Muçi büyük oynadı!

Ç. Rizespor için müthiş bir 45 dakika oldu; toplu topsuz maçın hâkimiydi! Trabzonspor, belki sezonun en kötü ilk yarısını oynadı. İsabetli şutları dahi yoktu. Rize’nin sağ kanadı çok iyi çalıştı, Mebude ve Borrelli yapımı goller de hep oradan geldi. Onana ve Eskihellaç, bugüne kadar Trabzonspor’un en çok katkı veren oyuncularıydı. Ancak fahiş hatalar yaptılar, bir anda 2-0 geriye düştüler. Bordo mavililer ikinci yarıda akın akın geliyordu, Rize savunması çok önde yakalanıyordu.

Muçi’nin akıl dolu uzun her pası ileride pozisyon demekti. O ilk yarıda isabetli şutu olmayan Trabzonspor, 8 dakikaya tam 3 gol sığdırdı. Maç bir kere daha gitti geldi!

Hakem Halil Umut Meler kart ve faul hataları yaptı. İki dakika öncesinde sarısı olan Fabinho’nun rakibinin ayağına basması net bir sarı ve ardından kırmızı olmalıydı. Meler’in yapamadığını Thomas Reis yaptı, öğrencisini kenara aldı.

Ömer Faruk Ünal'ın önceki yazıları...