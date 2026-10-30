VAR'da tam zirve ve tam dip!

Geçen sezonki son G.Saray-F.Bahçe maçını Yasin Kol yönetmişti. VAR’da da Ömer Faruk Turtay vardı.

Demek ki o dönemin en çok güven duyulan hakemi ve VAR’ıydılar.

Aynı Ömer Faruk Turtay’a Trabzonspor-Konyaspor kupa finalinde de VAR görevi verilmişti.

Gelelim bu sezona…

2. haftada Ç. Rizespor-Samsunspor maçında düdük çalıyor. (22 Ağustos)

Ertesi gün Eyüpspor-Gaziantep maçında VAR’da görev yapıyor. (23 Ağustos)

3. haftadaki Amed SF-Trabzonspor maçındaki VAR görevi, son maçı oluyor. (31 Ağustos)

İki aydır kızakta! Şimdi adama sormazlar mı?

Bu kadar güvendiğiniz, kupa finali ve derbi verdiğiniz hakem hangi kabahati işledi?

Tek sebep, Amed SF-Trabzonspor maçındaki performansı mı? Cezalar kaç hafta, kaç maç? Buna kim ya da kimler karar veriyor?

TFF iç hukukunu neden işletmiyor?

TFF Hukuk Müşavirliği, ısrarla yapılması gereken sevkleri yapmıyor!

Ferhat Gündoğdu ve Yasin Kol başta olmak üzere tutuklanan ve haklarında adli kontrol kararı verilenlerle ilgili hiçbir işlem yapılmadı.

MHK Talimatı’nın 40. maddesi çok açık; sevkleri kaçınılmaz.

“Bir şey olmaz” demeyin!

Bakın, 2001’de adı birtakım malum işlere karışan hakemler o gün sevk edilmiş ve gereken ömür boyu men cezalarını almış olsalardı bugün bu ülke bunları yaşamayacaktı.

O kişiler MHK’lere adım atamayacak, gözlemcilik yapıyor olmayacaklardı.

O kadar hakemi ve gözlemciyi sevk ederken kılınız kıpırdamadı! Bugün görmezlikten gelmeniz, bizi çok başka anlamlar çıkarmaya sevk eder!

Siz demiyor muydunuz, “Kulüpler kendi önlerini temizlesin!” Peki, siz neyi bekliyorsunuz?

Neymiş, tecrübe önemliymiş!

İlk 9 haftada oynanan 4 derbinin üçünü aşağıdaki hakemler yönetti!

F.Bahçe-Beşiktaş (Halil Umut Meler), Trabzonspor-Beşiktaş (Cihan Aydın), G.Saray-F.Bahçe (Atilla Karaoğlan).

Hakem performansları genel olarak sınıfı geçti, büyük ölçüde kabul gördüler.

Demek ki bir hakeme gereken tecrübeye kavuşmadan derbi verilmezmiş. Bilmem anlatabildim mi?

6. haftadaki Trabzon-G.Saray maçını Batuhan Kolak yönetti. İlk derbisiydi ve ilk kez Trabzon’da maç yönetiyordu. Skora rağmen iki fahiş hata yaptı. Hakemliği geriye gitti, bugünlerde kayıp.

Giden tutuklu MHK Başkanı, Mehmet Türkmen, Ozan Ergün, Oğuzhan Çakır ve Ali Yılmaz’a derbiler veriyordu.

TFF Başkanı ile giden MHK Başkanı, iki yılda Süper Lig’e hakem çıkarıyorlardı.

Buradan çıkarılacak çok ders var! Bakın, bugün bu düzenin kazandırdığı tek bir Türk VAR’ımız yok!

Yol arkadaşınız için!

Giden MHK’nin arkasında kapı gibi duran kulüpler vardı! O başkanlar, o kulüpler malum! Bir aydır sesleri çıkmıyor!

Çıkın, yol ve mesai arkadaşınız için ya “Masumdur” deyin ya da memleketten bir “özür” dileyin!

Demek ki kulüpler, hiç anlamadıkları hakem işlerinden uzak tutulmalılar! Nasıl futbolcu ve teknik adam seçimlerinde yanılıyorlarsa hakem yöneticisi tercihlerinde de fiyasko çıktı.

TFF futboldan uzaklaştı!

Mevcut TFF, 18 Temmuz 2024’te seçildiğinde yönetim kurulunda Sivasspor, Adanaspor ve Manisaspor kulüplerinin eski başkanları vardı. Yine Bayram Saral, Ural Aküzüm ve Ceyhun Kazancı gibi futbolun çok içinden gelmiş isimler vardı.

Bugün hiçbiri yok! Şimdi şu soru sorulmaz mı? Bu kadar yetkin dedikleri ekiple iki yılın sonunda gelinen nokta burası. Bu arkadaşların yedekleriyle yedi ayda mı düze çıkacaksınız?

Hakemlerin kafası rahatladı mı?

Yaygın bir kanaat var! Tutuklamalardan sonra hakem performanslarının biraz pozitif yönde değiştiği söyleniyor. Olabilir mi?

Hakemlere uygulanan mobbingin ortadan kalkması…

O ispiyonculuğun, herkesin herkesten şüphe etmesinin sona ermesi…

Az da olsa bir çalışma barışı sağlanabildiyse bu sahaya yansımış olabilir.

Daha net şeyler söyleyebilmek için birkaç haftanın daha geçmesini beklemek gerekir.