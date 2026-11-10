Şuşa’dan verilen kardeşlik mesajı

Azerbaycan’ın Zafer Bayramı kutlamalarına katılmak üzere ülkeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ailesi Fuzuli Havalimanı’nda karşıladı.

Bu karşılamayı çok önemsedik. Çünkü doğal akışı içinde ilerleyen bir süreçte, birilerinin iki ülke arasındaki ilişkileri test etmek istediğini,

Türkiye ve Azerbaycan’ın, “iki devlet, tek millet” anlayışını hedef alan, fitne odaklarınca yürütülmek istenen bir operasyonla karşı karşıya kaldığını gördük.

Meselenin özünde ne yatıyordu? Gerçekten sorun neydi?

Fitne odakları boş durmuyor!



Yaşanan süreçte hepimiz bu soruları sormak zorunda kaldık. Çünkü fitne odakları, çeşitli dedikodular ve algılar üreterek iki toplum arasında güvensizlik ve karşıtlık oluşturmaya çalıştı. Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Zira ders çıkarılmayan her mesele, bir süre sonra yeniden karşımıza çıkar.

Bu süreçte dikkatle baktığımızda, ısrarlı üçüncü el veya ellerin aslında şunu test etmek istediğini gördük: Türkiye-Azerbaycan hattını kırmak!

Bu amaçla; sosyal medyada FETÖ ve İsrail merkezli hesapların dolaşıma soktuğu iftira ve yalanlarla iki toplum karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Ayrıca Türkiye’deki STK temsilcilerine, bürokratlara ve siyasetin önemli isimlerine yönelik iftira içerikli metinler hazırlandı.

Peki bunları kim veya kimler hazırladı, nerelere ve neden servis edildi?

Yaşananlar zihnimizin bir köşesinde mutlaka durmalıdır.

Sıkıntılı süreçte; okullardaki başörtüsü yasağı üzerinden ithamlar ve iftiralar alıp başını gitti. Henüz başörtülü öğretmenlerin durumuna ilişkin sorular ortadayken öyle bir toz duman kaldırıldı ki gerçek meselenin ne olduğunu anlamakta zorlandık.

Aynı senaryoların bir daha tekrarlanmaması için toplumları karşı karşıya getiren söylemleri körükleyen gerçek nedenleri anlamalıyız...

Ziyarete gelecek olursak;

Fuzuli Havalimanı’nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, ailesiyle birlikte Cumhurbaşkanımızı ve refikalarını karşılaması; bir aydan uzun süredir sinir uçlarını tahrik eden gelişmelere rağmen kardeşlik hukukunun her şeyin üstesinden gelebileceğinin daha ilk andan itibaren verilen mesajıydı.

Ardından resmî tören ve Şuşa…

Şuşa, kendisi küçük ama taşıdığı mana derin, kartal yuvasını andıran ihtişama sahip bir şehir. Şuşa’ya boşuna “Alınmaz Kale” denilmiyor…

Kartal yuvası Şuşa’dan verilen mesaj önemliydi ve gerekliydi. Erdoğan ve Aliyev’in görüşmesinin ardından verilen mesajlar, kardeşlik hukukunun çözemeyeceği hiçbir sorun olmadığını bir kez daha ilan etmiş oldu.

Küresel bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Bunu dikkate almadan hareket etmek abestir.

Verilen mesajlar açık ve nettir: Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiler günlük siyasetin malzemesi olamaz. Bu ilişkiler köklüdür, tarihseldir ve sosyal medya ya da medya üzerinden dizayn edilemeyecek kadar hayatidir.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in konuşması da aslında yöneltilen pek çok soruya cevap niteliğindeydi. Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin benzeri olmadığını, dünyada iki devlet arasında bu ilişkilere benzeyen başka bir ilişki bulunmadığını dile getirerek birçok soru işaretini gidermiş oldu.

İki devlet, tek millet anlayışına farklı bir taraftan da bakmalıyız.

Evet, tek milletiz. Ancak devletlerin işleyiş biçimleri, yaklaşım tarzları ve siyasi mantaliteleri farklıdır. Dolayısıyla aşırı duygusal tepkiler vermek yerine, yaşananlara daha rasyonel değerlendirmeler üzerinden bakmamız gerektiğini de bu süreç hepimize bir ölçüde öğretmiş oldu.

Bununla birlikte millet olarak bir bütün olduğumuzu, toplumların gerçek reflekslerinin üç beş sosyal medya fitnecisi tarafından dizayn edilemeyecek kadar derin olduğunu da gördük. Bunu yalnızca fitne odaklarının değil, onlara maşalık edenlerin de anlaması ve ders çıkarması gerekiyor.

Sosyal medya ve TikTok üzerinden algı üretenlerin artık deve kuşu gibi başlarını toprağa saklamalarına da gerek kalmadı. Çünkü yaşanan süreç, aynı zamanda bir turnusol kâğıdı işlevi gördü.

Tarih, dil ve manevi değerler…

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tarihî bir arka planı var. Kökler, tarih, dil ve manevi değerler… Hepsi ortak. Ancak unutmamamız gereken bir gerçek daha var: Bu hattı yok etmek için pusuda bekleyenler de bulunuyor!

Dünya yeniden şekilleniyor. Ankara-Bakü hattındaki derin bağlar ve sağlam temeller, gelecek nesiller adına tarihî ve hayati bir anlam taşıyor.

Dolayısıyla her iki toplumun farklılıklarını ve yaklaşım biçimlerini anlayarak hareket etmek zorundayız. Geçici sorunlar uğruna kalıcı hasarlar oluşturmamak, belki de içinde bulunduğumuz dönemin en önemli mücadelelerinden biri olacaktır.

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