Eğitim dünyasında özellikle son beş yılda çok sık kullanılan bir cümle var: "Robotlar öğretmenin yerini alamaz hocam! Hiç korkmaya gerek yok! Ama teknolojiyi etkin kullanamayan öğretmenler korksun.”

Öğretmen seminerlerinde bir sürü uzman bundan ekmek yedi. Gözlerini kısıp, alınlarını buruşturarak öğretmenlere korku saldılar.

Biraz yapay zekâ, biraz dijital okuryazarlık, birkaç uygulama, üç beş internet sitesi… Geleceğin öğretmenini tarif etmek için çoğu zaman bunlar yeterli görüldü. Bu rüzgârda bir sürü öğretmen de gaza gelip kodlama falan öğrenmeye başladı.

Hatta iki gün önce kutladığımız öğretmenler gününde de birileri aynı şeyleri söylemeye devam ettiler.

İtiraf edeyim, ben de bu mealde çok şey yazıp çizdim. Robotların öğretmenlerin yerine geçemeyeceği konusunda fikrim sabit. Ama “iyi öğretmen, teknolojiyi iyi kullanandır” cümlesini artık karaladım.

Çünkü artık herkes teknolojiyi etkin kullanıyor. Daha doğrusu kullanmak zorunda. Kimimiz hevesle, kimimiz çağın dayatmasıyla bu dijital dili öğrendik. Böylece bu özellik bir ayrıcalık olmaktan çıkıp sıradan bir refleks hâline geldi. Ve o meşhur "kehanet" miadını doldurdu...

Artık teknolojiyi kullanmayan değil, kitap okumayan öğretmenlerin korkması gereken bir dönemdeyiz.

Çünkü eskiden bilgi kaynağı olan öğretmen, artık ilham kaynağı olmak zorunda. Ama “Dur ben öğrencilere bir ilham kaynağı olayım” diyerek olmuyor bu iş.

Henüz kendi içindeki boşlukları doldurmayan öğretmen, öğrencilere nasıl ilham kaynağı olacak? Hangi düşüncenin üzerine yeni bir düşünce inşa edecek?

Zihnini kitaplarla terbiye etmeyen öğretmen, öğrencisinin zihnini nasıl şekillendirecek?

Yani artık şu teknoloji çılgınlığını bırakmamız gerekiyor. Tamam bir şeyler yaşandı, biraz heyecanlanıp coştuk ama bitti işte. Her şey özüne dönüyor. Artık makinenin yapamadığını yapmak bir meziyet hâline geldi.

Bir dönem sınıflara tablet, bilgisayar ve akıllı tahta yerleştirmek için yarışan ülkeler, bugün frene bastılar. Sınıflarda cep telefonu ve dijital cihaz kullanımı kısıtlanıyor, akıllı tahtalar depoya kaldırılıyor.

İsveç’te bir eğitimci bu değişimin gerekçesini şöyle açıkladı geçenlerde: Sokrates'in sınıfında projeksiyon cihazı yoktu. Platon'un Akademia'sında akıllı tahta kullanılmıyordu. Aristoteles dijital içerik paketleri satın almamıştı.

Doğru mu? Doğru. Öyleyse eğitimde mesele sınıfa ne kadar teknoloji soktuğumuz değil, çocuğun zihninde ne kadar derinlik oluşturabildiğimiz.

Bugünün çocuğunun ham bilgiye değil, o bilgi yığınının içinden hakikati ayıklayacak, ona soru sormayı ve düşünmeyi öğretecek bir pusulaya ihtiyacı var. Ham bilgiyle sadece bilgi hamallığı yapılır. Bilgiyi işlemek içinse zihinleri tetikleyen öğretmenler gerekir.

Teknolojiyle kurduğumuz bağa mesafeli değiliz ama araçlar fânidir. Bir kitabın kazandırdığı kavrayış derinliği, hayal gücü ve empati yeteneğiyse hiçbir yazılım güncellemesine ihtiyaç duymadan güncel kalabilir.

Teknoloji değişir, uygulamalar yenilenir, ekranların çözünürlüğü artar. Fakat insanı anlama ihtiyacı değişmez.

Geleceğin sınıflarına ekranları en maharetli kullananlar değil, zihnini kitaplarla diri tutanlar yön verecektir. Çünkü medeniyetleri ekranlar değil, zihinler inşa eder.

Kitap okumayan, düşüncesini derinleştirmeyen öğretmen hangi teknolojiyi kullanırsa kullansın, öğrenciye rehberlik edemez. Kendi dünyasını aydınlatmayan bir kandil, başkasına ışık olamaz.

Okuyan öğretmen, okuyan bir gelecek demektir.