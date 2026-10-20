Kartal ava giderken avlandı!

Bu iki takımın yakın tarihte kadro kaliteleri hiç bu kadar üst seviyede olmamıştı.

İki teknik adamın da kafasında kazanmak dışında bir şey yoktu! İkisi de “1 puana” razı olacak kimlikte değillerdi.

Bu da tempolu ve açık bir futbolu vaat ediyordu. Nitekim öyle de oldu!

Nwaiwu’nun “tereyağından kıl çeker” gibi rakibe dokunmadan uzaklaştırdığı toplar galibiyetin ilk habercisiydi.

Oyun Beşiktaş’ın, skor Trabzon’un

Trabzon’da Cerny, Vlahovic, Rıdvan, Salih hatta Miretti ile başlamak; ciddi bir rotasyondu. Yorgunluğa çare bulunmuştu! Ancak savunma dağınıktı.

Onana’nın koruduğu kaleye çekilen şutların sayısı bir hayli fazlaydı. Direk dâhil.

Ne var ki; golü bulan taraf çok daha az gelen Trabzonspor oldu. Az geliyorlardı, ama daha etkiliydiler...

Cerny, Trossard ile Beşiktaş ikinci yarıda bu defa uzaktan şutlarla daha çok denedi. Biraz da abartmışlardı, rakip kaleye yaklaşma işini.

İşte bu kontrolsüz baskı, ikinci golün habercisiydi.

Kim, neyi ne kadar yaptı?

OZAN TUFAN: On birde beklenmiyordu. Bizim gazete dışında herkes onun yerinde Folcarelli’yi oynatmışlardı. Hep kaleye yakın oldu, bunun semerisini aldı.

NWAİWU: Vlahovic’e nefes aldırmadı. Birebirlerde hep galip çıkan o oluyordu. Açık ara ligin ve dün gecenin en iyi ve en formda stoperiydi.

FRANCULİNO: Onuachu’dan daha faydalı oldu. Muçi’ye, Salah’a, Aral’a alan açtı.

ONANA: Alınan her galibiyette mutlak katkısı var.

Maçın adamı: Nwaiwu

Ömer Faruk Ünal'ın önceki yazıları...