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Kasımpatı…

Halime Gürbüz
Halime Gürbüz halime.gurbuz@tg.com.tr
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"Böyle devam ederse, böyle devam edemez!" sloganıyla başladığımız bir günden herkese selam. “Neyse yaa, çok da şey etmeye gerek yok…” diyerek Türk kahvemizi içiyor, kasım ayının hepimize huzur ve sağlık getirmesini dileyerek kaldığımız yerden devam ediyoruz…

Efem, bir Çin atasözü derki: “Hua Young gun vinkk, duola vunna dong!”
Yani Türkçesi: Eyleme dilini edepsiz, fena döverler sebepsiz!

“Mutluluktan havaya uçsam Tesla çarpar…”cılar, birleşim…

Nezaket bilinçli bir tercihtir. Isırmıyoruz diye dişimiz yok sanılmasın!

Bayılıyorum doğruları söylediğim köyden kovulunca uzaktan “o köyün yanışını” izlemeye…

Hayatın kaydıkça mizah yeteneğin gelişir! Nereden biliyorum diye sormayın.

Çamaşır yıkamak; 45 dakika, asmak 9 dakika.
Kuruduklarında yerlerine koymak; 3 ila 35 iş günü.

Eli kapıda olanı kalmaya zorlamayın, korkağı da savaşa çağırmayın.

Bazı insanları susturmanın en iyi yolu, haklı olduklarını sanmalarına izin vermektir.

Allahım bizi; ilk gördüğünde “Maşallah”, tekrar gördüğünde “İnşallah”, sonrasında “Elhamdülillah” diyecek insanlarla karşılaştır. Âmin…

Anacığım bazıları enerji yollamaktan evreni deldi, ne olacaksa olsun artık…

Koskoca ülkede 11 devlet, altı özel akıl hastanesi varmış. Ben boşuna demiyorum yatacak yerimiz yok diye!..

Umursamazlık seviyemi şöyle anlatayım: Artık bir kulağımdan da girmiyor…

Saklama kaplarını neden şeffaf yapıyorlar ki, belki gerçekten bir şey saklayacağız…

Size bir dost tavsiyesi sakın şu cümleyi kurmayın: “Daha kötü ne olabilir ki?”

İnanın hayat merakınızı gideriyor…

“Ayın bizi takip ettiğini sandığımız zamanlar hayat gerçekten güzeldi…” diyenler el kaldırsın.

Değer bilmeyene verdiğin her şey israftır. Nokta.

“Herkesle aramı iyi tutmaya çalışırken kendimle küs kalmışım haberim yok” diyorsan, gel bir sarılalım…

Hatasıyla yüzleşen de var yüzsüzleşen de!..

Az önce bisküviyi "Buradan açınız" yazan yerden değil de, diğer tarafından açtım.
Bekleyin, bu daha başlangıç. Daha ne kötülükler yapacağım!

Çok inandığımız kavunların kelek çıkmak gibi bir huyu vardır. Mevzu kavun değil…

Bazen hiçbir şey değişmez, sadece sen görmeye başlarsın.

Palyaçonun palyaço gibi davranmasının suçunu ona yükleme. Asıl kendine şunu sor: Sen neden dönüp dolaşıp aynı sirke gidiyorsun?

Ninem diyor ki; Katrandan olmaz şeker, olsa da cinsine çeker.

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