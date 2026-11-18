Gülistan Doku cinayetinde 7. Dalga operasyonuyla birlikte 39 kişi daha gözaltına alındı. Polis memuru İsmail Ezen son ifadesinde ortaya çıkan delillerle ilgili Doku’nun ailesine bilgi verilmemesinin istendiğini itiraf etti. Şimdi sizlere Gülistan Doku öldürülmeden önce, sonrasında yaşanan ve hâlen sırrını koruyan 4 farklı olay ve soru işaretlerinden bahsetmek istiyorum. Bu soruların cevaplarının ortaya çıkmasıyla birlikte Gülistan Doku’nun neden ve niçin öldürüldüğü hatta cesedinin bulunmasıyla ilgili önemli ipuçlarının da gün yüzüne çıkacağı kanısındayım.

Komutan eşinin şüpheli telefonu

Şimdi sizleri olay gününe götürmek istiyorum... Gülistan Doku’nun cep telefonunun en son sinyal verdiği Sarı Saltuk Viyadüğüne... Tespitlere göre saat 12.25’te, Gülistan Doku’nun yaklaşık 50 metre çevresinde beklenmeyen davetsiz bir misafirin varlığı belirleniyor. Bu kişi dönemin İl Jandarma Komutanı Albay Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman’dan başkası değil. Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde özel araçlarıyla bulunduklarını itiraf eden iki zanlı daraltılmış baz istasyonu taraması sırasında tespit ediliyor. Ama işin ilginç yanı alay komutanının cep telefonu saat 12.27’de Vali Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel ile eşleşiyordu. Soruşturma derinleştikçe ilginç detaylar ortaya çıktı. Handan Sonel’i arayan kişinin Ali Kahraman’ın eşi Burçin Hızlı Kahraman olduğu ortaya çıktı. Art arda yapılan 8 ayrı konuşma toplam 12 dakika sürdü. Tutuklanmadan önce kendisine sorulan soruları “Kötü bir tesadüf ve kadınlar arası dedikodu” olarak cevaplandıran Kahraman çiftinin olay anında neden orada bulundukları ve Vali’nin eşi ile neden dakikalar süren telefon görüşmesi yaptıkları henüz aydınlatılamadı. Önce olay yerinde bulunan Gülistan Doku’yu araçlarına alarak katillere teslim ettikleri iddiaları ortaya atılsa da ABD’de bulunan olayın görgü şahidi Umut Altaş’ın “Türkay Sonel ile birlikte viyadük üzerinden araca aldık. Yolda giderken Türkay çok sinirlendi ve aracın içinde başından vurarak öldürdü” şeklindeki ifadesi bu tezi çürütmeye yetti.

Gülistan’ın sırrı neydi?

Geriye sadece Handan Sonel’in de olaya neden ve niçin müdahil olduğuna dair soru işaretlerinin cevabı kaldı. Gülistan Doku, Sonel ailesiyle ilgili ne biliyordu? Viyadük üzerinde bulunan jandarma komutanı ile eşini Handan Sonel’mi göndermişti? Bir şeylerin gizli pazarlığı mı yapılıyordu? Bilinmez. Sırlarla dolu Sarı Saltuk Viyadüğünde ikinci bir esrarengiz olay daha yaşanmıştı. Gülistan Doku öldürülüp Pertek ilçesi yakınlarında ilk gömüldüğü yere bırakıldıktan sonra sır dolu ikinci bir olay yaşandı. Gece yarısı viyadüğün bulunduğu baz istasyonundan valinin oğlu Türkay Sonel, Umut Altaş ile koruma polisi Şükrü Eroğlu’nun cep telefonları sinyal verdi. Gülistan’ın en son görüldüğü yerde tabiri caizse bir şey arayan 3 zanlı o gece ile ilgili sorulan “Neden ve niçin oradaydınız” sorularını cevapsız bırakmakla yetindi.

Bir anlık öfkenin kurbanı mı oldu?

Gülistan Doku’nun öldürülmesi ile ilgili olaya baktığınızda cinayete birden fazla kişinin adının karıştığını görüyorsunuz. Yani açıkçası Tunceli’de dedikodu kulaktan kulağa o kadar hızlı yayılmış ki olayın aslında intihar vakası olmadığı genç kızın, Vali'nin oğlu tarafından öldürüldüğü kapalı kapılar arkasında konuşulur olmuş. Doku’nun kullandığı SIM kartın dışarıdan müdahale ile silinmesinden tutun da cesedin bölgenin korucubaşı tarafından gömülmesine kadar birçok kişi olayda rol almış. Bu da bize âdeta planlanmamış son anda gelişmiş bir cinayetin ipuçlarını veriyor. Çünkü bir olayın gizli kalmasındaki en önemli faktörlerden birisi de olayın ne kadar az kişi tarafından bilinip bilinmemesine bağlı. Konuştuğum uzmanlar bu şartlar altında Vali'nin oğlunun bir anlık öfkesinin kurbanı olduğunu ve yanında taşıdığı silah ile Doku’yu öldürdüğü görüşünde birleşiyor...

Bu tezi güçlendirecek bir başka iddia ise olay günü viyadükte araç içi kamerası tarafından çekilen görüntülerde gizli. Genç kızın öldürülmeden önceki son anıyla ilgili kamera görüntülerinin bölge komutanı Albay Ali Kahraman tarafından yok edilmek istendiği soruşturma dosyasına konmadığı belirtiliyor. Bu da aslında Gülistan Doku’nun intihar etmiş olabileceğine dair en büyük delilin yok edilmesi anlamına geliyor. Daha sonra nasıl olduysa araç içi kamera görüntüsü aradan geçen zaman içerisinde intiharın delili olarak medyaya servis ediliyor.

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