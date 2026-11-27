UEFA ve FIFA! Bu iki yapıya artık güven kalmamıştır, saygınlıkları sıfırdır!

Üç yıldır hiçbir organizasyondan İsrail'i dışlayamadılar!

İsrail kulüplerini, İsrail Millî Takımı'nı hiçbir şey olmamış, hiçbir ülkeye saldırmamış gibi el üstünde tutmaya devam ediyorlar! Kan dökmek, onlara avantaj sağlıyor.

UEFA, en son da G.Saray-Aston Villa maçı öncesinde "İsrail aleyhine pankart açmayın" diyecek kadar ileri gitti.

Biz bu UEFA Başkanını İstanbul'da uçağın içine kadar giderek karşılıyoruz.

Kanka olduğumuz UEFA Başkanı Ceferin'in hanımına İstanbul'da resim sergisi açıyoruz! Eserleri için müşteri oluyoruz!

Bizim TFF başkanına sorsanız hamasetin kitabını yazar, zulme karşı gelmeyi sana bana bırakmaz!

Bu arada mutlaka Beşiktaş'ın mağduriyetini de hatırlatanlar olacaktır: "Hapoel maçı neden Batum'da?" diye!

Son Uluslar Ligi'nde İrlanda-İsrail maçı Sırbistan'da, Avusturya-İsrail maçı ise Macaristan'da oynandı!

Anlaşılan o ki İrlanda ve Avusturya bile güvenlik garantisi veremiyor! Bu, ülkelerin verebileceği bir karar.

VAR tayinleri çok tartışmalı!

VAR'daki hakem tayinlerinde bir ilke, bir prensip, bir sistem olsa saygı duyarsın!

Ne var ki bizdeki VAR tayinlerinin hiçbir mantığı yok! Birkaç soru soralım:

Erkan Engin'i G.Saray-Samsun maçında VAR'a kim tayin etmiştir? PMİK mi, Igor Radojcic mi?

Sarper Barış Saka, F.Bahçe-Alanya maçından sonra nasıl oldu da bu kadar kısa sürede dönebildi?

Yılların Volkan Bayarslan'ı, Özgür Yankaya'sı Süper Lig'de geride kalan 12 haftada ancak bir iki maç alabildiler! Diğerleri kadar arkaları sağlam değil mi?

Sırp olunca, çok makbul!

Yardımcı hakemler VAR odasında ancak AVAR olarak görev yapabilir.

VAR olarak görev almak için en üst iki ligde (Süper Lig ve 1. Lig) hakem olarak görev yapma şartı var.

Peki, biz ne yaptık? Sırp yardımcı hakem Igor Radojcic'i VAR'ın başına koyduk, sorumlusu yaptık!

Bunun başka bir örneği var mıdır?

Bizde kariyer ve birikim olarak bu Igor'dan kat kat üstün en az 10 yardımcı hakem vardır!

Kafanıza göre uygulamalar, başınıza iş açar!

Mehmet Büyükekşi döneminde hakemlere şöyle bir talimat verilmişti: "Maçtan hemen önce iki teknik direktörün yanına gidip ellerini sıkarak başarı dileyeceksiniz!"

Teknik direktör elinizi uzatmazsa, eliniz havada kalırsa ne olacak? Ya da o teknik adamla geçmişte bir sıkıntı yaşadıysanız ne olacak? Nitekim daha sonra bundan vazgeçilmişti.

Görevden ayrılan tutuklu genel müdür de güya hakemlere "Teknik direktörler yanınıza gelip elinizi sıkmayarak sizi küçük düşürmeye kalkacak olurlarsa sarı kartınızı kullanın" demiş!

Ali Şansalan da buna uymuş, Okan Buruk'u ikinci sarı kartın ardından oyundan atmış!

Hakemler her zaman istisnadır!

Teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, TFF ve MHK'ye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi, istifaya çağırdı!

Bunu bir hakemin oğlu, eşi ya da kardeşi yapsaydı ne olurdu?

Hakemliği biterdi! Üstü çizilirdi!

Suç şahsidir ama hakemler istisnadır!

Hatırlayın; FIFA kokartlı yardımcı hakem Kerem Ersoy'un babası için tutuklu genel müdür neler söylüyordu? Mobbingin şiddetini memleket görmüştü!

Yeni MHK yemin etti mi?

MHK talimatına yakın tarihte eklenen bir hüküm var! MHK başkanı ve üyeleri yemin ederler. (Buna ilişkin bir metin hazırlanmış.)

Yeni MHK bu metni okuyarak yemin etti mi?

Yeni MHK mal varlığı beyanında bulundu mu?

Yoksa yeminden ve mal beyanından İngilizler, İrlandalılar, Sırplar muaf mı?

Diyeceksiniz ki: "Neremiz düzgün ki?" Siz de haklısınız!