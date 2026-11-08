Yaşıyoruz bu hayatı…

Sabah yaşlı komşunun telefonuyla uyandım. Frekans değişikliği vs sebebiyle TV’de yayını yokmuş, gel hallet diye arıyor. Bi gittim; at yarışı kanalı açık. Teyze, sadece bu kanal gösteriyor diye bir aydır at yarışı izliyormuş. “Deli Turbo koşacak birazdan” diyor… Başka ülkede yaşayamam örneklerini üst sıradan girer… Ve n’aapıyoruz? Kalite standartları gereği sadece keyfimize bakıyoruz…

Çayın demsizini insanın densizini sevmem. Nokta.

Herkes yaşattığını yaşarken biz arkamızda yaslanıp bakacağız, size de kolay gelsin…

Ağustos böcekleri çok ötünce çatlayıp ölüyormuş. Keşke bilip bilmeden ‘Car car’ konuşan insanlar için de bu özellik olsaymış…

Uçmayı beceremeyenler kanat kırmayı pek severmiş!

Kalbini bilen, dilini anlar canlarım. Fazla kelam, harflere zulüm…

‘Bazı konuları kafamda rafa kaldırdım ama sürekli o rafa gidip tozunu alıyorum…’ diyorsan, gel bir sarılalım…

Bu arada her derde deva olan sarılmak mıydı? Sarımsak mıydı?

Kilo aldık demeyelim de güzelliğimizin hacmi arttı diyelim…

Tabii ki hatayı kendimde aramıyorum. Kaç milyon insansınız, sizden birindedir!

Yılan derisini değiştirir ama huyunu değil. O yüzden bazı insanların yeni çevresi, yeni ilişkisi, yeni hayatı seni şaşırtmasın. Ambalaj değişince zehir vitamin olmuyor.

Ey bazıları, ağzınızı toplamanız için illa dağıtmamız mı gerek?

Başkasının ışığını söndürünce kendii yıldızının parlayacağını sananlar, büyük yanılıyorsunuz!

Ünlü bir üşenirin dediği gibi; Boşveeer!

Kedim son günlerde çok hâlsiz, yemiyor içmiyor hastalandı. Veterinere götürdük; veteriner kedimin yüksek tansiyonu olduğunu söyledi. Annem de oradan “O bizim ailede genetik” diyor… Ayy ben nerelere gidem?!

Köre renk sağıra ahenk anlatılmaz!

Üç tarafı denizlerle, iç tarafı cahiller ve hainlerle çevrili bir kara parçası. Bilin bakalım neresi burası?

İte it gibi davranın ki kendini aslan zannedip size kükremesin canlarım…

Toplu taşıma araçlarına “Yüksek sesli hayat hikâyesi içeren telefon görüşmelerinizi araçta yapmayınız!” uyarıları asılsın diyenler el kaldırsın.

İstemediği birinden ilgi görünce ‘tıslamayı’ nasıl kedilere kaptırdık ya… Müthiş tepki…

Moraliniz bozuk olduğunda dürüm yeme isteğiniz artar; psikolojide buna duygu-dürüm bozukluğu denirmiş…

Önce kibrit çakmasını öğrenin, sonra ortalığı yakarsınız guzum…

Farkındalık aboneliğimi iptal ettirmek istiyorum. Nereye başvuruyorduk?

Aah ı ah… Biz de tatlı dilliydik, her delikten her köşeden yılan çıkınca vazgeçtik…

Ben net insanım, net insanlara hayranım. Karla karışık yağmuru bile sevmem!

Su içsek sırtımızdaki deliklerden akacak hâlâ diyor ki; bana güvenmiyor musun?

Tek canla bu bölüme kadar iyi geldik yalnız…

Bir dağa, dünya seni görsün diye tırmanma. Bir dağa, sen dünyayı göresin diye tırman…



Ninem diyor ki; En karanlık an, şafağın en yakın olduğu andır.

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