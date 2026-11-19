ABD, Rusya ve Çin devlet başkanlarının bir araya geleceği uluslararası toplantı öncesi, dünya genelinde virüs savaşları yaşandı. Rusya Ukrayna savaşı, İran’ın nükleer silah üretimi, İsrail’in bölgedeki saldırgan tutumu ve en önemlisi Basra Körfezi’nde yaşanan hareketliliğin toplantının en önemli başlıkları arasında yer alması bekleniyor. Suriye ve Filistin’de yaşanan son gelişmeler ise İsrailli yöneticilerin uykularını kaçırmaya yetti. İddia odur ki 3 dünya liderinin düzenlediği toplantının Orta Doğu için hayati önem taşıdığını fark eden İsrail, siber saldırılar ile dolaylı olarak tehditler savuruyor. Tankı, tüfeği ve füzeleri bırakıp ülkeler arası gözle görünmeyen ama gizli tünellerde, optik kablolarda biraz daha ileriye gidersek güvenlik duvarlarını aşan kuantum teknolojisiyle donatılmış virüslerle âdeta meydan okuyor!

İsrail’in tehditleri bununla da sınırlı değil. “Orta Doğu’yu dizayn ederken beni unutursanız, ülkelerinizi kaosa sürüklerim” şeklinde meydan okuyan İsrail’in hareketliliğinin arkasında bölgenin dokunulmaz gücü olma isteği yatıyor. Son yüzyılın Siber Savaş Makinası olarak adlandırılan bu teknolojiyi ve ABD’de yaşanan havacılık krizinden tutun da bankacılık sisteminin çöküşüne, İspanya’da yaşanan tren kazasından ABD’nin en ünlü gizli servis yapılanması olan NSA’in gizli bilgilerinin sızdırılmasına kadar olan birçok olayın perde arkasını anlatmaya çalışacağım sizlere...

İran’da siber patlama

Konuyu biraz daha detaylı anlamanız için sizleri 16 yıl önce İran’ın Natanz Nükleer tesisine götürmek istiyorum... Tesiste nükleer silah çalışmaları için uranyum zenginleştirmesi yapan İran, yüksek güvenlikli tesiste yaşanan ani bir patlama sonucu bu emelinden vazgeçmek zorunda kaldı. MOSSAD ajanlarının bilgisayar ağına sokmayı başardıkları Stuxnet virüsü sayesinde yaşanan patlama gizli yürütülen operasyonun açığa çıkmasına sebep oldu. Ardından Hizbullah yöneticilerine ait çağrı cihazlarının virüs yazılımlar ile uzaktan patlatılması ve en son TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşid’in “Yabancı elektrikli araçları stratejik alanlara sokmuyoruz. Bunlar izleme ve saldırı amaçlı kullanılabilir” açıklaması gözleri yeniden siber saldırılara çevirdi. Batarya çekirdeklerini hızlı çalıştırarak patlamasına neden olan Stuxnet virüsü aradan geçen 16 yılın ardından kendisini yenileyerek siber savaşların vazgeçilmez unsurları arasında yer aldı.

İstihbarat dünyası kâğıt kaleme dönüyor

ABD’de havacılık ve bankacılık sektörü ile başlayan karışıklığın maliyetinin milyarlarca dolar olduğu belirtiliyor. Dünyanın birçok ülkesinde havacılık, kara, deniz, uzay ve siber çalışmalarla adını duyuran askerî ve ticari çözümler sunan “L3 Harris” isimli teknoloji şirketinin olaylarla bağlantısı olduğu ileri sürülüyor. İsrail’e olan yakınlığı ve siber saldırılarla bağlantısı olduğu iddiası ile ilgili federal soruşturma başlatılan şirketin dünya genelinde 50 bin çalışanı bulunuyor. Bunun yanı sıra Savunma Bakanlığına bağlı Ulusal Güvenlik Ajansı NSA’in gizli bilgilerinin ortaya saçılması istihbarat dünyasında şok etkisi oluşturdu. Siber savaşlarda virüs adı altında casus yazılımlardan korunmaya çalışan istihbaratçıların, eskiden olduğu gibi yine kâğıt ve kalemlerden oluşan aparatları kullandığı belirtiliyor. Yüksek güvenlikli bilgisayar ağlarının tozlu arşivlere dönüştüğü elektronik postaların yerine ise artık okunup yok edilen pusulalar ve istihbarat notlarının kullanıldığı ileri sürülüyor. Teknolojinin çağ atlaması, yapay zekânın kısa sürede etkisini göstermesi dijital dünyanın yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor. İspanya’da yaşanan ve birçok kişinin hayatını yitirdiği hızlı tren faciasını da bu saldırıların dışında tutmamak gerekiyor. Uzmanlara göre sinyalizasyon sisteminde karışıklık meydana getiren ve kazanın yaşanmasına sebep olan bağlantının siber saldırı virüsünden kaynaklandığı iddia ediliyor.

Türkiye tehlikeyi gördü

Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kaosa sebep olan siber saldırılar Türkiye’nin de gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, haziran ayında yapmış olduğu bir toplantıda siber saldırılara dikkat çekmiş, gerekli tedbirlerin vakit kaybedilmeden alınması gerektiğine vurgu yapmıştı. Bunun üzerine Yüksek Öğretim Kurulu üniversitelerdeki siber güvenlik ve yapay zekâ programlarının sayısını ve kontenjanlarını rekor seviyelere çıkardı. Son üç yılda bu alanlarda 81 yeni bölüm açılırken, siber güvenlik ve yapay zekâ eğitim kapasitesi yaklaşık yedi kat artırıldı.

Kubilay Gülbek'in önceki yazıları...