Amed’e pahalıya mal oldu!

G.Saray, son 28 gün içinde (9 Ekim-7 Kasım) 3 Şampiyonlar Ligi, 5 Süper Lig maçı olmak üzere 8 maç oynadı! Hem de rotasyon yapmadan! En az 7-8 oyuncusunu sabit kullandı.

Amed SF, G.Saray gibi bir deplasmana ancak bu kadar ofansif çıkabilirdi. Ki Okan Buruk, Osimhen’in yokluğunda bile Deniz Gül’ü sahaya sürmekten imtina etmişti!

Batrakov, Osi’yi unutturdu!

Lig lideri, lig ikincisini ağırlıyor! Zemin patates tarlası...

İştahlı ve biraz daha aidiyet duygusu yüksek bir Leao seyrettik. Torreira’nın aklı, Leao’ya golü kazandırdı.

Bu erken gol, Amed’i risk almaya itti. Üst üste kornerler ve duran toplar kullandılar. Hepsinde de çalışılmış aksiyonları vardı. Dia Sabia, son vuruşlarında çerçeveyi tutturamadı. Teslim olmuyorlardı.

Yunus-Batrakov, ilk yarı biterken öyle bir gol kaçırdılar ki bu sezon bir daha benzer bir pozisyon yakalayamazlar.

Batrakov, çalışkanlığının karşılığını aldı! Kaleci Lafont’a çok ciddi bir hata yaptırdı.

Hasi, hatasından döndü!

Amed SF Teknik Direktörü Hasi, bu sezon kaç maça Diagne-Orban ikilisiyle başlamış ki G.Saray’a karşı bu iki oyuncuyla çıkıyorsun? İç sahada dahi birlikte oynatmadığı bu iki oyuncuyu RAMS Park’ta sahaya sürmek aşırı riskti.

Bunun bedeli ağır oldu!

İkinci yarıda Diagne’yi kenara aldı. Maçı 0-0’mış gibi düşündü. Savunmayı hatırladı, dengeyi yakaladılar. Ama çok geçti. İki gol bulsan da yetmez!

HAKEM: Leao’nun golünden sonra gol kutlamasında en az 7 oyuncu başlarını formayla örtmüştü. Sarı kart çıkmadı.

Maçın adamı: Batrakov

Ömer Faruk Ünal'ın önceki yazıları...