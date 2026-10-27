Gecenin ıssızlığı…

Ohh be... Gece yarısı çoktan geçti, el ayak çekildi, trafik sustu, herkes uyudu, tam kafa dinlemelik; sokaklar sessiz, şehir sessiz... Biraz da romantik takılalım. Yaz kızım. Öhöm... Gecenin şefkatli perdesi usulca çekilirken, tıpkı huzurlu bir liman... "miyaoovvv"... Evet, huzurlu bir liman gibi... "miyovvv, mavv, miyooouv" Ne oluyor yahu?.. Hıhım... Bir fırt çay... Gece, sığınılan sessiz bir limandır yalnızlara. Aaa? "miyaow, mav, hav hav, tan, tangır, güm!" Ne huzuru yahu? Gece sessizliği, asap bozacak kadar gürültülü.
Al işte başladı sokak orkestrası psikopat kediler korosu. Niyeyse gecenin köründe hayvanat cümleten coşuyor. Kedisi, köpeği, martısı kargası. Arada keçi sesi de geliyor ama o, benim kaçırdıklarımdan biri olabilir!.. O değil de esas geceleri nereden geldiği belli olmayan sesler insanı tıstırıyor! Hele de yalnızsan...
Sesi duyma, yerinden sıçrayış, dörtnala giden kalp çarpıntısı, üç dakika pürdikkat kesilme durumu, sapık gelip beni öldürecek korkusundan uyuyamama, acil durumda kaçış senaryoları türetme, beş dakika sonra iki tane daha çıt çıtır sesi...
Duyulan her pıtırtı, fısıltı, hışırtı insanın aklını alır, türlü türlü komplo teorileri kurdurtur, uykuyu unutturur. "Tırrpççakk, çıtçat" tarzındaki genleşme ve büzüşme etkisi ile hayat bulan sesler, televizyon, korniş vb. kaynaklı olabilir. Ya da silkelenen buzdolabı, avizeye sıkışmış dev karasinek, damlayan musluk, parkeleri kemiren haşerat, çift kale maç yapan fareler, çocukluğumuzdan kalan yatak altı canavarı, hırsız, katil, cani, Drakulaaa! aaaaAA!
İstatistiklere göre bu gibi durumlarda insanların yüzde ellisi elde bıçakla geçtiği her yerin ışığını açarak bütün evi dolaşıyor, yüzde beşi su içecektim bahanesi ile sokak kapısını kontrol ediyor, kalanı yorganı kafaya çekip titriyor. Odanın kapısını açık bırakıp canavar geçecek endişesiyle o tarafa hiç bakmayanların oranı, hava yapmış kalorifer borularından gelen sesi "galiba sur borusu öttü" diye algılayanların iki katı...
Kafaya taktıkça stetoskopla evi turlatacak kıvamda paranoyanız olur. Siz "eytere beah" (artı destur x3) deyip olayın üzerine gitmediğiniz sürece sıkıntı yok. Korkmayın, belki de kedidir kedi…
Ninem diyor ki; Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak yeğdir.