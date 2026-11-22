Bence Kocaeli’deki maç, haftanın üzerinde en çok konuşulacak ve düşünülecek maçıydı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın sezon sonu için verdiği şampiyonluk sözü, bu oyunda Emre Hoca tarafından Lukaku’nun ilk 11’de oynatılmasıyla reddedilmiştir!

Herhâlde kime sorsanız, futbola gönül vermiş Lukaku ile Fenerbahçe’nin ilk yarıyı on kişi oynadığını söyleyecektir.

Kocaeli kontrol etti

Selçuk Hoca’nın takımı Kocaelispor, Lukaku’nun da forma giydiği bu süreçte topu daha kontrollü kullanıp ayağa oynamaya gayret etti. İlk yarısı golsüz biten maçın 61. dakikasında Fenerbahçe kaptanı Skriniar, bir yan top kalabalığının içinden seken topu harika bir vuruşla ağlara göndererek “Gol atmak bak kime kaldı” diyerek sanki başkanına bir mesaj yollamak istiyordu. Ama sadece dokuz dakika süren bu sevinç, Berkan’ın penaltıdan attığı golle beraberliğe dönüşecekti.

Sonrası mı? 70. dakikanın ortalarında ev sahibi takımı öne geçirecekti ama son dakikalarda Greenwood’un kornerden gelen topu gole çevirmesiyle beraberlik ortaya çıktı.

Beraberlik maçın hakkı

Şimdi bu öyle bir maçtı ki futbolu iyi gözleyen, iyi analiz edebilen kime sorsanız skoru saklayarak bu maçın berabere bittiğini söyler.

Tabii benim şimdi bu konuda yazacaklarım teknik adamlarla ilgili olacak.

İlla ki bu beş değişikliği yapmak zorunda mısınız beyler? Çoğu zaman bu fazla sayıdaki değişiklik, takımın sahaya yerleşim ve oyun kurma düşüncelerini rahatlıkla arızaya uğratmaktadır.

Maçın hakemi Kadir Sağlam’ın eleştireceğim tek bir kararı var; o da penaltı için kenara gidip acaba gerçekten var mı diye bakmasıdır. Çünkü gözünün önünde, iki metre uzağında açık ve net bir şekilde topa elle müdahale var.

Maçın adamı: Berkan Kutlu

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