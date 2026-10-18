Fener’e hafif rakip

Şampiyonlar Ligi’ndeki 6-0’lık acı akşamı nasıl unutturabiliriz diye kurgulanmış ve programlanmış bir Fenerbahçe vardı sahada. Ancak şunun altını da çizmek lazım ki taraftar o acı akşamı unutmamış olacak ki görüntü olarak tribünlerin yarısını boş bıraktı.

Alanyaspor, beşli bir savunma, yani 3-5-2’nin bir çeşidini programlayarak gelmişti Kadıköy’e. Fenerbahçe ise her zaman seyrettiğimiz ve bildiğimiz gibi, dörtlü savunmasının önünde iyi top yapan bir orta üçlü ve önde de uzun zamandan bu yana Lukaku’yu görevlendirerek sahaya çıkmıştı. Tamam, Lukaku bir gol attı ama o golü alkışlamak yerine Kerem ile Muriç’in gollerini öne çıkarmak bence daha doğru olur.

Kante yine harikaydı

İsmail Hoca, arka tarafta fazla bir değişiklik yapmadı ve çok kişinin beklediği gibi Kante’den orta alanda başrol görevi bekledi. Sanırım Fenerbahçe, bu hafif rakip karşısında elde ettiği 3-0’lık net galibiyetle Avrupa kupalarındaki acı yenilgiyi taraftarına ve yönetimine unutturmuştur. Alanyaspor’da ise yine bazı siyahi oyuncular gördük. Şunu da sormadan edemeyeceğim: Nereden buldunuz bunları?

Azizsilin işe yaramış!

Fenerbahçe bu galibiyetle Galatasaray’ın yanına sokuldu ama sanıyorum ki Trabzonspor-Beşiktaş maçının sonucuna odaklanmıştır.

Tabii bu arada bir ekleme daha yapmakta yarar vardır. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bu müsabakadan önce Samandıra’ya gidip takımı ziyaret etmiş ve galiba dün akşamki görüntüyü dikkate alırsak takımı bayağı gaza getirmiş!

Son bir şey daha… VAR hakemleri Fenerbahçe’nin iki golünü iptal ederken doğru bir yorum sunmuşlardır.

Maçın adamı: Kante

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