e Paranın Tarihi adlı kitap bile bu yazımdan üç sene sonra yayımlandı.

Bitcoin’in piyasaya çıkıp sistemi kökten değiştirmeye başlaması Lidyalılardan bu yana para düzenindeki en büyük değişimdir. 1944’teki Bretton Woods anlaşması ve 1956’daki ‘In God We Trust’ yasası, yaygın bilgiye göre ilk Lidyalılar tarafından kullanılan paranın (Bir başka bilgiye göre ise para Sümerler’de de vardı), başlangıçtan o döneme kadarki tarihinde görülmemiş kararlardı. Bitcoin’in piyasaya girişi ve yükselişi bu iki gelişmeyle bile mukayese kabul etmeyecek kadar önemlidir.

Belki tam da bu yüzden BTC konusunda hem en tedirgin olan hem de ona en çok uyum sağlayan devlet ABD olmuştur. Çünkü BTC, bir para birimi olarak ulusallıkla hiç yan yana gelmeyecek ölçüde ‘merkezsiz’dir ve Bretton Woods Anlaşması’ndan beri gezegenimizin en güçlü para birimi olan ABD’nin ekonomik yeşili doların doğal rakibidir.

ABD İSTİHBARATININ KRİPTO PARA STRATEJİSİ

ABD devletinde Bitcoin’e CIA’in, ‘iyi polis’, FBI’ın ise ‘kötü polis’ gözüyle baktığını söylemek yanlış olmaz. Dünyanın bütün gizli servisleri gibi CIA’in de suçu tespit ve suçluyu yakalamaktan ziyade istihbarat toplamak gibi bir önceliği vardır. Bu yüzden CIA, kripto para birimini istihbarat toplamak için kullanmaktan yanadır. 2012-2013 döneminde CIA Başkanlığı’nı yürütmüş Michael Morell, Bitcoin için “İstihbari gözetleme için iyi bir nimet” yorumunu yapmıştır. Morell, 2021’de The Cipher Brief adlı bir sitede yayınlanan Bitcoin’in Yasadışı Finansta Kullanımı Üzerine Bir Analiz başlıklı makalesinde şöyle yazmıştır:

“Bitcoin hareketlerini izlemek, geleneksel banka hareketlerini kullanarak sınır ötesine giden illegal fonların izini sürmekten daha kolay. Ve nakit varlıkları takip etmeye çalışmaktan da çok daha kolay.”

Blockchain zincirinin kurucusu olan, yaşayıp yaşamadığı, hatta gerçekten var olup olmadığı bile bilinmeyen Satoshi Nakamoto gizemini bir istihbari obzervasyonla çözmek kabil değil elbette. Ancak Bitcoin zengini gerçek kişilerin kimliğini bulmak/bilmek gizli servisler için işten bile değil.

FBI’ın kripto para piyasasına bakışı ise kuruluşun doğası gereği suç odaklı. Bu doğrultuda FBI, BTC’yi kullanılarak yapılan vurgunların pandemi sürecinde arttığına dikkat çeken bir uyarı yayınlamıştı. Özet olarak kapitalizmin şatosu ABD’nin CIA’i Bitcoin’e iyi polis, FBI’sı ise kötü polis gibi yaklaşmıştır.

CIA ile FBI, Bitcoin konusunda ilanihaye ayrı tellerden çalmayacaklardır elbette. Ama yaptıkları işin nüansları nedeniyle kripto paraya ilki istihbarat kaynağı, ikincisi ise potansiyel cürüm aracı olarak bakar.

AMERİKAN YEŞİLİ’NİN ‘FAÇASINI BOZDU’!

Bitcoin, yalnızca doların değil dünyada günümüz itibarıyla bulunan 160 para biriminin de rakibi. 1944’te imzalanmış Bretton Woods anlaşmasından beri 160 para biriminden en çok kazandıranı, dolardır. Onu avro ve İngiliz sterlini gibi birimler takip ediyor. Şimdi denkleme bütün ulusal para birimlerinin façasını bozan Bitcoin girdi.

Bitcoin, paranın gayrimillileştirilmesi projesinin de bir uzantısıdır. Öte yandan Bitcoin’den sonra dokuz binin üzerinde kripto para biriminin çıkması o piyasadaki talep enflasyonunu şişirmiştir. Zaten enflasyon, kelimenin Latince kökeni ‘flare’den yola çıkarsak şişirme demektir. Hâlbuki ilk zamanlar bu kadar kripto para biriminin türemesi şöyle dursun Bitcoin’in kısa sürede biteceğini düşünenler çoğunluktaydı. Hatta daha önce Bitcoin’in ‘bittiği’ birkaç kez ilan edildi!

Mesela Forbes dergisi 2011’in haziran ayında Bitcoin’in bittiğini ilan etti, ardından ağustos 2011’de Avustralya dergisi Gizmodo aynı kehanette bulundu! Prestijli Amerikan teknoloji dergisi Wired bile Aralık 2012’de ‘Bitcoin’in süresi doldu’ ana fikirli bir haber servis etti. Derken Ouishare Dergisi Mayıs 2013’te “Oyun bitti Bitcoin” diye yazdı. Bir ay sonra New York Magazine “Mezar yolunda” başlığını attı. Reuters ise Ocak 2014’te ‘Ölüm ilanı’ haberi yaptı. Ancak öyle olmadı. Aksine Bitcoin, hakkında bu cümleler kuruldukça daha da güçlendi.

Yazıyı, Ouroboros misali yine başa dönerek toparlayalım: Lidyalılardan bu yana baştaki güven olmasa para dediğimiz şey zaten tedavülde olmazdı. Güven denilen şey, ha keza bankanın keşfinde de geçerlidir. Bitcoin, Satoshi Nakamoto efsanesindeki boşluklara rağmen 17 senede doların arka yüzünde bahsi geçen güveni sağladı. Sikkeden bu yana hiçbir para birimi bu kadar kısa sürede bunu başaramamıştır.