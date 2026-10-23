Bakan Tekin: Ebeveyn okulu zorunlu olacak…

Geçen salı günü Millî Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin Beyefendi’nin Birleşik Arap Emirliği’nin başkenti Abu Dabi’deki temaslarını bir grup gazeteci arkadaşımızla takip ettik.

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde, Millî Eğitim Bakanlığı Olgunlaşma Enstitülerinin koleksiyonlarından hazırlanan “Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" sergisinin açılışını yaptı.

Hanımefendi Emine Erdoğan’ın “Sıfır Atık” gibi dünyaya mal olmuş çalışmalarının yanı sıra Türk kültürü ve medeniyeti alanında himaye ettiği pek çok çalışmanın da uluslararası düzlemde çok büyük ilgi gördüğünü söylemeliyim.

Millî Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin Beyefendiyi müsteşarlık döneminden beri tanırım. Bulunduğu her makama her zaman farkındalık katmıştır. Yusuf Tekin, Türkistan’dan Ahmet Yesevi ocağından harlanan ve bugünlere uzanan Türk ve İslam medeniyetinin ve Anadolu irfanının bilge ruhunu ve şanlı tarihimizin köklü mirasını bulunduğu makamlara taşıyarak, millî kültürümüzü çağın ötesine mühürleyen kararlı bir devlet adamı olmanın yanı sıra aksiyoner bir dava ve mefkûre adamı...

Sayın Bakan’ın vizyonu, geçmişten aldığı ilhamla köklerine sadık, medeniyet değerlerini özümsemiş ve yarınlara güvenle bakan Merhum Nurettin Topçu’nun da ifade ettiği “Büyük Türkiye” idealini inşa etmek ve ediyor da...

Abu Dabi ziyaretinde Sayın Bakan’la sohbet etme imkânımız oldu. Gastronomi ve Tarım Liselerinden, Maarif Modelinin uygulama alanı olan ders kitaplarına, okullarımızda atılacak güvenlik tedbirlerine, PİSA ve TIMSS verilerine, zorunlu eğitim mevzularına ve dijital güvenliğe kadar onlarca konu hakkında sorularımız oldu...

Bakan Tekin, ilk etapta 7 bölgede birer Gastronomi Lisesi açılacağını söyledi. Bu hem geleneksel Türk mutfağı hem de bölgesel tatların kayıt altına alınması ve yaygınlaşması demek. Hemen belirtelim bu liselerin restoranları da olacak ve buralardan halka hizmet verilecek.

Tarım Bakanlığı ile Tarım Meslek Liselerinin reorganize edildiğini böylelikle tarımsal alanda ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda bu liselerin fiziki ve teknik altyapıya kavuşturulacağını söyleyen Bakan Tekin’in bu müjdesi açıkçası beni çok heyecanlandırdı zira yeni kuşakların tarımla olan mesafeleri geleceğimiz için bir tehdit. Bu liselerin de bölgelerin ihtiyaçları doğrultusunda yaygınlaştırılması en büyük temennimiz...

Bakan Tekin’in bir cümlesi vardı ki ayakta alkışlanası bir haber niteliğindeydi: Ebeveyn Okulu!.. Toplam 20 saatlik bu kurs programında, iyi ebeveyn olmanın ne olduğu, iyi ebeveyn olunduğunda çocukların akademik gelişimlerinin nasıl pozitif etkileneceği ve iyi ebeveyn olmanın bireylerin sosyoekonomik şartlarıyla çok da ilgili olmadığı velilere örneklerle, bilimsel sunumlarla anlatılacak. Çocukları ilk defa okul öncesi, ilkokul ve ortaokula başlayacak ebeveynlerin bu okula devam etmesi zorunlu. Keşke Aile Bakanlığı da evlilik öncesinde bir yıl “Evlilik Okulu" adında bir zorunlu program uygulasa diye düşünmekten alamıyorum kendimi...

Millî Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin’in meselelere yaklaşımı oldukça berrak ve net. Okullarımızdaki güvenlik tedbirleri hakkında gerçekten de önemli kararlar alınmış. Örneğin: “2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı için; 1.102 okulda sabit görev yapmak üzere 1.015 'Okul Kolluk Görevlisi', 25.248 okulda okul yönetimi ile sürekli iletişim hâlinde olacak 10.961 'Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi', 23.075 okulda, giriş-çıkış saatlerinde 7.008 'Ekip' görevlerini sürdürmektedir” diyen Sayın Bakan, bunun yeterli olmadığını başka çözümlerin de masada olduğunu ve yeni mevzuatlar dairesinde bu çözümlerin de zaman içerisinde devreye gireceğini ifade etti.

Millî Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin’in Türk dünyası vizyonu çerçevesinde hayata geçirdiği “Türk Dünyası Kültür Atlası” kitabı hem ilkokullar hem de ortaokullar için özel hazırlanmış. Bu kitaplarda Bilge ve Hakan üzerinden çocuklarımızla Türk dünyası arasında manevi bir bağ kuruluyor.

Ayrıca edebiyat ders kitaplarındaki içerik Türk dünyası edebiyatı unsurlarıyla harmanlanmış. Öyle ki Ahmet Cevat, Abay Kunanbay, Mahtumkulu Firâkî, Cengiz Aytmatov gibi Türkistan coğrafyasının yıldız isimleri de Türk Dili ve Edebiyatı ders kitaplarında kendilerine yer bulmuşlar.

İşte bu! Bizim kuşak kendi çabalarıyla bu coğrafyanın edebiyatına ulaşırken bugünün gençleri bu isimleri ders kitaplarında tanıyor. Bu elbette büyük bir vizyonun, derin bir mefkûrenin sahaya yansıması. Binaenaleyh Maarif Modeli programı hem ders kitapları üzerinden hem de dijital mecralar üzerinden başarıyla yürütülüyor.

Sanal medyanın çocukların ruh sağlığını olumsuz etkilediğine işaret eden Tekin, "Ya içeriklerinizi çocukların erişemeyeceği şekle sokun ya da çocukların zarar görmeyeceği şekilde onaylayın" dedi. Bu şirketlere dava açmaya hazırlandıklarını bildiren Tekin, "Pedagojik anlamda yaşlarıyla uyumlu olmayan içeriklerle karşı karşıya kalmaları çocuklarımızın akademik ve kişisel gelişimlerini olumsuz etkiliyor. Bu gerekçeyle ABD ve AB ülkelerinde açıldığı gibi biz de Bakanlık olarak böyle bir süreci başlatacağız" diye konuştu.

Hasılı, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in liderliğinde hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve köklü müfredat reformları, Türk Millî Eğitim sisteminde âdeta tarihî bir dönüm noktası. Yusuf Tekin'in yoğun mesaisi ve vizyoner çalışmaları neticesinde şekillenen bu yeni eğitim felsefesi, öğrencileri sadece akademik başarıya değil, kendi öz değerleriyle barışık, millî ve manevi bilince sahip bireyler olarak yetiştirmeyi kurumsallaştırıyor.

Ne diyelim? Niyet hayır, akıbet de hayrola inşallah...

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