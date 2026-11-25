TGRT Haber’in önceki akşam önemli bir konuğu vardı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan... Yaptığı açıklamalar ile Orta Doğu’da yaşanan sıcak olaylara ve Yemen’in Suudi Arabistan’a düzenlediği saldırılara dikkat çekti. Fidan’ın bu açıklamaları muhalefetin ve özellikle de Yeni Partili bazı milletvekillerin eleştirisine sebep oldu...

Peki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ne söylemişti? İki cümleye sığdırılan ve eleştirilerin konusu yapılan cümlenin bir kısmı şöyle:

“Konu savaşmaya gelince bildiğimiz yerden soru çıkar. Merak etmeyin.”

Fidan’ın ağzından dökülen bu sözcükler dünya ülkeleri başta olmak üzere özellikle de İsrail ve Yunan medyasında şok etkisi oluştururken ülkemizde muhalefet yaptığını zanneden bazı isimler bu açıklamalar üzerinden Fidan’ı hedef tahtasına oturttu.

Bazı sosyal medya fırsatçıları da bundan geri kalmadı. Fakat bandı başa sararsanız Hakan Fidan’ın açıklamalarının aslında önemli bir mesajın parçası olduğunu özellikle ve bilinçli bir şekilde söylendiğini fark edersiniz. 13 yıl boyunca Türk istihbaratını yönetip ve bölgedeki ülkelerin terör örgütleri ile yaptığı gizli iş birliklerini en ince ayrıntısına kadar bilirseniz kurduğunuz her cümlenin bir anlamı vardır...

Neyse şimdi dönelim Bakan Fidan’ın kurduğu cümlenin başına:

“Millî Savunma Bakanımız, istihbaratımız hangi konuyu hangi şekilde değerlendireceklerini biliyorlar. Biz savaş nedir biliriz, çok savaştık Allah bizi savaştan uzak tutsun.”

Yani aslında Bakan Fidan “İş savaşmaya gelince bildiğimiz yerden soru çıkar” sözcüklerinin önüne yerleştirdiği bu açıklama ile Millî İstihbarat Teşkilatının bölgedeki tespitlerine, bulunduğu konuma ve illegal yapılara atıfta bulunarak Türk ordusunun gücüne vurgu yapmıştı. Bu sizin ve hizmet ettiğiniz odakların işine gelmezse insanları bir kaşık suda boğmak için fırsat kollarsınız.

İstihbaratçılıktan Bakanlığa...

Hakan Fidan gibi ömrü operasyonlarla geçmiş ülkesini gelecek kuşaklara teslim etmek için terör örgütlerinin ve yabancı gizli servislerin hedefi hâline gelen bir kişinin ağzından dökülen sözcükleri ince eleyip sık dokumak zorundayız. Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarını eleştiren ve “Suriye’de, Kuzey Irak’ta ne işimiz var. Askerlerimizi geri çekelim” diyen zihniyete teslim olsaydık sınırlarımızda kurulacak bir İsrail devleti veya terör devletleri ile komşu olmamız işten bile değildi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı gibi 6 büyük harekâtta sahadaki birlikleri ve istihbarat paylaşımını yöneten Hakan Fidan’ın TGRT Haber ekranlarından verdiği mesajları iyi okumak gerekir.

13 yıl boyunca Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinde ciddi operasyonlara imza atan Hakan Fidan’ı eleştirenlerin Atatürk’ün Çanakkale Savaşı sırasında Conkbayırı’nda sarf ettiği su sözcüklere de bir cevabı olacak mı merak ediyorum: “Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum!”