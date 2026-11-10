Tesla, uçan araba yapmış mış... Mars’ta koloni kurulacakmış mış… Yapay zekâ bütün milletin mesleğini elinden alacakmış mış… Hâlâ ketçabı yukarı-aşağı 80 kere sallayıp tüm gücümüzle sıktığımızda "pırrtt" sesini duyuyorsak; yemişim 2026’nın teknolojisini…

-Dışarıda tişörtle gezen de var, hırkayla gezen de, montla gezen de, Eskimo gibi giyinen de var, herkesin kafası karışık, zor bir dönemdeyiz…

-Dolmuşta ineceği yeri bilmeyen adam çaresizliği, diye bir şey de var. “Abi n’olur beni unutma bak orada incem ben” “Abi geçtik mi unutma bak!..”

- Bir kadın konuşurken iki kaşını kaldırmış seni dinliyorsa yediğin haltı anlamaya çalışıyor, tek kaşı havadaysa anladı; geçmiş olsun!

- Sabah 7'de yataktan çıkarken “Bugün eve gelir gelmez yatacağım” diyenler yine gece 12.00'yi gördü de mi?

- Filmde birbirini boğarken, öldürmeye çalışırken falan içinizden “Ben olsam ölü taklidi yapardım” dediğinizi biliyorum...

- Tüm güvenliği anne kızlık soyadı temeline oturtulmuş bir sistemle yine iyi geldik bu noktaya kadar…

- Sakızı tükürüp vole atan milletiz, nasıl şampiyonalar liginde şampiyon olmadık ki?

Lazanya sanki ülke olacakmış da son anda vazgeçip yemek olmuş gibi değil mi?

-Fransızlar “la” deyince kibar, biz deyince Angaralı!..

-Her annenin, çocuğunda hoşlanmadığı bir taraf vardır; o da baba tarafıdır.

-Televizyon antenini ayarlamak için evin çatısına çıkan kişiye sesini duyurmanın sıkıntısını yaşamamış kişi, ‘hayat beni yordu’ falan demesin!

-Işığın ne zaman söndüğünü görmek için buzdolabını yavaşça kapatan sivri zekâlı çocuklardık biz, bu havalar kime?

-Bir kadın size “efendim??” diyorsa, kurduğun cümleyi değiştirme şansı vermiyor bilakis aynı cümleyi bi daha kurmaya cüretin yiyor mu ona bakıyordur.

-Bazı insanlar, onları dinlemediğim için bana kızıyorlarmış galiba. Ya da öyle bir şeydi, tam dinlemedim.

-Erkekler yaşlanır, kadınlar ise değişir…

-Son aylarda okuduğum en acıklı metin olan kasım ayı kredi kartı ekstrem, iyi bir edebî eserden beklediğim her şeyi veriyor... İnsanı derinden sarsıyor, şaşkınlığa uğratıyor ve okuyanı geriye dönüşü olmayan bir biçimde değiştiriyor…

-Cebinden çıkardığı paraların içinde en eskisini özenle arayıp bulduktan sonra veren kardeşim, sen de bizdensin, diyor iyi bir hafta diliyorum…



Ninem diyor ki; Ağacı kurt, insanı dert öldürür.

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