Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Fener’e hafif rakip

Kemal Belgin
Kemal Belgin kemal.belgin@tg.com.tr
Kaydet
|

Şampiyonlar Ligi’ndeki 6-0’lık acı akşamı nasıl unutturabiliriz diye kurgulanmış ve programlanmış bir Fenerbahçe vardı sahada. Ancak şunun altını da çizmek lazım ki taraftar o acı akşamı unutmamış olacak ki görüntü olarak tribünlerin yarısını boş bıraktı.

Alanyaspor, beşli bir savunma, yani 3-5-2’nin bir çeşidini programlayarak gelmişti Kadıköy’e. Fenerbahçe ise her zaman seyrettiğimiz ve bildiğimiz gibi, dörtlü savunmasının önünde iyi top yapan bir orta üçlü ve önde de uzun zamandan bu yana Lukaku’yu görevlendirerek sahaya çıkmıştı. Tamam, Lukaku bir gol attı ama o golü alkışlamak yerine Kerem ile Muriç’in gollerini öne çıkarmak bence daha doğru olur.

Kante yine harikaydı

İsmail Hoca, arka tarafta fazla bir değişiklik yapmadı ve çok kişinin beklediği gibi Kante’den orta alanda başrol görevi bekledi. Sanırım Fenerbahçe, bu hafif rakip karşısında elde ettiği 3-0’lık net galibiyetle Avrupa kupalarındaki acı yenilgiyi taraftarına ve yönetimine unutturmuştur. Alanyaspor’da ise yine bazı siyahi oyuncular gördük. Şunu da sormadan edemeyeceğim: Nereden buldunuz bunları?

Azizsilin işe yaramış!

Fenerbahçe bu galibiyetle Galatasaray’ın yanına sokuldu ama sanıyorum ki Trabzonspor-Beşiktaş maçının sonucuna odaklanmıştır.

Tabii bu arada bir ekleme daha yapmakta yarar vardır. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bu müsabakadan önce Samandıra’ya gidip takımı ziyaret etmiş ve galiba dün akşamki görüntüyü dikkate alırsak takımı bayağı gaza getirmiş!

Son bir şey daha… VAR hakemleri Fenerbahçe’nin iki golünü iptal ederken doğru bir yorum sunmuşlardır.

Maçın adamı: Kante

Kemal Belgin'in önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.