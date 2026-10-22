Kazanılması gereken maçtı!

G.Saray; maça en orjinal, en ideal, en çok beraber oynamış kadrosuyla başladı.

Yani kimsenin aklında, F.Bahçe derbisi yoktu! Lille tek rakipti ve hedef 3 puandı.

Sakar stoperleri Riberio, topu Yunus’un önüne indirdi. Lille yediği bu şok golle âdeta maça mağlup başladı.

Bu gol, G.Saray’a fazla güven getirmişti, konsantrasyon problemi başladı.

Osimhen’den tutun, Abdülkerim dâhil, Uğurcan’a kadar herkes rakibe ikramda bulundu. Bu seviyede böyle gol yenmez!

Lille’deki oyuncular atlet, hızlılar, gençler! Temiz ve çok sade oynuyorlar. Hataları affetmediler!

Biraz ciddiyet yetti!

İlk yarıda Sallai, Yunus kanadı aksadı. Lille, bu zaafiyeti iyi kullandı, golleri öyle buldular.

Lille’in eti-butu belliydi, yenilmeyecek bir takım değildi.

Geç olmadan G.Saray işin ciddiyetinin farkına vardı. Osimhen’in ısrarı ve gayreti sonrası kazanılan korner, 3. golü getirdi. Lille bu golden maçtan koptu.

Berke de gününde değildi.

Kim neyi ne kadar yaptı?

BATRAKOV: G.Saray’da tartışmasız, sezonun en iyi transferi. Her hafta, her maç üzerine koyuyor.

DİAOUNE: Gineli 19 yaşındaki çocuk çok temiz iki gol kaydetti. Bizde olsa “henüz erken, biraz pişsin” denir.

HAKEM: 28. dakikada Osimhen’e aldandı, penaltı noktasını gösterdi. Halbuki Berke uzanmış ve topa sahip olmuştu. VAR çağırdı, Slovenyalı hakem Obrenovic’e hatasını düzelttirdi. UEFA Başkanı Ceferin kontenjanından hakemlik bu kadar oluyor. Ş. Ligi’nde çalınmış en komik penaltı olabilir.

Maçın adamı: Batrakov

Ömer Faruk Ünal'ın önceki yazıları...