Dışarıdan gördüğünüz tepkilerin birçoğu, aslında sizin kendi iç dünyanızdaki korkuların ve beklentilerin yansıması olabilir. Nasıl mı?

Dartmouth yara izi deneyi, 1980 yılında Dartmouth College’de psikolog Robert Kleck ve Angelo G. Strenta tarafından yapılan ve kişinin kendi algısının sosyal etkileşimleri nasıl şekillendirdiğini gösteren bir sosyal psikoloji çalışması.

Deneyde onlarca gönüllü (çoğunlukla kadın) profesyonel bir makyaj sanatçısıyla oturdu ve sanatçı yüzlerine bir "yara izi" uyguladı. Katılımcılara sahte yara izleri, bir el aynasında gösterildi ve görünümlerini sindirmeleri için süre verildi.

O da ne? Yabancılarla görüşmeden önce, makyöz "rötuşlama" bahanesiyle geri döndü ve fark ettirmeden yara izini sildi! Katılımcılar, yüzlerinde hâlâ ‘belirgin bir yara izi olduğunu sanarak’ görüşmelere ve sohbetlere katıldı.

Yüzlerinde hiçbir iz kalmamış olmasına rağmen, yara izi taşıdığına inanan katılımcılar karşılarındaki kişilerin ‘kendilerine garip baktığını, gergin davrandığını veya dışlayıcı tutum sergilediğini’ öne sürdü!

Çalışma, nötr veya sıradan sosyal ipuçlarının dahi "kusurlu ya da damgalanmış göründüğüm" inancıyla filtrelenerek olumsuz tepkiler olarak yorumlanabildiğini ortaya koydu. Bu bulgular, beklentilerin ve öz algının gerçekliği algılama biçimimizi güçlü şekilde etkileyebileceğini gösteriyor. Kişi reddedilmeyi veya ön yargıyı beklediğinde, ortada fiziksel bir sebep olmasa bile davranışları bu beklenti doğrultusunda anlamlandırabiliyor.

Kısacası hayatınızdaki birçok sosyal gerilim, insanların size ne yaptığından çok, sizin kendi zihninizdeki "yara izine" ne kadar inandığınızla ilgilidir. Belki de aslında hiçbir yara iziniz yoktur…

Kendinizde eksiklik olarak gördüğünüz şeylere (kilo, maddi durum, tecrübesizlik, utangaçlık, aksan, güzellik) ne kadar odaklanırsanız, herkesin de sadece ona baktığını sanırsınız.

Bir ortama "Beni sevmeyecekler" veya "Yetersiz bulunacağım" ön kabulüyle girerseniz, beyniniz bu tezi doğrulayacak en ufak mimiği bile kanıt olarak toplar. Savunmaya geçersiniz ve bu da iletişimi gerçekten bozar!..

İnsanların sizi yargıladığını sandığınız yer, aslında kendi zihninizde hiç yoktan oluşturduğunuz o hayalî yara olabilir…



Ninem diyor ki; Surete bakma, sirete bak.



