Zannediyorlar ki dokunulmayacak!

Ekosistem’in yolsuzlukları sapır sapır döküldükçe diyorlardı ki;

“Bir tek CHP’liler mi yolsuzluk yapıyor? Kendi adamlarına niye dokunulmuyor?”

Durum hiç de öyle değildi oysa.

Mesela, geçen yıldan birkaç çarpıcı örnek;

Bankalararası Kart Merkezinde ihalesiz çipli plastik kart alımı ve Troy yazılımı sebebiyle soruşturma başlatılmış, 200 liralık banknotların üzerinde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı dâhil yedi kişi tutuklanmıştı.

Benzer bir operasyon, Türkiye’nin yurt dışındaki kültür elçisi sayılabilecek Yunus Emre Enstitüsü Başkanı’nın zimmetine para geçirerek görevini kötüye kullanmaktan tutuklanmasıydı.

Yerel yönetimlerde de durum farksızdı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden Eylül 2026’ya kadar, yüzde 46 oranı ile en fazla soruşturma izninin AK Partili belediye ve belediye başkanlarına verildiğini İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi rakamlarıyla açıkladı.

Yani, iktidar yerel yönetimlerde en çok baskıyı sayı olarak çok daha fazla belediyeye sahip CHP’ye değil, AK Partili belediyelere yaptı.

Nitekim yolsuzluğa bulaştığı tespit edilen Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı dâhil, 16 kişi tutuklanıp cezaevine gönderildi, bütün mal varlıklarına da el konuldu.

Aynı şekilde, geçtiğimiz eylül ayında, kayyım yönetiminde bulunan İstanbul Esenyurt Belediyesine de operasyon yapıldı, kiraladığı evde rüşvet paraları ile suçüstü yakalanan Başkan Yardımcısı ile birlikte 9 kişi tutuklandı. Kayyım Belediye Başkanı ise görevden alındı.

Yolsuzluk ve ahlaksızlık fışkıran belediyelerindeki operasyonları kamufle etmek için ‘Ekosistem’cilerin ağzına sakız yaptığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in de oğlu ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında beş saat ifadesi alındı.

Nitekim dosyanın kapağı henüz kapanmadı, nereye varacağı yargının işi.

Sonra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı operasyonla fon vurgunu patladı.

***

‘Ekosistem’cilerin “Bakın bunlar AKP’li”, “Bunlar AKP’lilerin yakınları” diye parmakla gösterdiği yüzden fazla ismi kim gözaltına almış ve tutuklamıştı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sonuna kadar gidin” talimatıyla arkasında durduğu yargı.

FETÖ destekli ‘Ekosistem’ciler, birilerinin onlara kıyak geçip ismini verdikleri eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’ya dokunul(a)mayacağını zannediyorlardı.

Ekrem İmamoğlu’nun suç ortağı Yeni Parti lideri Özgür Özel, “Haydi tutuklayın da görelim” naraları attı.

Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan, tavrını daha ilk günden açıklamıştı.

Nitekim, önce Eski Bakan’ın elde ettiği haksız kazancı iade etmesi sağlandı, ardından da gözünün yaşına bakılmadan tutuklandı.

Devamı gelecek mi?

Hiç şüpheniz olmasın.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye’de, 40 yıldan fazla zamandır devletin içine sızmış FETÖ ihanet örgütünden arınma nasıl devam ediyorsa…

40 yıllık silahlı PKK terörü tehdidi nasıl sona eriyorsa...

Her türlü pisliğe zemin hazırlayan siyaset de temizlenecek, bürokrasi de çürüklerden ayıklanacak.

Bir zamanlar MHP nasıl FETÖ’cü hainlerin tahakkümünden kurtarıldıysa…

CHP, her türlü film ve fırıldakla Türkiye’ye operasyon çekebileceğini zanneden ‘Ekosistem’ şebekesinden ayrıştırıldıysa…

Aynı akıbeti AK Parti’ye sızan yahut iktidarın gücüyle sapıtanlar da yaşayacak.

Türkiye işte böyle böyle feraha çıkacak.

Erdoğan’ın talimatıyla partide ve bürokraside yapılan temizliği, kendi hırsızını-ahlaksızını kurtarmak için sebep yapmaya çalışanlar ise tarihin çöplüğüne atılacak.

Aydınlık bir istikbal istiyorsak, bu mücadeleye destek vermekten başka duracağımız bir yer yok.

Dün “Niye sadece CHP’lilere dokunuluyor?” diyenlere bugün nasıl aynı cümleyi kurabilecek alan kalmadıysa, yarın edebilecekleri bir tek söz kalmayacak.

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