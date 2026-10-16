Anthony Taylor mı, yoksa dublörü mü?

Süper Lig Elit Hakem Direktörümüz Anthony Taylor fena patladı! Anlaşılan ipleri kaptırmış! Kontrol başkalarında.

Süper Lig’in 6. haftasındaki Amed SF-Beşiktaş maçında hakem Ali Şansalan…

Hakem, Vlahovic’e hücum faulü çaldı. Pozisyon hâlbuki penaltıydı.

Ali Şansalan’ı haklı göstermek için Taylor, cümle üstüne cümle sıralıyor. Hesapta memleketi ikna edecek!

Yine 5. haftadaki Beşiktaş-Erzurum FK maçında siyah-beyazlıların iptal edilen golünde de benzer yorumlar yapıyor! O da kabul görmedi!

Bu Taylor İngiltere’den geliyor. Oradaki futbolu anlatmaya gerek var mı?

Ve Türkiye’ye geldiğinde hakemlere ilk verdiği talimat, “Basit faul istemiyoruz” olmuştu.

Eee, şimdi hangisi doğru?

Bu 5. ve 6. hafta pozisyon analizlerini muhtemelen Ferhat Gündoğdu tutuklanmadan önce hazırlamış!

Dublörü değilse Taylor bu kadar çelişkili yorumlar yapmamalıydı.

10 yıl ensemizde boza pişirdin!

İşine gelmeyen ne kadar hakem ve gözlemci varsa hepsini FETÖ’cü ilan ettin!

Mahkemeye gittiler, aklandılar!

Seçildin; ilk işin, hepsinin kellesini almak oldu! Bir mahkeme kararı olmadan!

Ki bunların FETÖ ile bir iltisakı tespit edilemedi. Yargı kararları ortada! Kamuda ve özel sektörde çalışmaya devam ediyorlar.

Şimdi, sonuna kadar kefil olduğun MHK Başkanı ve en çok güvendiğin hakem tutuklu!

Çık, bir şey söyle! Ya onları “savun” ya da “yanıldım” de!

“Mobbing” ve “kıyağı” birbirine karıştırmayın!

Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda düdük çalmıştı.

Yardımcıları Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy’du.

Gruplardaki Belçika-Slovakya ve Polonya-Avusturya maçlarından sonra son 16 turundaki İngiltere-Slovakya maçını yönetmişti.

Şampiyonanın hemen sonrasında tutuklu genel müdür MHK Başkanı yapılmıştı.

İlk işi, bu ekibi dağıtmak olmuştu.

Halil Umut Meler’in yardımcıları her maçta değişiyordu. Kerem Ersoy buradan uzaklaştırılmıştı. Emre Eyisoy hakemliği bırakmış, yerine istikrarlı bir yardımcı atanmamıştı.

Halil Umut Meler, yapılanlara karşı hiçbir reaksiyon gösterememişti.

Bütün bunları niye anlatıyorum?

Aynı dönemde Yasin Kol; yardımcılarını, dördüncü hakemi, VAR’ı ve AVAR’ı kendisi belirliyor. MHK Başkanı, “Peki” diyor. Gözlemciler, Yasin Kol’un maçına çekinerek gidiyor!

Birileri bunu normal gösterme derdine düşmüş. Hakem ekibini kendisi seçermiş. Yok ya! Böyle mi seçermiş? Biri “dikte” ediyor, diğeri “sabote” ediliyor.

Halil Umut Meler’e yapılan muameleye bakın! Yasin Kol’un gücüne bakın!

O günlerde bu durumu bu sütunlarda ve ekranlarda defalarca dile getirmiştim!

Tabii, bu işin böyle dikte edildiğini de bilmeden…

İçeride kalanlar, dışarıda kalanlar!

Tutuklu eski MHK Başkanı, her iki gelişinde de çok sayıda hakem ve gözlemcinin kafasını kopardı.

Dikkat çeken ayrıntı şu: Hep “temizlerin” düşmanı oldu, onların karşısında yer aldı!

DIŞARIDA KALANLAR: Yasadışı bahse karışmayanlar, MASAK’a takılmayanlar, Riva’da kafa çekmeyenler, taciz suçlaması bulunmayanlar, kumar oynamayanlar, taciz ve ispiyonculuk yapmayanlar…

İÇERİDE KALANLAR: Memleket gördü!

Bütün bunlar sizce tesadüf olabilir mi?

Soruşturmanın selameti bakımından!

Bütün bunlar yaşanırken çıtı çıkmayan mevcut MHK’de kalan beş kişi de acilen oradan uzaklaştırılmalıdır.

MHK bünyesindeki profesyonellerin bu işlere karışmamış olma ihtimali var mıdır? Kendilerini zorda bırakacak işlemlere ilişkin kayıtlar duruyor mudur?

VAR operatörlerinin bilgisine mutlaka başvurulmalı. VAR’a camekânın dışından işaretle müdahale edenler oluyor muydu? Bu durum kameralara yansıdı mı?