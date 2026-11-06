Kozinoğlu’nun ölümünde soru işaretleri!..

Adli Tıp Kurumu’nun MİT’çi Kozinoğlu ile ilgili hazırladığı rapor akıllarda soru işareti oluşturdu...

Raporda ölümün kalp krizi kaynaklı doğal ölüm olduğu, zehirlenmeye karşı tıbbi delilin bulunmadığı ileri sürüldü.

Silivri Cumhuriyet Savcılığı rapora itiraz etmeye hazırlanıyor.

“Antimon” bilmecesi!

Konuyu biraz açtığımda eminim sizin de kafanız karışacak...

Kozinoğlu’nun doku örneklerini inceleyen Adli Tıp laboratuvar bölümü hazırladığı ön raporda kalp krizini tetikleyici antimon isimli kimyasal maddenin varlığını belirledi. Yarı ametal olan bu maddenin "kırık kalp sendromu" bulunan bir kişiyi öldürebileceği ihtimali üzerinde duruldu. İşin ilginç tarafı antimon isimli maddenin mezardan alınan toprak örneğinde bulunmadığı, Kozinoğlu’nun yumuşak dokusunda bulunduğu belirtildi. Bu da ünlü MİT’çinin bu kimyasal maddeye dışarıdan maruz kaldığı yani dışarıdan kimliği belirsiz kişiler tarafından verilerek öldürülmüş olabileceği ihtimalini ortaya koydu.

Değerin 10 kat fazlası bulundu

Toksikolojik taramalarda Kozinoğlu’nun saçında 548 nanogram tırnaklarında ise 7 bin 2 oranında antimon bulunduğu açıklandı. Bu da normal bir insanda olması gereken 50 ila 100 oranının 10 kat fazlasını oluşturuyor. Uzmanlar bu miktarın sağlıklı bir insanın kalp krizi geçirmesine yeterli olduğu görüşünde. Kozinoğlu’nun Silivri Cezaevinde 8 ay boyunca tutuklu kalması ve daha sonra kalp krizi geçirerek hayatını yitirmesi, bu kimyasal maddeye cezaevi şartları altında maruz kaldığını gösteriyor.

Adli Tıp raporunda Kozinoğlu’nun kalp krizi sonucu vefat ettiği belirtilirken, ‘antimon’ maddesinin varlığının kabul edilmesi fakat bunun zehirlenme delili sayılmaması kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına sebep oldu!

Savcı rapora itiraz edecek

Bu gelişmenin ardından Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili hazırlanan raporda soru işaretlerinin bulunduğunu ileri süren Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı hazırlanan rapora itiraz etmeye hazırlanıyor. Zehirlenmeye yönelik delil bulunmadığı iddiasına itiraz etmeye hazırlanan savcılık raporun, Adli Tıp Genel Kurulu’nda ele alınmasını isteyecek.

Kubilay Gülbek'in önceki yazıları...