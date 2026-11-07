Kaya’yı yakan 3 delil

Fatma Betül Sayan Kaya’yı cezaevine götüren süreçte iğne ile kuyu kazan cumhuriyet savcıları 3 önemli delile ulaştı. Peki, Sermaye Piyasası Kurulu’nun hazırladığı raporda finans şirketinden aldığı özel bilgiler karşılığında yani hile yaparak haksız kazanç sağladığı ileri sürülen Kaya hangi deliller sonucu köşeye sıkıştı? Soruşturma başlatılacağı bilgisine ulaşan Kaya, yüksek miktarda kâr elde ettiği Özata Denizcilik’e ait hisseleri elinden çıkarırken nasıl bir yol izledi? Şimdi sizlere sırasıyla bunları anlatmaya çalışacağım.

Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve Sermaye Piyasası Kurulu kanununa muhalefet suçlamasıyla tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın 163 milyon lira ile girdiği Özata Denizcilik hisseleriyle ilgili örgüt liderleriyle görüşmeler yaptığı ve suça ortak olduğu delillendirildi. İddialara göre savcılık, tutuklanan Kaya ile örgüt liderleri arasında bulunan Tera Yatırım’ın sahibi Emre Tezmen ve Erdin Özel arasındaki gizli ilişkiyi teknik olarak delillendirdi. HTS kayıtları ve telefon görüşmeleri incelendiğinde zanlıların, hisselerin alınış ve satış tarihleri arasında yaptıkları telefon görüşmeleri ile fiziki durumları ilginç bağlantıyı gözler önüne serdi. Tutuklanan eski bakanın adının soruşturmayla ilgili tutuklanan bazı önemli kişilerin ifadelerinde de geçtiği ileri sürülüyor...

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İkinci önemli delilin ise Özata Denizcilik’e ait hisse senetlerinin satımı sırasında yaşandığı ileri sürülüyor. İddiaya göre fon dolandırıcılığının ana damarını oluşturan Tera Yatırım, Fatma Betül Sayan Kaya’nın 1 milyar 444 milyon liralık yatırım fonunu kendi hesapları doğrultusunda satın alarak bir ilke imza attı. SPK ve MASAK’ın yaptığı incelemeler sonucu ortaya çıkarılan skandalın Kaya’ya özel bir işlem olduğu tespit edildi. Normalde fon havuzunda diğer yatırımcılara satılması gereken senetler, aynı şirketin THF isimli fonunda toplandı. Daha sonra yapılan manipülasyon sonucu daha düşük bir fiyatla kendilerini şanslı zanneden yatırımcıya satıldı. Ardından aynı gün Tera’nın THF ve TP2 fonu temerrüte düştü. Kârlı alışveriş yaptıklarını düşünen yatırımcılar ise dolandırıldıklarını geç de olsa anladı...

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Her işlemin kayıtlı olduğu yani dijital ayak izinin bırakıldığı borsada teknik takip yapılarak dolandırıcılıklar tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriliyor. Neyse, gelelim üçüncü delil olarak sayılabilecek ayrıntıya...

Özata Denizcilik’in hisselerinin T+2 pozisyonunda olduğu yani hisselerin satımının ardından paranın iki iş günü içerisinde ödenmesi kuralı bulunuyor. Ama nedense eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya bu uygulamanın dışında tutulmuş ve Kaya’ya T+0 yani satışın hemen ardından kâr ettiği para hesabına virman yoluyla yatırılmış. Tera’nın bu işi organize etmesi de Kaya ile fon dolandırıcıları arasındaki organik bağı açıkça deşifre etmiş durumda. Şimdi ise Tera’nın Fatma Betül Sayan Kaya’ya ödediği 1 milyar 344 milyon lirayı nereden aktardığı ve hangi yollardan kasasına koyduğu araştırılıyor.

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