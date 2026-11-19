Millî takımımız hem Belçika’ya hem de Fransa’ya yenilince, başka gruptaki maçlar da bizim aleyhimize bitince A Ligi’nden B Ligi’ne düştük. Şimdi bunun hesabını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Sergen Yalçın vermelidir.

Yanlış kadro

Bizim millî takımın Belçika maçı için 11’i açıklandığında beni bir hayli şaşırtmıştı. Hakan Çalhanoğlu yedek kulübesindeydi. En önde oynayacak santrfor için yanlış isim (Deniz Gül) kullanılmıştı. Demek ki Sergen Hoca ile bu iş, hele hele o yardımcılarla yürümez.

Belçika ve Fransa…

Hem ekrandaki kısa programımda hem de bizim gazetenin sütunlarında Belçika ile Fransa’nın birbirlerine çok benzeyen oyun yapılarına sahip olduklarını belirtmiştim. Her iki ülkenin millî takımında yer alan oyuncular kendi ülkelerindeki en önemli takımlarda oynuyorlardı. Acaba bunun farkına varılarak bir önlem alınmış mıydı?

Rotasyona bak

Bizim Türkiye gazetesinin küçük bir haberinde millî takımda Fransa maçı için Belçika kadrosuna göre yedi değişiklik yapıldığı haberi vardı. Böyle büyük bir değişim hiçbir zaman başarı getiremez. Çünkü futbol ne bir güreş ne de bir boks maçıdır. Artık kaleci dâhil birbirine uyumlu olunması gerekiyor. Peki, Sergen Hoca’ya kimse “Bu sayı çok yüksek” diyemedi mi?

Batrakov’u bırakmayın

G.Saray artık takımın bel kemiği olan Aleksey Batrakov ile yeni bir sözleşme yapma yolunu seçti. Bence çok doğru. Yaşı da daha uzun seneler aynı hizmeti verebilecek düzeyde olan bu oyuncunun bir an önce imza atması lazım.

Brezilya’da arayış

Fenerbahçe yönetimdeki önemli isimlerle yapılan toplantıda bulunarak Brezilya’dan iki isim üzerinde transfer noktasında buluşmuş. Bakalım bu Brezilya’dan ithal edilecek oyunculardan ne çıkacak? Büyük ihtimalle ülke yapısı olarak teknikleri iyidir de İstanbul’u nasıl bulacaklar? Ben Roberto Carlos’u takip edip nelerini görmüş bir adamım.

Beşiktaş ve Trabzon’da hareket

Ara transfer yaklaşıyor ya, eh bizim kulüplerde de para çuvalla olduğuna göre transferde çok ses duyacağız. Beşiktaş, hocasından aldığı raporda en az 4 oyuncunun; Trabzonspor da bu rakama yakın bir listenin peşinde. Altyapılarına hayat hakkı arayan yok herhâlde. Bakalım borçlar dağları aşacak mı?