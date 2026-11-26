Tarihî bir döneme şahitlik ediyoruz.

Önce Türkiye, terörü ve terörle bölünme planlarını çöpe attı...

Sonra Türkiye’nin desteğiyle Osmanlının yüz yıl önce çekildiği Suriye, hem terör oyunuyla bölünmekten, hem de Batı’nın nöbetçi bıraktığı Baas rejiminden kurtuldu.

Ve şimdi de Irak, yine Türkiye’nin desteğiyle terörden ve bölünme projelerinden arınıyor.

PKK’nın bitişiyle birlikte, kendi içinde de Barzani ve Talabani bölgeleri olarak ikiye ayrılan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ortadan kalkıyor, Bağdat yönetimi altında tek bayrak, tek ordu teşekkül ediyor.

Böylece, bir asırlık emperyalist proje çöpe giderken, sıra yavaş yavaş aşağıdaki diğer ülkelere geliyor.

Mekke İttifakı, Bedir İttifakı gibi ittifaklar da işte bu yüzden yapılıyor.

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Güneyimizde bunlar olurken, kuzeyde de durum farklı değil.

Azerbaycan’ın Karabağ zaferi, bir asır sonra kardeş Türk cumhuriyetleri ile Zengezur Koridoru üzerinden yeniden bağlanmamız, Ermenistan’ın Türkiye’den toprak talebini ve soykırım iddialarını anayasasından çıkarması…

Hiçbiri tesadüf veya birilerinin lütfu değil elbet.

Bugün yüzümüzü güldüren bu gelişmelerin tamamı, Türkiye’de 2023 yılında yapılan tarihî seçimin neticesi.

Kandil’deki terör elebaşlarının ve Batı’daki sahiplerinin, Türkiye’deki muhalefete “Bu son şansımız, yoksa biteceğiz” çağrılarını hatırlayın mesela...

Ve o gün Erdoğan’ın karşısına dikilenlerin, Suriye ve Irak’tan asker çekme vaatlerini…

Hainlerin algı operasyonlarıyla alay etmeye çalıştığı Anadolu irfanı, üç sene evvel verdiği doğru kararın sahadaki karşılığını görmekte.

Türk ve Türkiye Yüzyılı derken, Terörsüz Türkiye-Terörsüz Bölge derken ne demeye çalıştıklarını MHP lideri Devlet Bahçeli, grup konuşmasında gayet açık anlattı:

"Biz Terörsüz Türkiye dedikçe yerinden zıplayanlar da emperyalizmin değirmenine su taşımakta, yelkenine rüzgâr olmaktadır.

Konunun mahiyetini anlamak ve bunun bir devlet politikası olduğunu, millet menfaatine bir yüksek siyaset ortaya konulduğunu kavramak gerekir.

Coğrafyamızda Türk'ün ve Kürt'ün birlikteliğine karşı olanlar müstevlilerin uşağı olmayı arzulayanlardır... Kim neyi arzularsa arzulasın biz hak yolunda hakikat yolunda yürümeye devam edeceğiz...”

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Sayın Bahçeli’nin Orta Doğu vurgusu da önemliydi.

Tarihin en çalkantılı tecrübelerine şahitlik etmiş Orta Doğu'nun yine aynı kaderi yaşadığını, çok ciddi ve kırılgan süreçlere maruz kaldığını, Orta Doğu'da düzeni kuracak; tarihsel aklını, devlet geleneğini ve coğrafyaya dair tecrübesini bir düzen inşası için hayata geçirebilecek, bütün bölge ülkelerine katma değer üretecek tek gücün Türkiye Cumhuriyeti olduğunu söyledi.

Nitekim Türkiye bunu yapıyor mu?

Evvelallah!

Bu akıl, bu birikim sadece Asya’ya, Orta Doğu’ya etki etmiyor.

Suriye ve Irak’ı nasıl birleştiriyorsa 'Arap Baharı' fitnesiyle bölünen Afrika’nın Akdeniz’e açılan en önemli kapılarından Libya’yı da sarıp sarmalıyor, şefkatle kucaklıyor ve kendi içinde kucaklaştırıyor.

Yıllardır bitmek bilmeyen sabotajlara rağmen hem de…

Dün Ankara’da ağırlanan Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter’in ziyareti, bu yönde verilmiş önemli bir mesajdır.

Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, cumartesi akşamı TGRT Haber’de konuk ettiğimiz programda, Cumhurbaşkanımızın da Libya’ya ziyarette bulunacağını açıklamıştı.

O ziyaret 8-9 Aralık’ta gerçekleşecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıl aradan sonra Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi için Trablus’a ayak basacak.

Bakan Fidan, yayınımızda, Türkiye’nin Afrika’nın istikrarına verdiği destekle ilgili de önemli vurgular yaptı:

“Aslında Afrika politikası, atalarımızın bıraktığı yerden, Osmanlının bıraktığı yerden alındı, ileri taşındı. Daha çok Kuzey Afrika merkezli, yani Akdeniz'i esas alan bir politikayı Cumhurbaşkanımızın döneminde en güney ucuna kadar ilerlettik. Sadece savunma sanayii değil, bizden aktif savunma iş birliği bekleyen ülkelere yönelik de ciddi politikalarımız var. Askerini eğitiyorsunuz, polisini eğitiyorsunuz, yeri geliyor onlarla beraber gerçek mücadelenin içerisine giriyorsunuz. Bu çok kıymetli. Çok sistemli, metodolojik giden ve bütün kurumların birbirleriyle paralel çalıştığı bir mesele. Çok geniş yelpazede bir hareketliliğimiz var...”

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Bunca şeyi anlattıktan sonra Türkiye’deki muhalefetin dış politika gündemine bakalım mı?

Mesela; Bakan Fidan’ın “Türkiye’yi çatışmalardan uzak tuttuk”, “Yemen’e asker göndermek gibi bir kararımız yok”, “Suudi Arabistan’a teknik destek veriyoruz”, “5. madde gibi durumunun devreye girmesi için topyekûn savaş hâlinin ortaya çıkması, birçok aşamanın aşılması gerekiyor”, “Cumhurbaşkanımız son derece bilge bir lider. Millî Savunma Bakanımız, istihbaratımız, diplomatlarımız hangi konuyu hangi şekilde nasıl değerlendireceklerini çok iyi biliyorlar” demesine rağmen, “(Gerektiğinde) Savaş nedir biliriz” sözünü nasıl çarpıttıklarını görmüşsünüzdür.

Bunlar 2023’te Suriye’den, Irak’tan asker çekmeyi vadeden, Karabağ savaşına verdiğimiz desteği karalayan, Libya tezkeresine “Hayır” diyenlerdi.

PKK elebaşlarının ‘tükenmemek’, Esad rejiminin ‘kurtulmak’, İsrail ve Batılı müttefiklerinin ‘yıkmak’ için umut bağladığı bunlardı.

Etrafımızı toparlıyoruz da, içimizdekileri ne yapacağız, bilen var mı?