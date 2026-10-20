Tufan koptu be Reis

İki iyi takım… İki iyi hoca… İki iyi golcü… Haydi Nübel’i de katalım, iki iyi kaleci… Yani, keyifli bir maç için her şey var. Eh, maç da öyle başlıyor.

Beşiktaş’ın organize ataklarında Onana devleşiyor. Olaitan’a Cerny’ye, Trossard’a geçit vermiyor Kamerunlu eldiven.

Maçta ilk 20 dakikayı bitirdiğimizde Trabzonspor’un sürpriz atağı geliyor. Sol korner bölgesi civarında Aral ile Muçi küçük bir gösteri yapıyor. Muçi kaleye vuruyor, Nübel ancak çeliyor ve Tufan kopuyor. 1-0.

Hatta bu golün moraliyle ikinci golün kıyısından dönüyor bordo mavililer. Beşiktaş’ın iki kanadındaki ön ve arka oyuncuların kopukluğunda yine Nübel’le baş başa kalıyorlar. Aral’ın ortasında bomboş kaleye önce Muçi sonra Dju dokunamıyor.

Aynı şekilde, Beşiktaş’ın topluca yüklendiği dakikalarda bir de Franculino Dju karşı karşıya kalmaz mı? Nübel izin vermiyor farkın açılmasına.

Salahsız düğün olmaz

İkinci yarı tempo düşüktü. Trabzonspor topu Beşiktaş’a verip tamamen savunmada kaldı. Doğrusu Beşiktaş bu yarı boyunca - Trossard’ın şutu dışında- net pozisyona giremedi. Ama kurt adam Reis, yine sürpriz atağa kurgulamıştı takımını.

Maçın ilk yirmi dakikasında ilk golü atan Trabzonspor, son yirmi dakikada da ikinci golü buldu. Aral kaptığı topu Dju’ya aktardı, o da çizgiye inip Salah’a kesti, gerisi malum. 2-0.

Özetle büyük maçı taktik kazandı. Miretti, Orkun’un yerini doldurdu mu, tartışılır. Ozan Tufan, Folcarelli’nin yerini doldurdu mu, tartışılmaz!

Peki maçın adamını ne yapacağız? Bir yanda Vlahovic’i bitiren Nwaiwu, öbür yanda hem hücum hem savunmada canhıraş mücadele eden Aral Şimşir.

Maçın adamı: Aral Şimşir

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