Hoş geldin Emre, ama…

Fenerbahçe, teknik adam değiştirmedeki aceleciliğinin sonunda Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladı. Hayırlı, uğurlu olsun. Ama Kasımpaşa’da iyi işler yapan Emre’nin bu değişikliğe rıza gösterişini pek anlamlı ve yerinde bulmadım.

G.Saray tam gaz…

Okan Buruk’un takımı, ligde Konyaspor’u deplasmanda 4-0 yendikten sonra geldi, bir de kendi sahasında Şampiyonlar Ligi’nde Alman rakibi Stuttgart’ı 2-0’la geçti. Batrakov, bu son Şampiyonlar Ligi maçında iki golü de atarak gelecek günlerin müjdesini de sanki verdi…

Bakalım yeni hoca ne yapacak?

Fenerbahçe, kendi saha ve seyircisi önünde uzun süre 1-0 önde götürdüğü Göztepe maçını peş peşe yediği gollerle 2-1 kaybetti. Ben bu satırları yazdırdığımda sevgili Cahit kardeşime, henüz Liverpool maçı oynanmamıştı. Ama şunun altını çizmek isterim: O Lukaku denen bavul santrfor yerine beklerim ki Vedat oynar.

Rıza Kayaalp de gitti!

Millî güreşçimiz Rıza Kayaalp, katıldığı son şampiyonada rakibine açık farkla yenilerek elendi. Gerçekten çok üzüldüm. Acaba eski şampiyon diyeceğim bu güreşçimiz, bu acı sonun ardından ne yapacak, çok merak ediyorum…

Kara Kartal takıldı

Beşiktaş, başarılı seviyelerdeki sezonuna devam ederken Kasımpaşa gibi zor bir deplasmanda 2-2’lik beraberliğe takıldı. Tamam, Kasımpaşa ligin iyilerinden ama Beşiktaş’ın yeni hocasıyla bu maçı kazanırken berabere bitirmesi, bakalım önümüzdeki günlerde ne gibi hazırlıklara veya değişikliklere sebep olacak…

Karadeniz’den mutluluklar

Trabzonspor, ligde Gaziantep FK’yı 2-0 yenerken golleri Savic ve Muçi attı. Şimdi sorarsınız: “Ne oldu, Salah yok muydu?” diye. Tabii ki sahadaydı. O gol atmadı ama sanırım rakibin koca maç boyunca aklı fikri ondaydı. Bu ortam bile Salah’ın takım üzerindeki rolünü ortaya koyar.

Potada durum ne?

Bizim özellikle Avrupa kupalarındaki elçilerimiz basketbolda pek de iyi sonuçlar alıyor gibi değiller. Hele hele bir numaralı kupada şampiyonlukları bulunan Fenerbahçe, Valencia’ya kadınlar seviyesinde kendi evinde kaybetti. Bakalım erkek takımlarımız nasıl sonuçlar alacaklar? Onları bekleyelim, görelim derim…

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